protocoles, tests, fans et sites

L’Euro 2020 devrait enfin commencer – 12 mois après sa programmation initiale en raison de l’impact de la pandémie de coronavirus. Un an plus tard, le tournoi paneuropéen à 24 équipes compte une ville hôte de moins, des capacités de stade réduites, des protocoles de coronavirus strictement appliqués et un labyrinthe de restrictions de voyage et d’exigences en matière de tests.

Tout cela s’ajoute à la réalité qu’il pourrait encore y avoir des perturbations importantes d’ici la finale à Londres le 11 juillet.

Mais la bonne nouvelle est que le Championnat d’Europe débutera comme prévu vendredi lorsque l’Italie affrontera la Turquie à Rome (les téléspectateurs américains peuvent diffuser le jeu EN DIRECT sur ESPN+). À partir de ce moment-là, qui sait quels problèmes inattendus surgiront lors de la fête du football de 51 matchs ?

L’UEFA a résisté aux appels à organiser le tournoi dans un seul pays, préférant s’en tenir au plan d’une compétition à l’échelle du continent, le retrait de la capitale irlandaise Dublin garantissant que le plan de 12 sites a été réduit à 11, avec Séville intervenant pour remplacer Bilbao comme ville hôte de l’Espagne.

Alors que l’Europe tente toujours de faire face à la pandémie au milieu de pics dans certains pays et de préoccupations concernant de nouvelles variantes dans d’autres, l’UEFA est confrontée à l’épreuve de force de sa décision d’aller de l’avant dans le format d’origine.

Comment fonctionneront les protocoles COVID ?

Nous avons déjà vu un changement important conçu pour réduire tout impact potentiel d’une épidémie de COVID, l’UEFA augmentant la taille des équipes de 23 à 26 joueurs.

Il s’agit de s’assurer que les nations concurrentes ont suffisamment de profondeur au sein de leur équipe pour remplir leurs matchs, même si un certain nombre de joueurs sont testés positifs pour le virus ou sont obligés de s’auto-isoler en raison d’un contact avec une personne infectée.

L’Écosse a été contrainte d’omettre six joueurs de son match amical d’avant-tournoi contre les Pays-Bas la semaine dernière par mesure de précaution après que le milieu de terrain John Fleck a été testé positif pour COVID. Fleck s’isole au camp d’entraînement de l’Écosse en Espagne et pourrait manquer son match d’ouverture contre la République tchèque le 14 juin.

L’Espagnol Sergio Busquets est également isolé après avoir été testé positif, ce qui signifie que l’équipe des moins de 21 ans devra accomplir le match amical de mardi contre la Lituanie. Il est peu probable que le joueur de Barcelone puisse jouer contre la Suède à Séville lundi. L’Espagne a appelé quatre nouveaux joueurs à participer à une bulle d’entraînement parallèle au cas où Busquets devrait être remplacé.

Si des équipes sont touchées par des tests positifs pendant le tournoi, les joueurs ou le personnel devront simplement s’isoler comme Fleck et Busquets l’ont fait.

Il est possible dans le calendrier que les matchs soient retardés jusqu’à 48 heures si les équipes ont moins de 13 joueurs disponibles et que des joueurs supplémentaires soient appelés, mais uniquement si les joueurs en quarantaine sont « définitivement retirés » de l’équipe de 26 joueurs. , selon l’UEFA. Cependant, si une équipe ne peut pas terminer un match dans les 48 heures suivant son heure de coup d’envoi initiale, le match ne sera pas joué et l’équipe avec les tests positifs déclarera forfait 3-0.

L’espoir au sein de l’UEFA est que les protocoles existants de bulles sécurisées comprenant les joueurs, le personnel et le personnel clé, tels qu’utilisés tout au long du match de club la saison dernière, assureront une perturbation minimale.

Les joueurs et le personnel ne seront pas tenus de remplir leurs engagements avec les médias en personne, afin de réduire les perspectives de transmission, les conférences de presse continueront donc d’être organisées par liaison vidéo et il n’y aura pas de zones mixtes pour que les joueurs puissent parler aux médias.

Et les fans ? Les stades seront-ils pleins ?

Tous les sites se sont engagés à accueillir un nombre réduit de spectateurs dans les stades, seul Budapest se préparant à avoir un stade 100% plein, mais avec des procédures de sécurité renforcées et des conditions d’entrée pour tous ceux qui y assistent.

Les réglementations locales ont limité l’Allianz Arena de Munich à 14 500 fans (environ 22% de sa capacité) tandis que Wembley abritera un minimum de 22 500 fans (25% de sa capacité). À Séville, l’Estadio la Cartuja sera plein à 30 % pour ses quatre rencontres, avec 18 000 fans dans le stade, tandis qu’à Bakou et Saint-Pétersbourg, les stades seront pleins à 50 %.

Certains sites peuvent augmenter leur nombre au fur et à mesure que le tournoi progresse, en fonction de l’assouplissement des restrictions dans chaque pays. Wembley, qui accueillera à la fois les demi-finales et la finale, pourrait être à pleine capacité de 90 000 fans pour les dernières étapes si le Royaume-Uni prévoit de mettre fin à toutes les réglementations COVID le 21 juin reste en place. Cependant, des sources ont déclaré à ESPN que, même sans restrictions imposées par le gouvernement, il est peu probable que Wembley organise la finale avec un stade plein.

Une zone de fans de 12 500 places à Trafalgar Square sera ouverte pour les matchs de l’Angleterre ainsi que les demi-finales et la finale, mais seuls les fans avec un billet seront admis. Les tests COVID ne sont pas requis pour les zones de fans, ce qui a conduit le Dr Sakthi Karunanithi, directeur de la santé publique en Angleterre, à décrire les zones de fans comme des « événements de super-épandage » potentiels, à moins que les fans ne soient testés avant l’entrée. Les zones de fans dans chaque ville sont soumises à des réglementations locales.

En termes d’accès aux stades pour les matchs, chaque site a des exigences de test différentes pour les fans. Par exemple, à Budapest, un billet de match valide et un test négatif ou une preuve de vaccination sont nécessaires pour obtenir un bracelet COVID-19. Dans l’ensemble, les détenteurs de billets se verront attribuer des créneaux horaires de 30 minutes pour entrer dans le stade, avec des contrôles de température ou des tests COVID rapides également possibles, selon le lieu. Cela signifie que certains fans pourraient être à l’intérieur des salles trois heures avant le coup d’envoi.

Qu’en est-il des déplacements entre les sites ?

Alors que les équipes en compétition ont des exemptions sportives permettant à tous les joueurs accrédités et au personnel de voyager librement entre les sites, les déplacements entre les matchs sont probablement le domaine le plus problématique pour les fans en raison des réglementations différentes dans chacune des 11 villes hôtes.

L’Azerbaïdjan a accordé une exemption de quarantaine aux fans des équipes jouant à Bakou, à condition qu’ils renvoient un test COVID-19 négatif. La Hongrie a une politique identique pour les jeux de Budapest.

Le gouvernement russe a levé la quarantaine pour les détenteurs de billets en visite à Saint-Pétersbourg, mais en raison de préoccupations concernant la variante dite Delta au Royaume-Uni, tous les fans voyageant de Grande-Bretagne doivent se mettre en quarantaine dans un hôtel russe pendant 14 jours. L’Angleterre pourrait disputer un quart de finale à Saint-Pétersbourg le 2 juillet, ce qui s’avérerait problématique pour les fans, car ils ne pourraient pas réussir à s’isoler aussi longtemps avant le potentiel match des huit derniers. À Munich, la variante Delta a également contraint les arrivants du Royaume-Uni à être mis en quarantaine pendant 10 jours.

Mais alors que les fans anglais, écossais et gallois peuvent avoir du mal à se rendre sur certains sites, le Royaume-Uni est également un endroit difficile pour les fans d’équipes concurrentes.

Le gouvernement britannique a adopté un régime de test strict pour toutes les arrivées, mais avec tous les pays de l’Euro 2020 sur la « liste orange » du Royaume-Uni, les visiteurs de ces pays doivent se mettre en quarantaine pendant 10 jours à leur arrivée. Ils peuvent se libérer eux-mêmes après cinq jours, mais doivent toujours afficher des tests négatifs les jours 2, 5 et 8 après leur arrivée.

Le refus du Royaume-Uni d’offrir des exemptions au personnel et aux sponsors de l’UEFA a entraîné la finale de la Ligue des champions du mois dernier au Portugal plutôt qu’à Wembley, suite à la décision de déplacer le match d’Istanbul, en Turquie.

Autre chose que nous devons savoir ?

Des sources ont déclaré à ESPN que les euros seraient la version footballistique des soi-disant Jeux de l’austérité, lorsque Londres a accueilli les Jeux olympiques de 1948 deux ans seulement après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Tout a été dépouillé à cause de la pandémie. En règle générale, ces tournois sont de grandes fêtes avec des fans du monde entier se rassemblant dans les villes hôtes, avec des zones de supporters et des pubs pleins à craquer mais avec des engagements envers les supporters, les diffuseurs et les associations nationales, l’UEFA a dû organiser le tournoi sous quelque forme que ce soit. possible.

Il manquera de la couleur et du buzz d’un tournoi majeur typique, mais le point positif est que les fans assisteront à chaque match.

L’Euro 2020 a un an de retard, mais du point de vue de l’UEFA, il vaut mieux tard que jamais.