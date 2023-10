MORTON — D’après les premières minutes du match éliminatoire d’ouverture de classe 5A de samedi entre Providence et l’hôte Morton, il semblait que les Celtics allaient avoir une journée plutôt facile pour passer au deuxième tour.

Rien n’aurait pu être plus loin de la vérité.

Après avoir pris une avance de deux touchés sur deux revirements précoces de Morton au cours des trois premières minutes du match, Providence a dû endurer une série de pénalités, d’erreurs et de mésaventures pour conserver une victoire de 21-14.

«Je veux dire, c’est le football des séries éliminatoires. Je jure que c’est comme si tout ce qui aurait pu arriver s’est produit », a déclaré l’entraîneur de Providence, Tyler Plantz. « C’était juste le témoignage d’une équipe jeune, mais c’était aussi le témoignage d’une équipe coriace. Nous avons commencé vite et chaque fois que les choses commençaient à se produire, ils ont trouvé comment créer un jeu. Je ne pourrais pas être plus fier de la façon dont ils se sont battus.

Providence (6-4) se rendra à Hillcrest pour un match de deuxième ronde le week-end prochain. Hillcrest a battu Carbondale 22-8 lors de sa rencontre au premier tour.

Au début, il est apparu que cela pourrait être une promenade dans le parc pour les Celtics. Après que Luke Leverett ait effectué la première de ses trois interceptions ce jour-là lors du troisième jeu de Morton en mêlée, Gavin Hagan a franchi la ligne et a devancé la défense de Morton pour un score de 74 verges.

Seandon Buffington de Morton semblait sur le point de réaliser un gros gain lors du prochain jeu des Potters en mêlée, mais n’a pas pris le ballon avec lui et Providence l’a récupéré et quatre jeux plus tard, Kaden Nickel a marqué à 7 mètres pour porter l’avance à 14. -0.

Les Potters, qui ont terminé la saison 8-2, n’ont pas plié, mettant immédiatement leur attaque en mouvement et réduisant l’avance de Providence à 14-6 lorsque Jade Hart s’est connecté sur une passe de 54 verges à Luke Schaff. Leverett a intercepté la tentative de conversion en 2 points.

Puis, presque comme si un interrupteur avait été actionné, le jeu s’est transformé en une corvée entachée de pénalités, de revirements et de jeux négatifs. Providence a réussi à retrouver un peu de répit momentané lors d’un touché de 6 verges par Xavier Coleman de Leo Slepski sur un entraînement largement alimenté par une solide course de Justus Snapp.

Mais les sept possessions suivantes du match se sont terminées soit par trois retraits, soit par des revirements, le dernier d’entre eux s’étant avéré coûteux puisqu’une interception de Slepski à la fin du deuxième quart a donné à Morton juste assez de temps pour que Hart rejoigne Schaff à nouveau, cette fois pour un Réception de touché de 5 verges. Une course de 2 points de Brett Michel a envoyé Providence dans la demie, s’accrochant soudainement à une avance de touché à 21-14.

Cela s’est poursuivi dans une seconde mi-temps folle où aucun point n’a été marqué mais il y a eu beaucoup de théâtre des deux côtés.

Tout cela a culminé dans un quatrième quart-temps où il semblait qu’aucune des deux équipes ne pouvait s’écarter de son chemin. Providence a eu plusieurs entraînements prometteurs écrasés par des pénalités et un énorme gain effacé du tableau sur une réception apparente qui a été ratée hors des limites mais a été jugée incomplète à la place.

Et il semblait que cela allait sonner le glas pour Providence lorsque quelques jeux plus tard, Slepski a échappé à une course du quart-arrière, le quatrième chiffre d’affaires du match pour Providence.

Mais Morton est revenu à son humeur généreuse et a immédiatement lancé une interception à Leverett à l’intérieur de la ligne des 10 mètres de Providence. C’était l’un des six revirements de Morton dans le match.

Le fait de retenir des pénalités a empêché Providence de maintenir un entraînement et a rapidement été contraint de renvoyer le ballon à Morton, qui a marché jusqu’à la ligne des 25 verges en grande partie grâce aux pénalités des Celtics : une retenue défensive et une pénalité brutale contre le passeur servant de pénalité principale. problèmes.

Leverett interromprait une autre passe dans la zone des buts avant que Buffington ne fasse passer le ballon jusqu’à la ligne des 12 verges de Providence avec moins de 30 secondes à jouer. Puis, avec le temps qui passait, Leverett était une fois de plus au bon endroit au bon moment, repoussant Hurt pour sceller la victoire avec sa troisième interception de la journée.

Leverett égalise huit autres joueurs pour le record de l’État en interceptions dans un match avec trois. (Les interceptions enregistrées lors des tentatives point après touché ne comptent pas comme des interceptions officielles).

« Qu’est-ce que j’avais en tête à ce moment-là ? Je me disais : Comment puis-je faire ? Comment cette équipe peut-elle y parvenir ? Je ne sais pas quoi dire pour être honnête avec vous, mais je suis juste heureux », a déclaré Leverett. “J’ai eu un peu de monnaie il y a deux semaines et ils m’ont fait passer du coin à la sécurité et il n’y avait aucun doute dans mon esprit que j’allais être capable de faire ce que je devais faire.”

Plantz n’a pas été surpris que Leverett ait réussi.

« C’est juste qu’il connaît le jeu. Il adore le jeu. Il vole vers le football. C’est un enfant un peu petit, mais je veux dire, ce gamin, il le voit, il le sent, il le sait et il l’aime. Il n’a pas peur d’y mettre son chapeau », a déclaré Plantz. «Je ne sais pas si quelqu’un l’a regardé autant de cassettes que Luke. C’est donc une partie importante du problème, où il anticipe les lancers et comprend ce que l’offensive essaie de faire.