Prouvant que Zeus avait raison, Netflix annule Kaos après une saison

Variété confirme que Netflix a annulé Kaossa nouvelle série sur l’influence naissante du Panthéon grec au 21e siècle, mettant en vedette Jeff Goldblum dans le rôle d’un Zeus de plus en plus paranoïaque, après seulement une saison et assez peu de temps après ses débuts le 29 août.

La nouvelle de l’annulation a été initialement annoncée via une publication Instagram supprimée depuis (citée dans le commerce) de la co-star de Goldblum, Aurora Perrineau, dans laquelle l’actrice a écrit : « Eh bien… celle-ci a fait mal. Je trouve qu’il est très difficile d’expliquer ce que je ressens, mais je vais essayer. Quand j’ai commencé à auditionner pour cette série, je savais que c’était spécial, principalement à cause du fait que les scénarios de Charlie Covell résonnaient en moi d’une manière que la plupart des choses n’avaient pas. Je connaissais tous ces gens et je les aimais tous – chaque défaut, tout. Pour l’une des premières fois de ma vie, je me sens vraiment fier. Je suis bien sûr fier du travail de chacun et du soin qu’ils ont apporté à ce projet, car, laissez-moi vous le dire, ils ont tout laissé par terre.

« Mais je me suis aussi retrouvé fier de moi, et c’est quelque chose avec lequel j’ai eu du mal. Quand j’ai été choisi, je ne pouvais pas croire que quelqu’un m’avait VU. Une fille qui n’est pas seulement une minorité mais aussi une survivante de l’AS – et vous me dites que quelqu’un pense que je pourrais être l’un des protagonistes d’une série, avoir une agence, ma propre mission et être suffisamment désirable pour être l’intérêt amoureux. non pas à un humain extraordinaire, mais à deux ? J’en étais digne ? Tout ce qui s’est passé à partir de ce moment-là a vraiment changé ma perspective. Tout le monde était brillant et unique. Chaque performance m’a surpris et excité. Je n’arrive pas à croire que je dois faire ça avec vous tous. Nous avons créé quelque chose de bizarre, sombre, hilarant, dérangé et absolument tragique, quelque chose de entièrement humain. C’est un sentiment que j’ai l’intention d’emporter avec moi. Merci de m’avoir laissé être votre Riddy. J’ai passé un moment inoubliable. »

KaosLe sort de est la dernière d’une série d’annulations récentes chez Netflix, notamment Ce spectacle des années 90, Détectives Dead Boy, Découplé, Les Frères Soleil, Cliquet, et Oblitéré. La raison de cette décision, selon un nouveau rapport de Qu’y a-t-il sur Netflixc’est que les chiffres n’étaient tout simplement pas là : au cours de ses quatre premières semaines, la série n’a recueilli que 14,90 millions de vues, ou comme la chaîne préfère l’exprimer, « 98,90 millions d’heures regardées ». Au cours de sa quatrième semaine de diffusion, Netflix a réinscrit la série de KAOS : Saison 1 à KAOS N/Asuggérant qu’il avait depuis été rétrogradé à une série limitée. Aujourd’hui, nous pouvons confirmer que c’est vrai.

Bien que cette série plus destinée aux adultes visait un ton totalement différent, il est intéressant de noter KaosLes notes de étaient inférieures à celles du film sur le thème de la mythologie grecque Percy Jackson et les Olympiens sur Disney+, mais toujours supérieur à celui de Fox Krapopolis qui, bien que n’en soit qu’à sa deuxième année d’antenne, a été récemment renouvelé pour une quatrième saison au réseau. Peut-être que leurs oracles ont vu quelque chose dans l’avenir de la sitcom animée que les praticiens de Netflix n’ont pas réussi à lire.