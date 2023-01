Prototype, un festival incontournable de l’opéra de New York, fête ses 10 ans

Morrison et Whitener – ainsi que Kristin Marting, la directrice artistique de HERE, qui faisait partie des fondateurs de Prototypes et le dirigent avec Morrison aujourd’hui, et Jecca Barry, une ancienne réalisatrice qui faisait partie de l’équipe de conservation de l’édition 2023 – ont discuté du passé et du présent de Prototype dans une vidéo de groupe téléphoner à. Voici des extraits édités de la conversation.

Au cours de la dernière décennie, quel genre d’influence avez-vous observé Prototype avoir sur l’industrie ?

JECCA BARRY Nous avons vu, à travers le pays, d’autres compagnies d’opéra qui ont lancé leurs propres festivals ou qui ont exploré l’idée de deuxièmes scènes — d’autres lieux, comme les théâtres de boîte noire. Le premier spectacle en partenariat que nous avons fait avec l’Opéra de Los Angeles était “Dog Days”, et c’était à Redcat [a 200-seat theater]. LA Opera nous a dit que 70% du public venu voir cela n’avait jamais mis les pieds dans le pavillon Dorothy Chandler [the company’s much-larger home]. Il s’agit en fait de créer un public totalement différent, et vraiment, c’est alors important pour les compagnies d’opéra de nos jours.

KRISTIN MARTING Cela concerne à la fois la forme et le contenu. J’ai l’impression que le festival couvre ce spectre de travail. Il y a un croisement qui se produit, et c’est parce que beaucoup d’artistes avec qui nous travaillons n’essaient pas de rester dans les lignes. Ensuite, la deuxième chose à propos du contenu : j’ai juste l’impression que ce qui nous intéresse vraiment, c’est un travail socialement pertinent qui résonne avec les gens – tout un éventail de personnes, raconté par toute une gamme de voix. Je pense que c’est aussi quelque chose que l’industrie a intégré, heureusement, après avoir été monochromatique pendant si longtemps.

Comment diriez-vous que le paysage culturel de New York a changé au cours de l’histoire de Prototype, et qu’est-ce que cela a signifié pour la mission du festival ?

BETH MORRISSON Il est presque impossible en ce moment d’obtenir des programmes d’opéra dans n’importe lequel des lieux de la ville. Avec Yannick Nézet-Séguin, le Metropolitan Opera fait du nouveau, enfin, mais il y a tout un tas d’œuvres qui se créent pour des petites scènes et d’autres genres de scènes que les gros diffuseurs ne font pas ici. Et pour une compagnie comme la nôtre, qui n’a pas d’espace de spectacle, c’est vachement dur. Avant, nos trucs se trouvaient à la Brooklyn Academy of Music, et ça a complètement changé. Le Lincoln Center ne fait pas d’opéra. The Shed ne le fait pas. Cela signifie que nous ne pouvons faire notre travail dans notre festival que lorsque nous le présentons nous-mêmes, et je pense que c’est vraiment dommage.

BARRY Les impulsions créatives sont là. Je veux dire, c’est incroyable le nombre de jeunes compositeurs qui veulent écrire leur premier opéra dès le départ.