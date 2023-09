Provedel rejoint le club des gardiens buteurs de la Ligue des Champions

Le soir de ses débuts en compétition, le gardien Ivan Provedel a assuré son immortalité en UEFA Champions League après s’être imposé comme le sauveur improbable de la Lazio contre l’Atletico Madrid.

Plutôt que de réaliser un dernier arrêt ou de parer un penalty crucial, Provedel a fait sa marque à l’autre bout du terrain, se précipitant vers l’avant pour égaliser de la tête dans les arrêts de jeu dramatiques pour l’équipe de Serie A avec seulement quelques secondes à jouer.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Menée jusqu’au but de Pablo Barrios depuis la 29e minute, la Lazio se dirigeait vers une défaite décourageante à domicile au Stadio Olimpico lors de son premier match du Groupe E. Cependant, avec 94:19 minutes au compteur, leur gardien de but (qui porte le maillot n°94, mesure également 1,94 mètre et est né en 1994) a bondi dans le ciel nocturne pour ramener le centre en angle de Luis Alberto et sauver un 1- 1 nul avec l’action finale du jeu.

Avec cela, Provedel a également accédé à l’un des clubs les plus exclusifs du football en devenant seulement le quatrième gardien à marquer en Ligue des Champions, et seulement le deuxième à marquer un but sans penalty dans la compétition.

🚨 LE GARDIEN DE LA LAZIO IVAN PROVEDEL MARQUE AVEC LA DERNIÈRE TOUCHE DU JEU 🚨 Seul le deuxième gardien de l’HISTOIRE de la Ligue des Champions à marquer sans penalty. 😱 pic.twitter.com/wMpUhnMwg7 – CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) 19 septembre 2023

Voici l’histoire des trois autres membres du Grand Ordre des Gardiens de But de l’UEFA Champions League (ou « UCLGOGSG » en abrégé) et comment ils en sont venus à mériter leur place.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Vincent Enyeama

🇳🇬 Vincent Enyeama devient le troisième gardien à marquer en Ligue des Champions 🧤#UCL pic.twitter.com/u24jZJeYvO – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 1 avril 2021

Avant les exploits de Provodel, Enyeama était le plus récent ajout au club lorsque l’ancien capitaine du Nigeria a trouvé le chemin des filets sur penalty pour l’Hapoel Tel-Aviv contre Lyon en 2010. Après avoir pris la relève en tant que tireur principal des penaltys de l’Hapoel en 2008-09, Enyeama a inscrit plusieurs tirs au but pour le club israélien, dont un but lors de la finale de la Coupe d’État 2009-10. Il récidive ensuite en Ligue des Champions, d’abord avec une transformation réussie contre le FC Salzbourg lors des tours de qualification avant en marquant un autre contre Lyon en phase de groupes – bien que peu de consolation après une défaite 3-1.

Sinan Bolat

Le deuxième membre de l’UCLGOGSG a été admis en 2009 lorsque l’international turc du Standard de Liège a marqué lors du match nul 1-1 contre l’AZ Alkmaar. Bien qu’il ne soit pas le premier à marquer, Bolat a été le premier gardien à inscrire un but sans penalty dans la compétition et il l’a fait avec une précieuse tête à la 95e minute cela a sauvé le match nul du club belge qui l’a qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa aux dépens de l’AZ, qui a terminé dernier du groupe H et a complètement abandonné la compétition européenne.

Hans-Jörg Cul

SAVIEZ-VOUS? Le gardien Hans-Jörg Butt a marqué trois buts en Ligue des Champions, dont ce penalty #OTD en 2002 🧤@bayer04_fr | #UCL pic.twitter.com/ycy8INz82p – Ligue des champions de l’UEFA (@ChampionsLeague) 12 mars 2021

En termes simples, Butt est l’un des gardiens de but les plus prolifiques du football à avoir jamais joué à ce jeu. L’ancien international allemand a inscrit 32 buts en carrière toutes compétitions confondues au cours de sa carrière, un total impressionnant qui le place dans le top 10 de tous les temps. Il détient le record du plus grand nombre de buts marqués dans un seul championnat professionnel européen (26 buts en Bundesliga) et le record du plus grand nombre de buts marqués par un gardien en Ligue des champions, avec trois à son actif.

Curieusement, les triplés de buts sur penalty de Butt en Ligue des Champions ont tous été marqués par des clubs différents, mais contre la même opposition, la Juventus étant à chaque fois la cible. Le premier but de Butt est survenu pour Hambourg lors d’un match nul 4-4 contre la Juventus lors de la première phase de groupes de la Ligue des champions 2000-01. Le deuxième a contribué à la course des outsiders du Bayer Leverkusen jusqu’à la finale 2001-02, premier match lors d’une victoire 3-1 contre la Juve lors de la deuxième phase de groupes.

Il a ensuite dû attendre six ans pour son troisième but, marquant le premier but du Bayern lors d’une victoire vitale 4-1 contre le Bayern. Bianconeri qui a scellé la progression des Bavarois vers la phase à élimination directe.