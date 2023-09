Prouver comment la surveillance à distance peut permettre aux patients atteints de cancer de rester à la maison

La thérapie cellulaire CAR T est utilisée pour traiter les patients atteints de cancers du sang tels que le myélome multiple. Comme cela peut provoquer des effets secondaires graves, les patients sont généralement hospitalisés et surveillés jusqu’à deux semaines après le traitement. Les traitements étant généralement proposés uniquement dans les grands centres de cancérologie, ils peuvent être difficiles d’accès pour de nombreux patients. Rejoignez le Dr Sridevi Rajeeve, oncologue spécialisé dans le myélome et la thérapie cellulaire au Memorial Sloan Kettering Cancer Center, et Todd Greenwood, directeur principal des preuves et des résultats chez ZS Associates, alors qu’ils discutent de la manière dont les dispositifs portables de surveillance des patients à distance pourraient changer la façon dont cette thérapie est proposée.

Vous en apprendrez davantage sur :