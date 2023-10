Proud Boy, disparu avant sa condamnation le 6 janvier, a été retrouvé inconscient par des agents à son domicile – WSVN 7News | Miami Actualités, Météo, Sports

Un membre du groupe extrémiste Proud Boys, disparu quelques jours avant d’être condamné pour son rôle dans les émeutes du Capitole américain, a été retrouvé inconscient par des agents fédéraux après avoir tenté de « retourner clandestinement » à son domicile, a annoncé vendredi le FBI.

Christopher Worrell, de Naples, en Floride, a été transporté à l’hôpital où il est resté vendredi, selon le bureau du FBI à Tampa. Le FBI n’a pas fourni plus de détails sur son état.

Les autorités recherchaient depuis des semaines Worrell, qui était assigné à résidence lorsqu’il a disparu le mois dernier avant sa condamnation à Washington. Les procureurs recherchaient 14 ans de prison contre Worrell pour agression, obstruction au Congrès et autres délits.

Le FBI a déclaré que des agents avaient rapidement encerclé et pénétré dans la maison de Worrell jeudi après son retour, avaient trouvé l’homme inconscient et « avaient immédiatement prodigué des soins médicaux ». Les autorités affirment que les agents ont trouvé des lunettes de vision nocturne, 4 000 $ en espèces et du matériel de survie chez lui.

L’avocat de Worrell, William Shipley, n’a pas immédiatement répondu à un message téléphonique vendredi.

L’homme a été libéré de prison à Washington en novembre 2021, moins d’un mois après qu’un juge ait étayé ses plaintes en matière de droits civiques concernant son traitement en prison. Le juge de district américain Royce Lamberth a constaté que les soins médicaux de Worrell pour une main cassée avaient été retardés et a jugé les responsables de la prison de Washington pour outrage au tribunal.

Worrell, 52 ans, a été reconnu coupable après un procès en mai pour avoir agressé des agents avec du gel poivré alors que la foule de partisans de Donald Trump attaquait le Capitole le 6 janvier 2021. Les autorités affirment que Worrell, vêtu d’un gilet tactique, s’est vanté d’avoir « déployé une canette entière » et a crié des insultes aux policiers, les traitant de « communistes » et de « racailles ».

Les procureurs affirment que Worrell a ensuite menti à la barre des témoins au procès, affirmant qu’il aspergeait en fait d’autres émeutiers. Le juge a qualifié cette affirmation de « absurde », ont déclaré les procureurs dans des documents judiciaires.

L’avocat de Worrell a écrit dans des documents judiciaires que son client avait apporté le gel en spray et le gilet tactique à Washington à des fins défensives en raison de violences antérieures entre les Proud Boys et les contre-manifestants. Son avocat a écrit que la scène chaotique au Capitole « aurait pu contribuer à des perceptions erronées créant des inexactitudes » dans le témoignage de Worrell au procès.

Plus de trois douzaines de personnes inculpées lors de l’attaque du Capitole ont été identifiées par les autorités fédérales comme des dirigeants, membres ou associés des Proud Boys, dont les membres le décrivent comme un club d’hommes politiquement incorrect pour « chauvins occidentaux ».

L’ancien président national des Proud Boys, Enrique Tarrio, a été condamné plus tôt ce mois-ci à 22 ans de prison – la peine la plus longue jamais prononcée lors de l’attentat du 6 janvier. Tarrio et trois associés des Proud Boys ont été reconnus coupables de complot séditieux et d’autres crimes pour ce que les procureurs ont qualifié de complot visant à empêcher le transfert du pouvoir de Trump au démocrate Joe Biden.

Plus de 1 100 personnes ont été inculpées de crimes fédéraux lors des émeutes du 6 janvier. Plus de 650 personnes ont été condamnées, dont environ les deux tiers ont été incarcérées, selon une étude des archives judiciaires d’Associated Press.

Droit d’auteur 2023 La Presse Associée. Tous droits réservés. Ce matériel ne peut pas être publié, diffusé, réécrit ou redistribué.

