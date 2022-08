Proud Boy condamné à 55 mois de prison en lien avec l’émeute du 6 janvier

Joshua Pruitt, le fier garçon qui a failli se retrouver face à face avec le chef de la minorité sénatoriale de l’époque, Chuck Schumer, lors de l’attaque du Capitole américain le 6 janvier 2021, a été condamné à quatre ans et sept mois derrière les barreaux pour son rôle dans l’obstruction la certification du vote du collège électoral ce jour-là.

“Vous étiez à l’avant-garde de cette foule”, a déclaré le juge Timothy Kelly avant de prononcer sa peine lundi, ajoutant que les actions de Pruitt et de la foule ce jour-là “ont brisé notre tradition auparavant ininterrompue de transition pacifique du pouvoir”.

Pruitt, qui a plaidé coupable début juin pour avoir fait obstruction à une procédure officielle, faisait partie d’un message du groupe Proud Boys où les membres discutaient de leur intention de marcher vers le Capitole et d’utiliser la violence le 6 janvier, selon les procureurs.

“Leurs plans ne se limitaient pas à combattre Antifa : ils prévoyaient d’aller au Capitole pour empêcher la certification des élections et d’affronter la police qui pourrait tenter de se mettre en travers de leur chemin”, ont écrit les procureurs dans des documents judiciaires.

Au moment de l’émeute, Pruitt n’était qu’une recrue attendant d’être officiellement intronisée dans le groupe d’extrême droite.

“Pour rejoindre les Proud Boys, l’accusé ferait tout ce qu’il faut”, a déclaré l’un des procureurs, Alexis Jane Loeb, à Kelly lors de l’audience de détermination de la peine.

Au cours de l’attaque, Pruitt a été l’un des premiers de la foule à entrer dans plusieurs zones du Capitole et a détruit un grand panneau dans le bâtiment, le jetant à travers une pièce, ce qui, selon les procureurs, était destiné à attiser la foule à l’intérieur.

Le détail protecteur de Schumer a déclaré aux procureurs qu’ils devaient modifier leur plan d’évacuation lorsqu’ils ont vu Pruitt dans le bâtiment, qui n’était qu’à quatre ou cinq secondes du sénateur. Au lieu de sortir par un ascenseur, Schumer et son équipe ont descendu une rampe et fermé les doubles portes derrière eux, selon les procureurs.

Après avoir pris d’assaut le Capitole et avoir été arrêté plus tard dans la journée, Pruitt a prêté serment dans les Proud Boys le jour de l’investiture du président Joe Biden, deux semaines plus tard.

Avant d’être condamné, Pruitt, vêtu d’une combinaison de prison avec 1776 tatoués sur les jointures de sa main droite, a déclaré à Kelly qu’il croyait toujours que l’élection de 2020 avait été volée, mais a admis qu’il avait enfreint la loi.

“J’aurais aimé le regarder depuis un restaurant”, a déclaré Pruitt à propos du 6 janvier, qui, a-t-il ajouté, n’était pas “une bonne journée”.