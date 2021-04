Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. On Tech est de retour d’une semaine de relâche et les magnolias fleurissent devant le siège social d’On Tech (alias mon appartement à New York). Aujourd’hui, parlons d’une technologie relativement simple et d’un changement de politique gouvernementale qui pourrait libérer plus d’innovation pour les Américains qui ont du mal à entendre. J’ai discuté avec des audiologistes, des défenseurs des consommateurs et des entreprises de technologie de ce qui pourrait être une révolution pour nos oreilles – des prothèses auditives à une fraction du coût et des tracas des appareils conventionnels. Voici comment les choses se passent actuellement: la perte auditive est un problème de santé omniprésent et grave, et de nombreuses personnes hésitent ou n’ont pas les moyens d’acheter des appareils auditifs conventionnels. Près de 38 millions d’adultes américains rapportent un certain degré de perte auditive, mais seule une minorité de personnes susceptibles de bénéficier d’aides auditives les a déjà utilisées.

Les prothèses auditives coûtent généralement des milliers de dollars, nécessitent plusieurs visites chez des spécialistes et ne sont souvent pas couvertes par l’assurance maladie. Une perte auditive non traitée est associée à un déclin cognitif, démence et autres préjudices. Surmonter les obstacles au traitement auditif peut améliorer considérablement la santé des Américains. Le gouvernement fédéral est prêt à apporter son aide. Le Congrès a adopté en 2017 une loi permettant à quiconque d’acheter des appareils auditifs approuvés par la Food and Drug Administration sans ordonnance d’un audiologiste. La FDA a manqué une date limite pour publier un projet de directives pour cette nouvelle catégorie d’aides auditives en vente libre. Les experts m’ont dit que lorsque la FDA ira de l’avant, il est probable qu’elle débouchera sur de nouveaux produits et idées pour changer les aides auditives telles que nous les connaissons. Imaginez Apple, Bose ou d’autres sociétés d’électronique grand public rendant les aides auditives plus élégantes et relativement abordables – avec des gens convaincus que les appareils avaient été approuvés par la FDA Bose m’a dit qu’il travaillait sur la technologie des aides auditives en vente libre. Barbara Kelley, directeur exécutif de la Hearing Loss Association of America, une organisation de défense des droits, m’a dit qu’elle était impatiente d’obtenir une aide auditive plus abordable et plus accessible. «Je suis vraiment ravie que le marché s’ouvre pour voir ce que nous avons et voir comment les gens réagissent», a-t-elle déclaré.

Il est déjà possible d’acheter une aide auditive – ils ne peuvent pas être légalement appelés appareils auditifs – sans ordonnance. Ces appareils, appelés produits d’amplification du son personnel ou PSAP, varient énormément en qualité d’excellent à indésirable. Mais lorsqu’ils achètent pour eux, les gens ne peuvent souvent pas faire la différence. (Le Wall Street Journal aussi a récemment écrit sur les technologies d’aide auditive, y compris des écouteurs qui peuvent amplifier les sons faibles. Et Les rapports des consommateurs contient un guide utile sur les aides auditives et les PSAP.) Nicolas Reed, directeur de l’audiologie au Johns Hopkins Cochlear Center for Hearing and Public Health, m’a dit que le processus de la FDA devrait fournir un chemin pour que les meilleurs PSAP soient approuvés comme appareils auditifs officiels en vente libre. Il s’attend à ce que de nouvelles entreprises arrivent également sur le marché. Vous pouvez douter qu’un gadget que vous achetez à côté du papier toilette chez CVS puisse être un dispositif médical sérieux. Cependant, les recherches du Dr Reed ont ont constaté que certains appareils auditifs pour 350 $ ou moins étaient presque aussi bons que les appareils auditifs sur ordonnance pour les personnes ayant une perte auditive légère à modérée. Le Dr Reed a décrit les meilleurs appareils moins chers comme étant le Hyundai de l’aide auditive. (C’était un compliment.) Ils ne sont pas tape-à-l’œil, mais ils permettront à de nombreuses personnes de se rendre en toute sécurité et efficacement là où elles doivent aller. Il imagine également que les règles de la FDA créeront les conditions pour que beaucoup plus de gens achètent des appareils auditifs – à la fois en vente libre et sur ordonnance. Les aides auditives en vente libre ne pourront pas aider tout le monde, m’ont dit des experts. Et l’industrie des aides auditives traditionnelles a déclaré que les gens sont mieux servis par des appareils personnalisés avec l’aide d’experts. Il y a aussi plus de technologie brassant à l’extrémité du luxe du spectre. Une start-up de la Silicon Valley appelée Chuchotement a une nouvelle option de paiement mensuel pour ses aides auditives et affirme que son logiciel «apprend» au fil du temps en fonction des déficits auditifs d’un individu.

Les soins de santé aux États-Unis peuvent souvent donner l’impression d’être bloqués, et la technologie n’est généralement pas la solution. Mais avec les aides auditives, la technologie et un changement de politique gouvernementale pourrait apporter des innovations utiles dans le domaine de la santé. Astuce de la semaine Vous donnez votre téléphone? Assurez-vous de tout supprimer. Ne laissez pas un inconnu voir tous vos anciens textes et photos! Brian X. Chen, Chroniqueur sur la technologie grand public du New York Times, vous conseille sur ce qu’il faut faire avant de remettre votre ancien téléphone. À un moment donné, vous ferez vos adieux à votre smartphone. Vous pouvez le donner à un membre de la famille parce que vous en avez acheté un nouveau, ou vous pouvez l’échanger dans un magasin de détail pour obtenir un crédit pour une mise à niveau. Dans tous les cas, vous devez vous assurer d’effacer toutes les données de votre appareil avant de le remettre. Tout d’abord: assurez-vous d’avoir une sauvegarde de vos données. Apple a instructions sur son site Web pour savoir comment sauvegarder les iPhoneset Google a des instructions pour les androïdes. Une fois cette étape terminée, branchez l’appareil et effacez toutes ses données. Pour les iPhones, suivez les instructions d’Apple pour purger vos données. Pour les androïdes, les étapes varieront en fonction du fabricant de l’appareil et de la version du système d’exploitation. Recherchez dans l’application des paramètres une option de réinitialisation. Et puis, vous êtes prêt à partir.