Protocole d’étude pour le suivi précoce des déterminants de la santé de l’enfance (ETCHED) : une étude observationnelle longitudinale du parcours de vie | Santé publique BMC

Conception de l’étude

L’étude ETCHED (Early Tracking of Childhood Health Determinants) est une étude observationnelle longitudinale sur un seul site menée par l’Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK), Phoenix Epidemiology and Clinical Research Branch (PECRB). L’éligibilité des femmes enceintes est examinée et l’inscription à l’étude a commencé en avril 2022 dans les cliniques prénatales du Valleywise Health Medical Center (VHMC) à Phoenix, en Arizona. Le VHMC est le plus grand système hospitalier public du comté de Maricopa, en Arizona, dans le sud-ouest des États-Unis.

Critères d’éligibilité

Les femmes enceintes âgées de 18 ans ou plus, de race/ethnie AI/AN ou hispanique selon leur auto-évaluation sont éligibles pour la participation. Les participants doivent accepter de continuer à participer à l’étude de recherche (à la fois la mère et leur progéniture) pendant au moins 3 ans après l’accouchement. Les femmes incarcérées, les femmes dont la grossesse n’est pas viable ou celles qui sont incapables de consentir pour quelque raison que ce soit sont exclues de la participation à l’étude.

Chronologie de l’étude

L’étude ETCHED a commencé à recruter des participants en avril 2022 et prévoit d’inscrire jusqu’à 750 mères et leur enfant (ou enfants, en cas de gestation/grossesse multiple) pour un recrutement total pouvant atteindre 1 500 personnes sur 5 ans. La dyade mère/progéniture sera suivie jusqu’au 18ème anniversaire de la progéniture. La durée prévue des études est de 23 ans avec une date d’achèvement en avril 2045.

Le calendrier des activités lors des visites de recherche pour les mères et les enfants participants est présenté dans le tableau 1.

Tableau 1 Calendrier des activités pour ETCHED

Objectifs de l’étude

L’objectif principal est d’étudier les associations de facteurs de risque maternels, notamment l’indice de masse corporelle (IMC) avant la grossesse, le gain de poids gestationnel et la glycémie avec le poids à la naissance de la progéniture, ainsi que le poids et l’adiposité pendant la petite enfance (0 à 24 mois).

Les objectifs secondaires de l’étude ETCHED comprennent :

Étudier les associations de facteurs de risque maternels (IMC avant la grossesse, gain de poids gestationnel et glycémie) avec le poids, l’adiposité et les modèles de croissance physique pendant l’enfance et l’adolescence (2 à 18 ans).

Étudier le rôle des facteurs maternels cliniques, génétiques, biochimiques, liés au mode de vie et psychosociaux pendant la grossesse dans la médiation des associations entre les facteurs de risque maternels et le poids à la naissance de la progéniture, et le poids, le profil métabolique de l’adiposité et le développement neurologique pendant la petite enfance, l’enfance et l’adolescence.

Examiner le rôle des facteurs familiaux, socio-économiques et environnementaux influençant les modèles de croissance, la composition corporelle et le développement neurologique de l’enfant pendant la petite enfance et l’enfance.

Évaluer la fréquence de la stéatose hépatique chez les enfants et son association avec l’IMC et les altérations biochimiques.

Examiner la relation entre les facteurs de risque maternels, les expositions pendant la petite enfance et les modifications du microbiome intestinal pendant la petite enfance, l’enfance et l’adolescence.

Étudier les associations de facteurs de risque maternels, notamment l’IMC avant la grossesse, la prise de poids gestationnel, la glycémie et la fonction placentaire, le méthylome, le transcriptome, le protéome et le métabolome, avec le poids, l’adiposité et les modèles de croissance physique pendant l’enfance et l’adolescence (2 à 18 ans). âge).

Résultats de l’étude et collecte de données

Les principaux critères de jugement sont le poids à la naissance, le poids, la longueur et le centile d’IMC ajusté selon l’âge et le sexe et les scores z à 6-12 semaines, 4, 6, 12, 18 et 24 mois. Les critères de jugement secondaires comprennent le centile d’IMC et les scores z de 2 à 18 ans, le microbiome des selles (taxonomies microbiennes, voies microbiennes), la stéatose et la fibrose hépatiques, le développement neurocognitif, les évaluations de l’état environnemental et psychosocial et les mesures biochimiques de la glycémie, des lipides, des reins. et la fonction hépatique.

Les données sont collectées soit par évaluation en personne, par examen des dossiers médicaux, par téléphone ou par d’autres médias virtuels ou une combinaison en suivant le calendrier des activités du tableau 1. Les données collectées sur les mères comprennent des données démographiques, des mesures anthropométriques, des antécédents socio-économiques et familiaux, antécédents médicaux, antécédents obstétricaux, évaluations de laboratoire et échantillons biologiques (sang, urine, selles, sang de cordon, tissu placentaire et lait maternel). Les données collectées sur la progéniture comprennent les données démographiques, les antécédents de naissance, les antécédents socio-économiques tels que les conditions de vie, les modalités de garde d’enfants, l’éducation et l’emploi des parents, l’insécurité alimentaire, les pratiques culturelles pendant la grossesse, les antécédents médicaux, les évaluations des habitudes de vie telles que les habitudes alimentaires et d’activité, le sommeil, la perception. stress, évaluations de laboratoire et échantillons biologiques (sang, urine et selles). Les données ADN et ARN sont collectées sur les mères et la progéniture. Les données collectées dans ETCHED sont résumées dans le tableau 2. Certaines informations liées aux antécédents médicaux des mères et/ou de leur progéniture sont obtenues par entretien direct, par examen des dossiers médicaux, ou les deux.

Tableau 2 Données collectées dans ETCHED

Taille de l’échantillon et calcul de la puissance

Le tableau 3 montre la puissance nécessaire pour détecter des corrélations d’au moins une ampleur donnée à p3). Les études génétiques et épigénétiques à l’échelle du génome (et d’autres études dans lesquelles un grand nombre de variables d’exposition sont mesurées simultanément) nécessiteront un contrôle plus strict de l’erreur de type I pour tenir compte des tests multiples ; généralement, cela nécessite P.− 7 [18]. Avec une telle rigueur, la taille des effets devra être légèrement plus grande que celle des analyses standard pour une détection fiable ; avec la taille d’échantillon cible de 750, la corrélation minimale détectable à P.− 7 avec 80 % de puissance est 0,23. Nous utiliserons la procédure du taux de fausses découvertes pour contrôler le taux d’erreur de type I. [19].

Tableau 3 Taille de l’échantillon et calculs de puissance

Analyse statistique

Les principales analyses seront l’estimation des coefficients de corrélation entre variables continues, telles que les corrélations entre la glycémie maternelle et la taille corporelle de la progéniture. Pour examiner les rôles des médiateurs potentiels sur la relation entre l’IMC maternel, la prise de poids et la glycémie avec la taille corporelle, l’adiposité et les résultats métaboliques de la progéniture, une série de modèles de régression linéaire seront utilisés conformément à la méthode de médiation des coefficients décrite par MacKinnon et al. [20]. Des analyses de l’effet des changements épigénétiques ou transcriptionnels maternels dans les échantillons en série seront effectuées en utilisant des méthodes similaires. Des méthodes supplémentaires peuvent également être utilisées car les méthodes statistiques d’analyse de la médiation évoluent.

Analyse de la résultats principaux

Comme décrit ci-dessus, pour examiner les associations entre les mesures de risque maternel, le poids et la taille de la progéniture, des nuages ​​de points et des boîtes à moustaches groupées seront construits pour examiner les hypothèses de linéarité, de symétrie et d’homoscédasticité. Pour modéliser les changements dans l’IMC de l’enfant au fil du temps, nous utiliserons des modèles à effets mixtes pour ajuster un modèle de courbe de croissance par morceaux qui prédit l’IMC de l’enfant en fonction du temps.

Analyses de sous-groupes

Étant donné que pratiquement tous les participants (ou leur progéniture) seront au moins en partie issus d’IA ou d’origine hispanique, nous prévoyons d’analyser des sous-groupes définis par la race et l’origine ethnique.

Méthodes statistiques de traitement des données manquantes

Les informations pertinentes sur la raison des données manquantes seront collectées. Des analyses seront menées pour déterminer si les taux d’abandon sont associés à des covariables clés. La plupart des méthodes d’analyse standard partent de l’hypothèse que les données manquantes surviennent de manière aléatoire. Les analyses des facteurs associés aux taux d’abandon scolaire seront utilisées pour juger dans quelle mesure cette hypothèse est raisonnable. L’imputation multiple sera également utilisée pour gérer les données manquantes. Si nécessaire, des analyses de sensibilité seront menées pour déterminer la robustesse des hypothèses relatives aux données manquantes.

Approbation éthique et sensibilisation de la communauté

L’étude ETCHED a été approuvée par l’Institutional Review Board (NIH IRB) des National Institutes of Health. Les protocoles approuvés par le NIH IRB sont conformes à la politique fédérale du ministère américain de la Santé et des Services sociaux pour la protection des sujets humains (la règle commune 2018 ; https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/regulations/45-cfr-46/revised-common-rule-regulatory-text/index.html). Les études approuvées par le NIH IRB doivent également respecter la Déclaration d’Helsinki et le rapport Belmont. https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/index.html qui décrivent les principes éthiques et les lignes directrices pour la protection des sujets humains participant à la recherche.

Avant le début de l’étude, une vaste sensibilisation locale et communautaire a été menée par le chercheur principal et l’équipe d’étude dans les communautés hispaniques et AI/AN. De plus, pour l’inclusion des participants à l’étude AI/AN dans ETCHED, des consultations appropriées avec des partenaires tribaux ont été entreprises selon les directives du NIH IRB et du Tribal Health Research Office (THRO) du NIH. De plus, la conception de l’étude et les questions de faisabilité ont été discutées avec le personnel et les médecins du VHMC, et des suggestions pertinentes ont été intégrées au protocole. Bien que ETCHED soit une étude observationnelle longitudinale, elle a bénéficié de l’expérience précieuse acquise par les enquêteurs et le personnel du PECRB travaillant avec des participantes prénatales et des dyades mère/enfant lors d’essais cliniques antérieurs menés dans cette population. Les données collectées dans l’étude ETCHED sont uniformes dans les groupes ethniques/raciaux hispaniques et AI/AN, les consentements éclairés sont obtenus des participants avant toute procédure d’étude et l’assentiment sera obtenu des enfants participants à l’avenir.

Dissémination

Les résultats des analyses des résultats primaires et secondaires seront présentés lors de conférences locales, nationales et internationales. Les résultats seront publiés dans des articles en anglais dans des revues scientifiques pertinentes à comité de lecture. De plus, tous les nouveaux résultats de l’étude seront partagés avec les participants à l’étude et les prestataires de soins de santé de la région métropolitaine de Phoenix. Étant donné que les participants à notre étude sont issus de communautés hispaniques et de diverses communautés AI/AN, une diffusion supplémentaire des résultats de l’étude au sein des communautés autochtones américaines locales sera proposée en consultation avec le NIH et le THRO. Cela peut inclure la présentation des résultats de nouvelles études aux communautés et institutions locales d’IA/AN et hispaniques du sud-ouest des États-Unis qui s’engagent à améliorer la santé des populations minoritaires et vulnérables.