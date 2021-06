Protocoles Covid-19 plus stricts pour le contingent indien pour les Jeux olympiques de Tokyo

L’Inde fait partie des six pays d’Asie du Sud dont les athlètes, les entraîneurs et les officiels devront passer des tests Covid-19 chaque jour pendant sept jours avant leur départ pour le Japon pour les Jeux Olympiques.

La chaîne de télévision publique japonaise NHK a déclaré dimanche que les athlètes et tous les autres membres des délégations d’Inde, du Népal, du Pakistan, des Maldives, du Sri Lanka et d’Afghanistan seraient confrontés à des contre-mesures plus strictes en raison de la propagation de la variante Delta, qui a été identifiée pour la première fois en Inde, rapporte Xinhua.

NHK a ajouté que les mesures prendraient effet le 1er juillet.

Les participants de ces pays ont déjà reçu l’ordre de se faire vacciner pendant sept jours consécutifs avant d’entrer au Japon, ce qui n’est pas une condition préalable pour les athlètes d’autres pays.

Toutes les équipes à l’étranger devraient avoir des membres testés deux fois dans les quatre jours précédant le départ, et en principe tous les jours après leur arrivée au Japon.

Les participants d’Égypte, du Vietnam, de Malaisie, de Grande-Bretagne et du Bangladesh doivent également être testés tous les jours pendant trois jours avant le départ.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici