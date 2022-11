Prototype pliable vers l’extérieur des fuites Xiaomi

En 2019, Xiaomi a déposé un brevet auprès du CNIPA pour un téléphone pliable vers l’extérieur qui ressemblait aux appareils de la série Mate X de Huawei. Plus de trois ans plus tard, le développeur Kuba Wojciechowski (@Za_Raczke) partagé des images réelles de l’appareil qui a atteint le stade du prototype mais qui n’a malheureusement jamais eu de sortie commerciale.







Dépôt de brevet de téléphone pliable extérieur Xiaomi

Nous pouvons voir que la conception de base du dépôt de brevet est reportée sur le modèle prototype. L’appareil abrite un total de quatre capteurs de caméra, un flash LED et un bouton pour déverrouiller l’écran à l’arrière. Il existe plusieurs images de l’intérieur du téléphone qui montrent une configuration à deux cellules de batterie avec la plus grande cellule portant une capacité de 3 500 mAh.









Prototype pliable Xiaomi vers l’extérieur

Nous obtenons également la confirmation qu’il était équipé du Snapdragon 855 de Qualcomm et d’un modem X50 pour le support 5G. Wojciechowski partage que l’appareil était “super secret et très peu d’unités ont fait leur chemin dans le public” et nous ne pouvons que supposer que la durabilité était le plus grand handicap de cette conception.







Intérieur du prototype pliable Xiaomi vers l’extérieur

Xiaomi a finalement choisi l’approche de pliage vers l’intérieur pour ses téléphones Mix Fold et n’a pas regardé en arrière. Il reste à voir si l’OEM essaie toujours de poursuivre un dispositif de pliage vers l’extérieur à l’avenir.

La source (Fil Twitter)