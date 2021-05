Protocole d’Irlande du Nord: sur quoi porte la dernière dispute entre le Royaume-Uni et l’UE et pourquoi les tensions sur le Brexit bouillonnent-elles encore?

Les tensions entre le Royaume-Uni et l’UE sur le protocole d’Irlande du Nord pourraient encore s’intensifier après que Liz Truss a appelé à la suppression des «contrôles aux frontières et de la paperasse» sur le commerce de la mer d’Irlande.

Ce n’est pas la première fois que le protocole, convenu dans le cadre des négociations sur le Brexit, suscite la controverse, le système provoquant même des troubles à Belfast par ceux qui sont apposés aux mesures.

Mais qu’est-ce que le protocole de l’Irlande du Nord et pourquoi s’est-il révélé si diviseur?

De quoi parle la dernière ligne Royaume-Uni / UE?

Le secrétaire au commerce a été interrogé lundi sur la radio LBC si le gouvernement espérait supprimer toutes les formalités administratives – malgré les vérifications acceptées par Boris Johnson dans son accord sur le Brexit – et a répondu: «Absolument, oui».

Les nouveaux contrôles des marchandises dans les ports de Larne et de Belfast en vertu du protocole ont suscité la colère des syndicalistes et des loyalistes qui estiment que l'Irlande du Nord est séparée du reste du Royaume-Uni.

Les nouveaux contrôles des marchandises dans les ports de Larne et de Belfast en vertu du protocole ont suscité la colère des syndicalistes et des loyalistes qui estiment que l’Irlande du Nord est séparée du reste du Royaume-Uni.

Lors de l’appel téléphonique, Mme Truss a subi la pression d’un interlocuteur qui a protesté contre le fait que le protocole – instaurant une frontière avec la mer d’Irlande, pour en éviter une sur l’île d’Irlande – avait rendu les citoyens d’Irlande du Nord «moins égaux».

Elle a rejeté l’accusation, mais il a été souligné que soit «nous allons avoir cette paperasse et ces inspections, soit nous ne le sommes pas».

«L’objectif du gouvernement est de rendre cela aussi simple que possible et de résoudre les problèmes», a déclaré Mme Truss, mais – a demandé si cela signifiait «nous n’avons pas besoin de contrôles aux frontières et de paperasse» – a répondu: «Absolument, oui. «

Qu’est-ce que le protocole d’Irlande du Nord?

Le protocole d’Irlande du Nord est un accord entre le Royaume-Uni et l’UE à la suite des négociations sur le Brexit, conçu pour protéger le processus de paix en évitant une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Il a mis en colère les syndicalistes en créant effectivement une barrière entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord en laissant la région liée à une série de règles douanières et réglementaires de l’UE.

Les règles ont perturbé l’approvisionnement en nourriture et les livraisons en ligne.

Les contrôles ont été temporairement suspendus en février après que certains agents des frontières vérifiant les marchandises ont reçu des menaces «sinistres».

Qu’ont dit les politiciens nord-irlandais?

Le nouveau chef du DUP, Edwin Poots, a affirmé que le protocole était «non livrable» et a indiqué qu’il pourrait ordonner aux fonctionnaires d’arrêter les contrôles aux frontières si le problème n’est pas résolu.

Malgré les discussions entre l’UE et le gouvernement britannique visant à résoudre certains des problèmes liés au protocole, la dirigeante sortante du DUP, Arlene Foster, et son successeur entrant ont insisté sur le fait qu’il devait être abandonné.

M. Poots a déclaré qu’il souhaitait aider l’UE à protéger le marché unique, mais a déclaré que le niveau de contrôles requis dans les ports d’Irlande du Nord était disproportionné.

Il a dit que les arguments politiques contre le protocole du syndicalisme sont entendus par le gouvernement britannique.