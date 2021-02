Protocoles de sécurité, fuit un foyer de sonde Congo

La conversation

Veiller à ce que le salaire minimum suive la croissance économique serait le meilleur moyen d’aider les travailleurs et de préserver l’héritage de FDR

Cela peut sembler beaucoup, mais ce n’est pas le changement le plus important du projet de loi. Photo AP / J. Scott Applewhite Le projet de loi sur le soulagement de la pandémie de 1,9 billion de dollars que la Chambre devrait bientôt adopter comprend une augmentation progressive du salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure d’ici 2025. Alors que ses chances au Sénat semblent minces, la proposition a attiré l’attention nationale sur le minimum. salaire, qui est bloqué à 7,25 $ depuis 2009. Les partisans soutiennent qu’un salaire minimum plus élevé se traduirait par des revenus plus élevés pour des millions d’employés à bas salaire, tels que les serveurs de restaurant, les vendeurs au détail et les gardiennes d’enfants, et ainsi faire sortir beaucoup de gens de la pauvreté. Les opposants affirment que cela nuirait aux entreprises et entraînerait de nombreuses pertes d’emplois. En tant qu’économiste qui étudie les marchés du travail et les inégalités de revenus, je pense que les deux affirmations exagèrent l’impact et passent à côté d’un point clé de l’objectif du salaire minimum. Le débat actuel offre une opportunité parfaite pour restaurer l’objectif initial du plancher salarial, tel qu’énoncé par FDR il y a plus de 70 ans. Prévenir les abus de l’employeur Le salaire minimum fédéral a été mis en œuvre pour la première fois en vertu de la Fair Labor Standards Act en 1938 à un très modeste 25 cents de l’heure – environ 4,61 $ aujourd’hui – et ne s’appliquait qu’aux «employés engagés dans le commerce interétatique ou dans la production de marchandises pour le commerce interétatique . » Pensez aux ouvriers du secteur manufacturier, aux mineurs et aux chauffeurs de camion. Il a fallu 18 ans avant que le Congrès ne le ramène à un dollar, et le salaire a rapidement été augmenté pour inclure de nombreux autres travailleurs, tels que des employés de détail, des préposés aux stations-service et des aides à domicile. La dernière augmentation, en 2009, a fixé le salaire à 7,25 $. Il s’applique désormais à presque tous les travailleurs, à l’exception des travailleurs autonomes, des petites exploitations agricoles, des adolescents et de ceux qui reçoivent des pourboires, ainsi qu’à une poignée d’autres groupes exemptés. Mais l’intention principale n’était pas de fournir un «salaire décent» suffisant pour vivre seul. Le président Franklin Delano Roosevelt l’a inclus dans sa législation du New Deal pour empêcher l’abus du pouvoir de négociation inhérent d’un employeur sur les employés. Fixer un plancher, même bas, limitait la capacité d’un employeur à sous-payer les travailleurs, garantissait une mesure minimale du pouvoir d’achat et permettait une concurrence loyale entre les entreprises. Bien que les entreprises aient décrié le salaire de 25 cents en 1938, FDR a expliqué à quel point le nouveau minimum était à la fois profondément significatif mais à peine l’acte révolutionnaire que certains le décrivaient. «À l’exception peut-être de la loi sur la sécurité sociale, c’est le programme le plus ambitieux et le plus clairvoyant au profit des travailleurs jamais adopté ici ou dans tout autre pays», a-t-il déclaré aux Américains dans l’une de ses conversations populaires au coin du feu. «Ne laissez aucun dirigeant hurlant de calamité avec un revenu de 1 000 $ par jour… vous dire… qu’un salaire de 11 $ par semaine aura un effet désastreux sur toute l’industrie américaine.» Analyser l’impact sur l’emploi Néanmoins, cela n’a pas empêché certaines entreprises et groupes de défense de prévoir la catastrophe chaque fois que le Congrès a envisagé de la lever. De nombreux économistes, groupes de réflexion et décideurs ont mesuré l’impact de l’augmentation du salaire minimum au fil des ans. Plus récemment, le Congressional Budget Office a analysé le dernier projet de loi et a estimé que sur 10 ans, il coûterait environ 1,4 million d’emplois en augmentant les coûts de main-d’œuvre des entreprises, tout en sortant 900 000 personnes de la pauvreté. Sur le premier point, les recherches économiques passées sont étonnamment claires: l’augmentation du salaire minimum ne semble pas entraîner de nombreuses pertes d’emplois. L’une des études les plus exhaustives sur les effets sur l’emploi a été un examen en 2009 de 138 changements du salaire minimum aux États-Unis et au fédéral au cours des trois dernières décennies. Il a révélé que le nombre total d’emplois est resté essentiellement inchangé après les hausses précédentes. En outre, la réforme proposée n’affectera réellement les travailleurs que dans un peu plus de la moitié des États à court terme. La proposition actuelle de la version de la Chambre du projet de loi augmenterait le salaire minimum immédiatement à 9,50 $, puis progressivement de 1,50 $ chaque année jusqu’à ce qu’il atteigne 15 $ en 2025. Cela mettrait également fin à l’exemption pour les employés ayant un pourboire. Huit États représentant environ un tiers de la population américaine exigent déjà que les entreprises paient les travailleurs au moins 15 dollars – ou le feront dans quelques années – tandis que quelques grandes villes ont des minima encore plus élevés. Un peu plus de la moitié de tous les États, qui ne représentent que 41% de la population américaine, fixent leurs salaires à moins de 9,50 dollars de l’heure, sans prévoir d’augmentation. De plus, de nombreux grands détaillants, dont Walmart, Amazon et Costco, à partir de mars, paient déjà leurs employés au moins 15 dollars de l’heure. Cela pourrait-il donc entraîner la perte de plus d’un million d’emplois? Peut-être, mais cette projection est probablement trop pessimiste. L’expérience avec des réformes récentes similaires suggère en moyenne que l’impact est moins grave. Les revenus racontent une histoire similaire En ce qui concerne son impact sur la pauvreté et les revenus réels, les preuves ne suggèrent pas non plus que l’augmentation du salaire sera aussi radicale que ses partisans pourraient l’espérer. Alors que la recherche citée ci-dessus montre que les augmentations du salaire minimum augmentent les revenus des ménages les plus pauvres – et que l’estimation du CBO de 900000 personnes sorties de la pauvreté est plausible – les gains ne sont pas si importants par rapport aux plus de 30 millions de personnes actuellement dans la pauvreté. . D’une part, le salaire minimum n’est pas la seule source de revenus pour de nombreuses familles plus pauvres. Prenons l’exemple d’un ménage qui reçoit la moitié de ses revenus en prestations, comme l’aide temporaire aux familles nécessiteuses, et l’autre moitié d’un emploi au salaire minimum. Même un doublement du salaire minimum entraînerait une augmentation totale du revenu de seulement 25%. Plus important encore, de nombreuses prestations dépendent des gains et sont réduites lorsque ce revenu augmente. En conséquence, une partie de l’augmentation salariale sera compensée par une diminution des revenus provenant des prestations, ce qui affaiblira encore davantage l’impact global. Le montant que les travailleurs peuvent tirer de ce salaire plus élevé dépendra dans une large mesure de leur lieu de résidence. Le coût de la vie varie considérablement à travers les États-Unis, jusqu’à 20% au-dessus ou en dessous de la moyenne, ce qui signifie que le même salaire minimum fédéral vaut beaucoup plus dans les États à faible coût que dans les États à coût élevé. Par exemple, 15 $ achètent 35% plus de nourriture, d’essence et d’autres choses dans le Mississippi, l’État le moins cher, qu’à Hawaï, le plus cher. Ainsi, dans le Mississippi, l’Arkansas et d’autres États à bas coûts, l’impact du salaire minimum plus élevé sera considérable. Mais dans de nombreux autres pays qui n’ont pas encore augmenté leur salaire minimum à 15 dollars mais qui sont coûteux à vivre, comme Hawaï et le New Hampshire, les gains seront plus modestes. Donner aux travailleurs une part de prospérité En d’autres termes, porter le salaire minimum à 15 $, à lui seul, n’est pas un changement si radical. Il est peu probable que cela entraîne une forte réduction nette des emplois et, bien que cela augmente les salaires des travailleurs à bas salaire, cela ne réduira pas la pauvreté de façon spectaculaire. L’amélioration du salaire minimum est néanmoins importante pour exactement les raisons favorables à la concurrence exposées par FDR. [Over 100,000 readers rely on The Conversation’s newsletter to understand the world. Sign up today.] Le projet de loi contient un changement très important dans cette direction et rendrait le salaire minimum plus efficace à long terme. Actuellement, le niveau des salaires ne change que lorsque le Congrès adopte et adopte une nouvelle législation sur le salaire minimum, c’est pourquoi le salaire minimum a désormais un pouvoir d’achat inférieur de 20% à celui de sa dernière fixation en 2009. La valeur réelle du salaire minimum a atteint un sommet dans le pays. fin des années 1960, alors qu’il valait environ 11 $ en dollars d’aujourd’hui. Le projet de loi de la Chambre l’indexerait sur le salaire horaire médian, ce qui signifie qu’il ne faudrait pas un consensus politique pour l’augmenter. Cela se produirait automatiquement, automatiquement, chaque année à partir du moment où il atteindrait 15 dollars en 2025. Des décisions non politiques similaires concernant les niveaux de salaire minimum sont courantes dans d’autres pays à revenu élevé, tels que le Royaume-Uni et l’Allemagne, réduisant les tensions partisanes autour de la question. Je ferais cependant un changement. Étant donné que le but d’un salaire minimum est d’empêcher les employeurs de sous-payer les travailleurs et de faire en sorte que les salaires augmentent en fonction de la valeur que les travailleurs apportent aux entreprises, je pense qu’il est plus logique de l’indexer sur les changements de productivité. Cela garantirait que les avantages de la croissance économique – y compris les gains d’une automatisation accrue – soient partagés plus équitablement avec les travailleurs. Alors que le contrôle étroit des démocrates sur le Sénat signifie qu’il est peu probable qu’un salaire minimum de 15 $ devienne loi de sitôt, un compromis moins généreux, tel que 11 $, est toujours une possibilité. Quel que soit le compromis sur le numéro de titre, j’espère surtout que le Congrès pourra accepter de maintenir l’ajustement automatique là-dedans. De cette façon, le salaire minimum pourrait mieux servir son objectif de donner aux travailleurs plus de pouvoir de négociation avec leurs employeurs. Cet article est republié à partir de The Conversation, un site d’information à but non lucratif dédié au partage d’idées d’experts universitaires. Il a été écrit par: Felix Koenig, Université Carnegie Mellon. Lire la suite: Pourquoi augmenter le salaire minimum n’est pas le meilleur moyen de réduire les inégalités Augmenter le salaire minimum dans les restaurants pourrait être une victoire pour tout le monde Felix Koenig ne travaille pas, ne consulte pas, ne détient pas de parts ou ne reçoit pas de financement d’une entreprise ou d’une organisation qui le ferait bénéficier de cet article, et n’a révélé aucune affiliation pertinente au-delà de leur nomination académique.