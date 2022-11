Providence, l’entraîneur-chef Tyler Plantz revient sur le devant de la scène, match de championnat d’État – Shaw Local

NEW LENOX – Pendant plusieurs années, il n’y avait pas de meilleur programme de football dans l’État que Providence Catholic.

Les Celtics ont organisé une incroyable série de neuf championnats et deux deuxièmes de 1987 à 2004. Il a fallu encore 10 ans avant qu’un autre titre n’arrive en 2014, et depuis lors, les Celtics ont raté les séries éliminatoires aussi souvent qu’ils se sont qualifiés pour eux.

Entrez Tyler Plantz.

Plantz, ancien capitaine des Celtics et secondeur de l’équipe finaliste de la classe 6A en 2009, a quitté une carrière d’entraîneur universitaire prometteuse à Notre Dame, où il était les équipes spéciales seniors et analyste offensif et directeur adjoint des opérations de football, pour retourner à Providence et prendre la relève en tant que troisième entraîneur-chef de l’histoire du programme, après Matt Senffner et Mark Coglianese. Au cours de sa première année, il ramène les Celtics dans le match de championnat d’État, où ils joueront pour le titre de classe 4A à 19 heures vendredi contre Springfield Sacred Heart-Griffin à l’Université de l’Illinois.

Les Celtics ont terminé 3-6 la saison dernière, mais c’était contre un calendrier qui comprenait trois champions d’État et un finaliste d’État. Cette année, les seniors ne constituant que la moitié des 22 positions de départ en attaque et en défense, les Celtics ont affiché un dossier de 5-4 en saison régulière, battant St. Laurence 49-20 lors de la finale de la saison régulière pour décrocher une place en séries éliminatoires. . Ils ont depuis remporté quatre victoires consécutives en séries éliminatoires, dont une victoire 24-21 sur Joliet Catholic au deuxième tour qui a vengé une défaite précédente 49-41 aux mains des Hilltoppers lors de la semaine 4.

Bien que le succès des Celtics se soit manifesté au cours des quatre dernières semaines lors des séries éliminatoires, le processus qui y a conduit a commencé en février lorsque Plantz a été embauché.

Jamari Tribett et Providence Catholic affronteront Springfield Sacred Heart-Griffin pour le championnat d’État de classe 4A vendredi soir à l’Université de l’Illinois. (Adam Jomant pour Shaw Media/Adam Jomant)

«Nous avons commencé à travailler tout de suite», a-t-il déclaré. «Nous étions extrêmement faibles, alors nous sommes allés à la salle de musculation. Les six à sept premiers mois ont été consacrés à la force et au conditionnement. Après cela, nous avons travaillé sur les habiletés motrices fondamentales. Comment vous avancez, comment vous vous arrêtez, comment vous vous déplacez latéralement. Ensuite, nous sommes passés à la discipline, sur le terrain et en dehors du terrain. Les dirigeants ont commencé à se mobiliser.

« L’été n’était pas pour installer une attaque ou une défense. Il travaillait encore sur les fondamentaux. Si vous pouvez bloquer et plaquer mieux que les gars contre qui vous jouez, vous allez gagner neuf fois sur dix. »

Curieusement, c’était une défaite lors de la semaine 8 contre St. Rita qui, selon Plantz, a renversé la situation de l’équipe.

“Nous n’avions cédé aucun mètre en première mi-temps contre St. Rita”, a-t-il déclaré. « Pas seulement zéro point, zéro mètre. Ensuite, nous sommes sortis en deuxième mi-temps, et nous ne pouvions pas aligner de bottés de dégagement, nous faisions des erreurs stupides et nous avons fini par perdre un match que nous aurions vraiment dû gagner.

« J’ai dit aux gars qu’ils devaient s’approprier leur saison. Je les coache. Je ne mets pas les pads et je sors jouer. Je leur ai donné l’autonomie pour avoir le contrôle de leur saison, et ils ont décollé à partir de là. C’est en grande partie la croyance dans le processus et la conviction que les entraîneurs vont les mettre dans la bonne position pour gagner.

«Il y a eu beaucoup de mentorat dans cette équipe, des seniors aux jeunes joueurs. J’ai expliqué aux seniors que c’est leur équipe. J’organise les choses, mais c’est leur équipe. Au fur et à mesure que la saison avançait, ils ont pris cela et couru avec.

Les huit équipes que Providence a jouées pendant la saison régulière combinées pour un total de 48 victoires, de sorte que le calendrier des Celtics dans la Chicago Catholic League / East Suburban Catholic Conference Orange les a bien testés lorsque les séries éliminatoires ont commencé.

“Nous avons la chance de jouer dans la Ligue catholique, qui est l’une des meilleures conférences de l’Illinois, sinon de tout le Midwest”, a déclaré Plantz. « Il n’y a rien que nous n’ayons pas vu. Nous avons vu des équipes avec beaucoup de taille, nous avons vu des équipes avec beaucoup de vitesse, nous avons vu des quarts mobiles, d’excellents passeurs. Nous avons vu des recrues du Power 5, des recrues du Groupe de 5. Ces enfants ont tout vu.

« Nous n’avons pas cela. Il n’y a pas d’offre de bourse dans notre équipe. Nous avons obtenu des récompenses toutes conférences en raison de notre classement dans la ligue, mais aucun joueur offensif de l’année, joueur défensif de l’année, aucun honneur de tous les États dans la classe 4A. Cela nous convient. L’objectif pour nous est plus grand que les récompenses individuelles. Le but est la joie de l’équipe qui vient de gagner un anneau. Chez Providence, l’accent est mis sur quelque chose de plus grand que vous.

“Nous avons eu des jeux de protège-nez cette année allant de 6 pieds, 220 [pounds] à 5-6, 175. Il n’y a pas de travail trop grand ou pas de travail trop petit. S’il est temps pour vous d’y entrer, vous y allez et faites votre travail pour aider votre équipe.

Plantz et les Celtics sont ravis de terminer leur saison sur la plus grande scène.

“C’est une excellente situation”, a déclaré Plantz. « Nous y sommes préparés. Les enfants ont travaillé dur et ils sont ravis. Je leur ai dit de tout absorber et d’en profiter. C’est le résultat de tout le travail acharné qu’ils ont fourni. Ce n’est pas par hasard ou par accident qu’ils sont allés 3-6 l’an dernier et qu’ils jouent pour un titre d’État cette année. Ils ont travaillé d’arrache-pied.

« Idéalement, nous aurons un bon plan et nous continuerons à travailler dur pendant 48 minutes vendredi soir. Je suis fier de dire que la Providence est à nouveau une force. J’ai appris de certaines personnes assez impressionnantes, et ramener ce haut niveau de football à la tradition de Providence a été formidable.

“Mon équipe d’entraîneurs compte beaucoup d’anciens joueurs de Providence, alors ils savent ce qu’on attend de ce programme et ils le transmettent aux enfants.”