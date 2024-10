Prouver que le B2B peut être beau : la nouvelle identité de Base Design pour le SCDH

On suppose souvent que les projets de branding B2B ne sont, dans l’ensemble, pas aussi intéressants que leurs homologues destinés aux consommateurs. Et il est indéniable que les marques B2C doivent faire plus de démarches pour se démarquer : ce sont les éléments accrocheurs qui attirent les acheteurs ou les incitent à essayer quelque chose de nouveau. Mais ce n’est pas parce que quelque chose ne vous crie pas dessus depuis l’allée d’Asda ou ne vous appelle pas, comme une sirène d’une publicité Instagram qui vous fait cliquer sans réfléchir sur « acheter maintenant », que ce n’est pas intéressant.

Mais si le B2B et le B2C ont chacun des objectifs et des défis différents, ce projet de Base Design pour le Centre Suisse pour le Design et la Santé (SCDH) prouve que les designs B2B peuvent être aussi beaux et dynamiques que n’importe quel autre et doivent travailler tout aussi dur.

Base Design – qui possède des bureaux à New York, Bruxelles, Genève et Melbourne – décrit le SCDH comme « un centre de recherche unique et tourné vers l’avenir et une initiative pionnière qui explore l’intersection du design, de la science, de la technologie et de la santé à travers des espaces, des objets, et les processus ».

















































Créée en 2019, SCDH est basée à Bienne (qui est aussi d’ailleurs la patrie des titans horlogers suisses Omega, Swatch et Rolex et est souvent surnommée « la capitale mondiale de l’horlogerie ») et est dirigée par une équipe multidisciplinaire qui « se concentre sur la conception, développement et test de nouvelles solutions de conception », ajoute Base. Il s’agit en grande partie de créer des simulations à grande échelle d’environnements et d’appareils hospitaliers « avec une précision au millimètre près, en créant des prototypes dans des environnements qui reproduisent des sites opérationnels réels ».

En tant que tel, ce n’est pas la proposition la plus simple lorsqu’il s’agit de créer une marque. Sa mission est difficile à comprendre pour le profane et hautement spécialisée, « à la fois un espace physique et un domaine d’expertise qui reste méconnu du plus grand nombre », comme le dit Base. « En tant qu’acteur unique sur ce marché de niche, SCDH a rencontré des difficultés pour communiquer clairement l’étendue de son travail aux publics B2B sur tous les points de contact de la marque. »

Lorsque le studio genevois de Base Design a été amené à travailler sur le projet, il s’est vite rendu compte que la façon dont le SCDH était perçu à travers ses supports de communication et son site Web aurait besoin d’un rafraîchissement considérable pour mieux positionner l’organisation en tant que centre de recherche. La marque devait également redoubler d’efforts pour mettre en valeur les avantages concurrentiels de SCDH tout en attirant de nouveaux investisseurs.

Travaillant au développement d’une nouvelle vision de marque et d’une nouvelle stratégie de communication, Base Design a d’abord créé une bibliothèque de signes et de schémas animés pour symboliser toutes les activités et interactions au sein des projets du centre.

Il a ensuite travaillé sur la direction créative d’une suite de nouvelles images et de nouveaux films, en collaboration avec SCDH sur des photographies, des tournages et des films « de pointe ». Celles-ci présentent les intérieurs de ce centre de recherche unique en son genre, « illustrant comment les futures installations médicales sont conçues et testées pour résoudre les défis du monde réel », explique Base Design.

La dernière étape a consisté à repenser le site Web du SCDH, qui se concentre désormais sur l’accessibilité pour refléter la « mission ambitieuse du SCDH consistant à se positionner comme un catalyseur d’expertise scientifique, sociale et technologique, en concevant des solutions pratiques pour un monde plus sain », ajoute l’agence.

© SCDH – Photographie : Ramon Lehmann







© SCDH – Photographie : Ramon Lehmann





© SCDH – Photographie : Ramon Lehmann







Le résultat est une nouvelle identité qui rend justice à SCDH et à son travail. Il présente efficacement son expertise technologique et son approche dynamique des soins de santé d’une manière non seulement esthétique, mais accessible, claire et, surtout, qui fait exactement ce qu’elle doit faire, ce qui n’est pas une mince affaire pour une organisation aussi technique et complexe.