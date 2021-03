Un prototype de caméra Leica, qui se trouve également être le seul et unique de son genre au monde, devrait passer sous le marteau plus tard cette année en juin. La caméra en question serait un prototype de dernière étape, affirme un rapport de The Verge, bien qu’il n’y ait aucune information sur le fait qu’il s’agisse d’un prototype fonctionnel ou d’un prototype à admirer simplement comme une merveille de conception. C’est un amalgame intéressant de cultures, car il porte le design Leica signature (qui est déjà minimaliste au départ) et le fusionne avec le flux géométrique du design pour lequel Jony Ive et Mark Newson sont célèbres.

Le prototype de caméra Leica, qui a été mis aux enchères par la vente aux enchères Leitz Photographica, serait en état «B +». Bien que cela puisse signifier autrement qu’un produit est dans un état acceptable, la marque de ce prototype rend son état douteux. L’appareil photo semble présenter une finition en aluminium brillant, ce qui est peut-être plus bling que ce que vous auriez pu attendre de votre appareil photo. À l’avant, vous pouvez voir la fenêtre typique du télémètre Leica, tandis que vers le haut, il y a deux cadrans gravés qui affleurent au corps, mais ont des rainures pour s’assurer que leur fonctionnement reste pratique – du moins sur le papier.

La majorité de l’arrière est occupée par l’écran, ce que vous soupçonnez est similaire à l’unité à écran tactile du Leica M10. Six boutons symétriques sont placés à gauche de l’écran, et un manque d’étiquetage sur eux nous fait suspecter qu’il s’agit d’une unité qui ne fonctionne pas. Étant donné le penchant d’Ive et Newson pour un design minimal mais ergonomique, on serait surpris de les trouver étiquetés dans le logiciel de l’écran sans aucun marquage matériel, car cela se qualifie comme plutôt peu intuitif. Il y a un total de quatre autres boutons à l’arrière – deux à droite de l’écran et deux autres au-dessus d’eux, tous alignés pour s’asseoir à portée du pouce d’un photographe.

Le prix de vente aux enchères pour le prototype Leica conçu par Ive et Newson commence à environ Rs 85 lakh, mais la liste Leitz Photographica suggère que cette œuvre d’art brillante peut atteindre plus de Rs 2 crore, soit 250000 EUR. Cet appareil photo a été produit lors de la fabrication du Leica M for (RED), qui a rapporté 1,8 million de dollars (environ Rs 13,2 crore) lors d’une vente aux enchères en 2013. Ni Ive ni Newson ne seraient surpris de la valeur que cela représente – alors qu’Ive est considérée comme une figure pionnière dans le design fluide des consommateurs, la chaise Lockheed Lounge de Newson détient l’étiquette d’être l’objet le plus cher d’un designer vivant à avoir été vendu aux enchères somme de près de Rs 24 crore en 2015.