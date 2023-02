“Prothèses ultra-réalistes” pour les survivants de traumatismes

Perdre une partie du corps est non seulement déchirant mais aussi traumatisant pour tout individu. Cela peut être dû à un accident ou à des maladies comme le cancer. La perte a un impact majeur sur la façon dont cette personne est considérée et sur la façon dont elle tente de participer à ses activités quotidiennes. Selon un article partagé par l’organisation médiatique BBC sur Instagram, l’hôpital de Poole au Royaume-Uni a créé des «prothèses ultra-réalistes» étonnamment pour les survivants de traumatismes qui ont perdu des parties physiques. Ces prothèses ont soulagé plusieurs personnes.

Les prothèses sont fabriquées par le personnel soignant de l’unité de prothèses maxillo-faciales de l’hôpital, comme le montre la vidéo publiée par la BBC sur Instagram. “Je ne m’inquiète plus de sortir – je mène une vie normale”, dit l’un des patients nommé Phillip Sims, qui a perdu son nez à cause du cancer, dans la vidéo. Avec le nez prothétique, Sims dégage un air d’excitation et continue, “Je suis absolument aux anges avec ce qu’ils peuvent faire. J’ai plusieurs nez mais celui-ci est celui de l’hiver.”

Plus de 40 patients de l’hôpital de Poole, qui ont perdu des parties de leur corps à la suite d’accidents ou de cancers, reçoivent l’aide de la clinique de prothèses maxillo-faciales. Dans les cas où les patients n’ont pas la possibilité de recourir à la chirurgie reconstructive, l’équipe d’experts de l’hôpital crée des alternatives prothétiques incroyablement réalistes. Bien que les oreilles, les yeux, le nez et les doigts prothétiques fabriqués à l’unité ne puissent pas restaurer les fonctionnalités physiques des parties du corps, l’amélioration significative de l’apparence esthétique d’un patient a un effet personnel profond qui peut restaurer la confiance.

Susan Double, qui avait une oreille magnétique, a décrit l’incroyable expérience de la première fois où elle s’est vue dans le miroir après le traitement. Dans la vidéo, on l’entend dire: “Parce que j’avais été sans un tout ce temps et puis tout à coup il y en avait un.” La vidéo a reçu plus de 5,5 millions de vues depuis qu’elle a été partagée il y a un jour.

Les prothèses sont fabriquées à l’aide d’un mélange de technologie, de science médicale, de recherche et d’art. Après de longues discussions avec le patient sur ce qui fonctionne pour lui et ce qui ne fonctionne pas, les nouvelles parties du corps sont soigneusement fabriquées à partir de matériaux synthétiques. Les prothésistes prennent des empreintes des pièces pour les rendre aussi précises que possible, en plus de prélever le teint et le teint de la peau du patient.

