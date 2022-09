Providence fait des progrès considérables malgré sa défaite contre Joliet Catholic – Shaw Local

Providence a balancé de toutes ses forces vendredi soir et a presque réussi ce qui aurait été un bouleversement substantiel contre Joliet Catholic.

Les Celtics n’avaient tout simplement pas assez de puissance pour terminer les choses … pour le moment.

Providence a porté une avance de 41-28 au quatrième quart après qu’un touché de retour échappé ait semblé donner aux Celtics un élan chargé. Mais les Hilltoppers ont répondu avec force, marquant trois touchés sans réponse pour assurer une victoire 49-41.

“[Joliet Catholic’s response] était un témoignage de la rivalité, un témoignage de leur équipe. Ils n’ont pas bronché », a déclaré l’entraîneur de Providence, Tyler Plantz. “Ils étaient comme, ‘Giddy up, allons-y.’ C’est ce qui rend cette rivalité amusante. C’est ce qui rend le jeu amusant ici. C’est de cela qu’il s’agit dans la Ligue catholique. Vous faites un jeu, nous allons répondre avec un autre.

“Je souhaite juste que nous aurions été ceux qui ont répondu avec un de plus.”

La défaite a été une fin décevante pour une série de trois matchs consécutifs au cours desquels les Celtics ont dû affronter les champions d’État en titre Wheaton North (classe 7A), Fenwick (classe 5A) et Joliet Catholic (4A). Le tronçon a laissé Providence avec un dossier de 2-2 (après une victoire d’ouverture de la saison contre Lake Central, Indiana) et encore plus d’un gant de calendrier à courir pour essayer de ramener les Celtics dans le champ des séries éliminatoires après un rare échec en 2020.

“Nous allons simplement garder la tête haute et continuer à travailler”, a déclaré Plantz. « La chose la plus importante, ces gars à l’avant travaillent d’arrache-pied. Ils parlent tous de “Comment pouvons-nous nous améliorer et comment nous améliorons-nous?” Cela a toujours été un incontournable de cet endroit, et c’est ce vers quoi nous essayons de revenir.

Tj Schlageter (9 ans) de Joliet Catholic remet le ballon à Brett Mouw le vendredi 16 septembre 2022 à New Lenox. (Dean Reid pour Shaw Media)

L’infraction JCA en train de se définir

Lors de la course de Joliet Catholic au championnat d’État de la saison dernière, si un jeu crucial était sur la table, il y avait un ordre hiérarchique clair quant à la direction probable du football.

Ces joueurs, cependant, ont quitté le programme via l’obtention du diplôme.

Ainsi, le nouvel ordre des Hilltoppers a pris le relais et comble le vide. Mais dire qu’il y a encore une hiérarchie claire ne serait pas exact.

Les Hilltoppers avaient quatre demis offensifs éclipsant 50 verges au sol vendredi à Brett Mouw, HJ Grigsby, Aaron Harvey et Hunter Powell, et les courses étaient assez uniformément réparties entre ces porteurs de ballon. Et tandis que le jeu de passes semble jouer un rôle un peu plus important, le nouveau quart-arrière TJ Schlageter a également une variété de joueurs parmi lesquels choisir à l’extérieur, notamment Justin Bonsu et Kivlin Van Tassel.

“J’ai l’impression que nous avons des gars qui deviennent définitivement plus à l’aise à certains endroits”, a déclaré Schlageter. “En fin de compte, nous sommes encore une équipe jeune, mais à la fin de matchs comme celui-ci et contre IC Catholic, c’est une belle expérience pour nous. Et au moment des séries éliminatoires, nous en serons heureux.

SPC East salue la fin de cette année des crossovers

Depuis que la Conférence du sud-ouest des Prairies s’est scindée en deux divisions à six équipes en 2019, la ligue a mandaté des compétitions croisées entre ses deux divisions.

Avant cette saison, la ligue avait organisé quatre tours de croisements avant le calendrier de cinq semaines en division pour clôturer la saison. À partir de cette année, les écoles du SPC n’ont été enfermées que dans deux jeux croisés. Certains ont joué plus de deux, volontairement ou par nécessité.

Une chose est restée constante : la division Ouest a dominé la division Est dans les affrontements en tête-à-tête.

Les équipes du SPC Est n’ont remporté que trois des 19 affrontements lors de matchs croisés cette saison. C’est en fait une amélioration par rapport aux saisons précédentes.

Aucune des équipes du SPC Est n’a plus d’une victoire à ce stade, ce qui signifie essentiellement que les équipes en lice pour les éliminatoires de la division doivent soit diriger le tableau, soit aller 4-1 dans leurs cinq matchs restants pour devenir éligibles aux éliminatoires.

Il y a une sortie moins qu’idéale pour une équipe si personne n’y parvient. Quelqu’un doit gagner l’offre automatique des séries éliminatoires du SPC Est, donc si une équipe devait terminer avec un dossier de 4-5 mais toujours gagner la course de conférence, elle se qualifierait toujours pour les séries éliminatoires. Grâce à un scénario de bris d’égalité, c’est ainsi que Joliet West s’est rendue aux séries éliminatoires en 2019.