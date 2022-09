Prothèse de mémoire et montée des risques des centrales nucléaires

Les nouvelles: Une forme unique de stimulation cérébrale semble stimuler la capacité des gens à se souvenir de nouvelles informations en imitant la façon dont notre cerveau crée des souvenirs. La “prothèse de la mémoire”, qui consiste à insérer une électrode profondément dans le cerveau, semble également fonctionner chez les personnes souffrant de troubles de la mémoire – et est encore plus efficace chez les personnes qui avaient une mauvaise mémoire au départ, selon de nouvelles recherches.

Comment ça fonctionne: La prothèse de mémoire fonctionne en copiant ce qui se passe dans l’hippocampe, une région en forme d’hippocampe située au plus profond du cerveau qui joue un rôle crucial dans la mémoire. La structure cérébrale nous aide non seulement à former des souvenirs à court terme, mais semble également diriger les souvenirs vers d’autres régions pour un stockage à long terme.

Pourquoi est-ce important: À l’avenir, des versions plus avancées de la prothèse de mémoire pourraient aider les personnes souffrant de pertes de mémoire dues à des lésions cérébrales ou à la suite du vieillissement ou de maladies dégénératives comme la maladie d’Alzheimer, affirment les chercheurs à l’origine des travaux. Lire l’histoire complète.

—Jessica Hamzelou

