Providence obtient de grandes performances d’équipes spéciales pour évincer le champion d’État en titre de classe 4A Joliet Catholic – Shaw Local

NEW LENOX – Tard dans le deuxième quart du match de deuxième tour de classe 4A de samedi après-midi entre Providence et Joliet Catholic, les Celtics ont été signalés pour avoir heurté le parieur.

Le jeu a conduit à un premier essai et a permis aux Hilltoppers de garder le football. Cet incident, cependant, n’a pas dissuadé la Providence de chercher à tirer le meilleur parti possible de ses équipes spéciales.

En seconde période, Providence a à la fois bloqué un panier et bloqué un botté de dégagement pour déclencher un énorme mouvement d’élan qui a porté les Celtics à une victoire 24-14 sur les champions en titre de la classe 4A.

Providence (7-4) accueillera Richmond-Burton (11-0) en quart de finale à 14 h samedi. Richmond-Burton a battu Urban Prep-Bronzeville 54-6 vendredi soir.

“C’est une autre phase du jeu que nous prenons tout aussi au sérieux que l’attaque ou la défense”, a déclaré l’entraîneur de Providence Tyler Plantz à propos de ses équipes spéciales. « Ce n’est pas seulement quelque chose que nous balayons. Ces gars-là ont acheté et ils veulent faire des équipes spéciales une arme.

Considérez cette arme déployée et active.

Mason Santiago de Providence Catholic dirige le ballon au cours de la deuxième mi-temps samedi. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Tirant de l’arrière 7-3 pour commencer la seconde mi-temps, Providence a forcé Joliet Catholic à se retrouver dans une situation de botté de dégagement. Les Hilltoppers avaient utilisé une distance plus courte que d’habitude entre la ligne de mêlée et leur parieur, peut-être pour lutter contre une mauvaise transition du centre à cause du vent, mais l’alignement a permis à Providence d’atteindre le parieur plus rapidement.

Les Celtics l’ont fait.

BJ Olson a obtenu un bloc propre sur le botté de dégagement et a eu la présence d’esprit de trouver l’emplacement, de le ramasser et de descendre jusqu’à la ligne catholique de 27 verges de Joliet. Lors du jeu suivant, Jack Tess a effectué un transfert inversé et a sprinté dans la zone des buts pour donner à Providence une avance de 10-7.

Lors du précédent affrontement de ces deux équipes (une victoire catholique de Joliet 49-41 lors de la semaine 4), les Hilltoppers semblaient toujours avoir une réponse pour chaque poussée de Providence. Il est apparu qu’ils en avaient encore un en utilisant un achèvement de 34 verges à Kivlin Van Tassel pour pénétrer profondément dans le territoire de Providence et une pénalité d’interférence de passe les a ensuite poussés à l’intérieur de la ligne des 10 verges. L’entraînement s’est cependant arrêté là-bas et une pénalité de retard de jeu a repoussé les Hilltoppers de cinq mètres dans une tentative de placement de 31 mètres.

Providence a de nouveau franchi la ligne avec le deuxième Luke Leverett qui a enfoncé le panier dans le territoire de Gavin Hagan, où il a rapidement récupéré le ballon et s’est précipité sur 74 mètres dans la zone des buts.

“Nous nous sommes entraînés toute la semaine et Luke a été comme nous l’appelons” plier le cercle “et il y est arrivé”, a déclaré Hagan. «Et mon travail consistait à le ramasser et à marquer et nous l’avons parfaitement exécuté. Nous savions que nos équipes spéciales allaient être un facteur important, nos équipes spéciales étaient la dernière fois et elles ont quand même eu le meilleur sur nous. Mais cette semaine, nous avons verrouillé les équipes spéciales et regardons le résultat.

La Providence a versé plus de sel dans les blessures de Joliet Catholic lors du coup d’envoi qui a suivi après le retour de placement bloqué. Un coup de pied en jeu parfaitement exécuté a été récupéré par Providence et Jamari Tribett (20 courses, 114 verges) a couronné le trajet avec une course de touché de 13 verges pour pousser l’avance de Providence à 24-7.

Gavin Hagan de Providence Catholic brise une passe destinée à Adrian Washington de Joliet Catholic lors du match de samedi. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

Ensuite, tout est devenu une question de coups de grâce. Providence a mené une avance de 13 points au quatrième quart lors de la première rencontre des équipes pour que Joliet Catholic rugisse avec un gros cadre final. Bien que la défense ait joué de manière fantastique jusque-là, Plantz espérait que son équipe serait enfin prête à montrer qu’elle avait tiré les leçons de ses faux pas plus tôt dans l’année.

“Il s’agissait de maturité et d’apprendre à gagner”, a déclaré Plantz. “Tout au long de l’année, nous avons probablement commis toutes les erreurs possibles et cela a été déchirant. Mais notre réponse n’a pas été de pointer du doigt, mais d’essayer de déterminer où se situe le problème et comment le résoudre.

La défense a cédé un touché dans les 10 dernières secondes du match pour resserrer la marge finale, mais c’était un match qui, presque dès le début, ne donnait pas l’impression que Joliet Catholic allait trouver son rythme contre un effort inspiré de Providence.

“Nous n’avons pas exécuté et quelques jeux et nous ne l’avons pas fait”, a déclaré l’entraîneur catholique de Joliet, Jake Jaworski. « Nous avons choisi une journée difficile pour passer une mauvaise journée. Nous ne pouvions pas toujours quitter le ballon, nous savions que certaines choses allaient changer depuis la dernière fois et il nous a fallu du temps pour nous adapter. Et puis ils ont juste lancé cette vague d’élan sur nous avec de gros jeux.

Justin Bonsu a terminé avec 115 verges en 17 courses pour Joliet Catholic (8-3).