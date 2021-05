Proud Boys a reçu des dons d’Américains chinois sur GiveSendGo

Les dons ont commencé à arriver vers 22 heures le 17 décembre.

Un donateur nommé Li Zhang a donné 100 $. Quelques minutes plus tard, une personne du nom de Jun Li a fait un don de 100 $. Ensuite, Hao Xu a donné 20 $, suivi de peu de temps par 25 $ d’un Ying Pei. En tout, près de 1000 personnes portant des noms chinois ont donné environ 86000 dollars à une collecte de fonds sur la plate-forme de financement participatif GiveSendGo pour les membres du gang de rue extrémiste les Proud Boys.

Leurs dons représentaient plus de 80% des 106 107 $ collectés pour les frais médicaux des membres des Proud Boys qui ont été poignardés lors de violents affrontements à Washington à la mi-décembre.

Les dons, qui sont inclus dans une mine de données GiveSendGo piratées fournies à USA TODAY et publiées sur le site de dénonciation Distributed Denial of Secrets, soulèvent plusieurs questions. Principalement: pourquoi des gens de Chine, de Hong Kong et de Taiwan, ainsi que des membres de la communauté sino-américaine, feraient-ils un don à une organisation étroitement liée aux suprémacistes blancs, dont les membres lancent des signaux du pouvoir blanc et publient des mèmes racistes sur les réseaux sociaux?

La réponse surprenante à cette question est que les Proud Boys bénéficient du soutien significatif d’une tranche de la communauté sino-américaine et de la diaspora chinoise au sens large.

Certains Américains d’origine chinoise ont adhéré à la rhétorique répandue par les Proud Boys, des théoriciens du complot comme Alex Jones et des commentateurs conservateurs selon lesquels l’Amérique est attaquée par le communisme. Ils pensent que les Proud Boys sont à l’avant-garde de la protection du pays contre une armée communiste contrôlée par l’antifa et le mouvement Black Lives Matter – des affirmations qui ont été largement démenties.

Pour certains qui ont quitté la Chine dans le rejet du communisme, en particulier ceux qui soutiennent l’ancien président Donald Trump, les Proud Boys ont pris un statut presque mythique de soldats de rue acharnés aux premières lignes de cette bataille entre démocratie et communisme.

« Vous devez comprendre ce que nous ressentons – nous sommes venus de Chine communiste et nous avons réussi à venir ici et nous l’apprécions tellement ici », a déclaré Rebecca Kwan, qui a envoyé aux Proud Boys 500 $ le jour de Noël. « Les Proud Boys sont pour Trump et ils se battent contre l’antifa, et pouvez-vous voir quelque chose de bon que l’antifa a fait à part détruire les grands magasins et les petites entreprises? »

Les donateurs louent les Proud Boys

Les Proud Boys ont longtemps cherché à se présenter non pas comme une organisation suprémaciste blanche ou un gang de rue violent, mais comme un groupe de patriotes prêts à faire le travail acharné qu’ils disent que les services de police et les politiciens américains ne feront pas.

Le président de Proud Boys, Henry « Enrique » Tarrio, a affirmé que son groupe existe principalement pour protéger les citoyens américains des anarchistes et des communistes alignés sur le mouvement antifa qui tentent de renverser le gouvernement américain.

Ce refrain est courant dans les médias d’extrême droite et les médias sociaux. Les conspirateurs tels que Jones et son homologue britannique Paul Joseph Watson plongent leurs téléspectateurs dans une frénésie de méfiance et de peur, affirmant que les socialistes et les assassins antifas sont sur le point d’attaquer les Américains traditionnels.

Ce message a été amplifié par l’animateur de Fox News, Tucker Carlson, qui a appelé à ce que les militants antifascistes soient qualifiés de terroristes. Il a appelé le mouvement Black Lives Matter «poison».

Plusieurs Américains d’origine chinoise ont fait écho à ces sentiments lorsqu’ils ont envoyé de l’argent aux Proud Boys quelques semaines avant l’insurrection du 6 janvier au Capitole, dirigée par des partisans de Trump. Au moins 21 membres des Proud Boys ont été accusés de crimes fédéraux pour leur rôle dans l’attaque.

«Les Proud Boys protègent les innocents», a déclaré Donald Wang, un résident du Queens, à New York, qui a fait un don de 50 $. « Beaucoup de gens dans ma communauté les soutiennent. »

De nombreux dons étaient accompagnés de messages reflétant ce que les donateurs ont dit à USA TODAY.

« Vous êtes les vrais héros et patriotes! » Janice Wang a écrit après avoir fait un don de 100 $.

« Merci pour votre courage de vous battre pour notre liberté !! » Ao Liu a écrit après avoir fait un don de 30 $.

« Merci, fiers garçons. Vous êtes mes héros », a écrit Nancy Chang, qui a envoyé 300 $ la veille du jour où les membres des Proud Boys ont aidé à prendre d’assaut le Capitole américain.

Tarrio, le président de Proud Boys, a déclaré qu’il était reconnaissant pour les dons.

« Je suis heureux que les Asiatiques soutiennent les ProudBoys en raison de la haine continue et des assauts incessants qu’ils reçoivent des partisans du BLM », a-t-il écrit dans un message texte. « Alors à la communauté asiatique, je voudrais dire merci. »

Malgré son sectarisme, Proud Boys a des fans parmi les Américains d’origine chinoise

Les commentateurs, journalistes et universitaires de la communauté sino-américaine ont déclaré qu’ils savaient depuis longtemps qu’une partie importante de leurs pairs conservateurs soutiennent les Proud Boys, malgré le racisme et le sectarisme du groupe.

« Ce n’est pas une surprise pour nous », a déclaré Kaiser Kuo, animateur et co-fondateur du podcast Sinica, qui traite des affaires courantes en Chine. «Je connais ces gens, je sais de quoi ils parlent. Même cette récente vague de crimes haineux anti-asiatiques, qui, selon vous, aurait pu les secouer de leur admiration pour ces racistes et crypto-fascistes comme les Proud Boys – cela ne fait que renforcer leurs croyances. «

Kuo a souligné que la plupart des Américains chinois avaient voté pour le président Joe Biden et ne soutenaient ni Trump ni les groupes qui le soutiennent. Mais il a dit qu’il existe une faction profondément conservatrice de la communauté sino-américaine qui embrasse la misogynie et même les attitudes racistes communes dans l’extrême droite américaine.

Tout comme Trump a bénéficié du soutien de certains Américains d’origine asiatique conservateurs, la rhétorique des Proud Boys sur les rôles de genre traditionnels et le «chauvinisme occidental» a ses fans dans certains foyers sino-américains, a déclaré Jennifer Ho, présidente de l’Association for Asian American Studies.

« Les Proud Boys sont un endroit très attrayant pour les hommes de toute origine ethnique qui font partie d’une masculinité toxique », a déclaré Ho. « Parce que ce qu’ils partagent est une croyance fondamentale en leur masculinité – une croyance fondamentale que la société américaine a déraillé. »

Utiliser la peur du communisme comme outil de collecte de fonds

Les experts de l’extrémisme ont déclaré que les Proud Boys étaient dirigés depuis longtemps par ceux qui exploitent tout point de discussion conservateur leur offrira un vernis de respectabilité.

Depuis que Tarrio, un Afro-cubain américain auto-identifiant, a pris les rênes de l’organisation, son message politique s’est concentré sur la lutte contre le communisme et le «marxisme culturel» poussés par les mouvements sociaux libéraux – principalement antifa et Black Lives Matter.

Les faits font obstacle à cette théorie: Antifa, ou antifascisme, est un mouvement vaguement défini et décentralisé, plutôt qu’une organisation politique. Black Lives Matter est un mouvement axé sur l’égalité raciale et la brutalité policière. Aucun des deux groupes n’épouse une prise de contrôle communiste de l’Amérique.

Comme les maccarthys des années 1950, les Proud Boys se sont accrochés à la peur du communisme en tant que mécanisme éprouvé pour renforcer le soutien et collecter des fonds.

«Les Proud Boys sont des opportunistes», a déclaré Samantha Kutner, qui étudie le groupe et a fondé Intuitive Threat Assessment, une agence spécialisée dans le renseignement sur la désinformation et l’extrémisme violent. « Tout grief sur lequel ils peuvent capitaliser, ils capitaliseront. »

Jared Holt, membre du Digital Forensic Research Lab de l’Atlantic Council qui étudie l’extrémisme, a noté que le prétendu anticommuniste a également gagné le soutien des Latino-Américains.

« Pour de grandes parties du monde, il y a un contexte, une implication et une histoire au communisme et comment il a affecté plusieurs pays », a déclaré Holt. « Il y a donc des communautés d’immigrants et de descendants d’immigrants pour lesquelles la projection des Proud Boys en tant que groupe de lutte contre le communisme aux États-Unis résonne favorablement. »

Il a dit qu’il était important de noter que ce que les Proud Boys appellent le «communisme» n’est pas la même force politique que les gens qui ont vécu sous des régimes communistes ont combattu.

« La façon dont les termes » socialisme « et » communisme « ont été utilisés a vraiment dépouillé ces termes de leur contexte pratique », a déclaré Holt. «Les Proud Boys sont heureux de qualifier de« communiste »tout ce qui est contraire à leurs propres causes, dont beaucoup sont progressistes.»

Les chercheurs disent que les dons ne semblent pas être une campagne d’influence chinoise

Plusieurs chercheurs sur la désinformation du gouvernement chinois ont examiné les données de GiveSendGo. Au départ, certains ont émis l’hypothèse que la collecte de fonds aurait pu être utilisée par le Parti communiste chinois pour acheminer de l’argent vers les Proud Boys dans le but de fomenter l’extrémisme à un moment particulièrement sensible de la politique américaine.

«Le gouvernement chinois concentre une grande partie de ses efforts sur la politique identitaire, mais dans ce cas particulier, notre regard limité ne les relie pas à cela», a déclaré Anna Puglisi, chercheur principal au Centre pour la sécurité et les technologies émergentes de Georgetown qui étudie. Espionnage du gouvernement chinois.

Joohn Choe, qui a co-fondé Intuitive Threat Assessment avec Kutner, a enquêté sur les données et a conclu que la plupart, sinon la totalité, des donateurs sont des personnes ordinaires, plutôt que des «comportements inauthentiques coordonnés» tels que des robots ou des agents du gouvernement.

« Ce ne sont que des expatriés radicalisés », a déclaré Choe. « Ce sont de vraies personnes – des agents immobiliers, des scientifiques. Juste des baby-boomers chinois américains. »

Choe a trouvé une activité inhabituelle sur les sites de médias sociaux où la collecte de fonds GiveSendGo s’est répandue. Par exemple, une page Facebook pro-Trump avec 6 000 «j’aime» partageant l’URL de la collecte de fonds du 25 décembre est administrée par un faux compte Facebook géré par un homme de Taïwan.

Choe a conclu que la collecte de fonds des Proud Boys s’est propagée de manière organique sur les réseaux sociaux et par le bouche à oreille, incitant les Américains d’origine chinoise à fouiller dans leurs poches.

USA TODAY a envoyé un courriel à tous ceux qui ont fait un don à la collecte de fonds, demandant des commentaires. Seule une poignée a répondu. Deux personnes ont répondu pour dire que leurs comptes de messagerie avaient été piratés ou utilisés sans leur permission. Plusieurs autres ont répondu avec des commentaires hostiles ou des points de discussion de Proud Boys.

Sheng Chen a envoyé une réponse en une phrase aux USA AUJOURD’HUI: « Très simple, à une époque de chaos social, ils ont le courage de défendre la loi et l’ordre. »

Les procureurs fédéraux accusent les membres des Proud Boys de s’être coordonnés avec d’autres groupes extrémistes, y compris des milices autoproclamées, dans la perspective de l’insurrection au Capitole.

Tarrio n’était pas au Capitole le 6 janvier car il avait été arrêté deux jours auparavant. Il a été accusé de destruction de biens en relation avec l’incendie d’une bannière Black Lives Matter. Il fait également face à deux accusations d’armes; les autorités disent qu’il était en possession de deux chargeurs d’armes à feu de grande capacité.