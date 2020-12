Des groupes conservateurs affirmant sans preuve que les élections du 3 novembre avaient été volées au président Donald Trump ont organisé samedi des manifestations dans tout le pays, dont une à Washington devenant parfois violente alors que la police interrompait des affrontements sporadiques après la tombée de la nuit.

Les organisateurs de Stop The Steal, lié à l’agent pro-Trump Roger Stone, et des groupes religieux ont exhorté les partisans à participer aux «Marches de Jéricho» et aux rassemblements de prière.

Mais des groupes de manifestants pro-Trump « Proud Boys » et de contre-manifestants « Antifa » se sont bagarrés dans le centre-ville de Washington samedi soir. La police est intervenue rapidement pour les séparer, utilisant du gaz poivré sur les membres des deux côtés, ont déclaré des témoins de Reuters.

Environ 200 membres des Proud Boys, un groupe d’extrême droite violent, avaient rejoint les marches plus tôt samedi près de l’hôtel Trump. Beaucoup portaient des treillis de combat, des chemises noires et jaunes et des gilets balistiques, des casques et des signaux manuels clignotants utilisés par les nationalistes blancs.

Auparavant, la police en tenue anti-émeute et à bicyclette séparait les manifestants opposés en bloquant les rues. À la tombée de la nuit, les manifestants – y compris des membres du mouvement anti-fascisme agressif d’extrême gauche – se sont séparés en petits groupes pour parcourir les rues à la recherche de leurs rivaux.