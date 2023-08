Protestez de cette façon, pas de cette façon : dans les sièges d’État, diverses règles restreignent la voix du public

Tremblante violemment entre deux sanglots, sa mère Sarah Shoop Neumann n’a pu murmurer que lorsque les policiers de l’État l’ont escortée hors d’une audience législative du Tennessee où elle attendait pour témoigner contre un projet de loi autorisant les enseignants à porter des armes.

«J’étais censé parler. J’étais censé témoigner », a déclaré Neumann, dont le fils fréquente toujours une école primaire où six personnes – dont trois enfants de 9 ans – ont été tuées par balle cette année.

Quelques instants plus tôt, un Républicain Le président de la sous-commission a ordonné aux forces de l’ordre d’évacuer le public de la salle après que la foule ait éclaté sous les applaudissements et que d’autres aient défié une nouvelle interdiction de brandir des pancartes pendant les délibérations de la commission. Ce n’est qu’après que les soldats ont quitté la pièce que Neumann a été autorisé à revenir témoigner.

Même si les actes de protestation, petits ou grands, sont courants dans les législatures, les États ont souvent mis en place des règles pour limiter les perturbations des délibérations gouvernementales, les autorités disposant d’une grande latitude pour expulser les personnes qui se moquent, chantent ou sont perçues comme interrompant les débats.

Personnes ceux qui se rendent dans les capitales pour exprimer leurs opinions sont souvent confrontés à un ensemble varié de réglementations qui limitent l’affichage de pancartes, de messages politiques sur les vêtements et même les lieux où les gens peuvent se rassembler, avec des sanctions allant de l’expulsion à des accusations criminelles.

Dans certains cas, les législateurs ont mis en œuvre des politiques qui limitent efficacement les actes de protestation, en exigeant par exemple que les gens obtiennent une autorisation avant de manifester, ce qui a conduit à une résistance juridique et à des critiques selon lesquelles les législateurs tentent de réprimer la dissidence et le droit à la liberté d’expression.

« Ce type de règles limite notre capacité à communiquer directement avec nos représentants élus qui sont censés réagir à ces points de vue », a déclaré Vera Eidelman, avocate du projet ACLU Speech, Privacy & Technology. «Ils rendent plus difficile pour le public d’avoir un impact sur la législation qui les affectera grandement.»

Le Tennessee fournit le dernier exemple en date, où un juge a pris des mesures rapides pour bloquer la nouvelle règle approuvée par le GOP visant à pénaliser les législateurs perturbateurs et à interdire au public de brandir des pancartes pendant les procédures gouvernementales. Les autorités de l’État se battent pour faire respecter l’interdiction.

Neumann faisait partie des familles en deuil qui étaient venues au Capitole du Tennessee cette semaine pour une session spéciale dont beaucoup espéraient qu’elle aborderait les lois sur les armes à feu après la fusillade à la Covenant School. Elle a passé les cinq derniers mois à tenter de convaincre les législateurs hésitants.

Les centaines de familles, d’organisateurs communautaires et de défenseurs qui se sont présentés devant l’Assemblée législative dominée par les Républicains ont été accueillis par une présence renforcée des forces de l’ordre et ont trouvé de grandes parties du bâtiment clôturées, obligeant beaucoup d’entre elles à se voir refuser l’accès à leur gouvernement à l’œuvre. .

« Je pense que c’est une mesure dangereuse que nous prenons », a déclaré le représentant démocrate Jason Powell, qui représente Nashville. « J’ai pensé que c’était une étape dangereuse lorsque j’ai vu les couloirs de la Chambre et que j’ai vu plus de gens armés de matraques que de gens qui sont ici pour se battre pour la justice. »

Des politiques similaires ailleurs ont été confrontées à des réticences juridiques. En Géorgie, une loi qui bloque les manifestations perturbatrices devant les bâtiments gouvernementaux est contestée devant la justice. Un juge fédéral du Mississippi a récemment bloqué une loi qui exige l’autorisation de la police de l’État pour les manifestations ou autres rassemblements à proximité des bâtiments gouvernementaux de l’État de la capitale.

Le gouvernement du Tennessee intervient après que les Républicains ont attiré l’attention nationale pour avoir expulsé deux jeunes législateurs démocrates noirs plus tôt cette année pour avoir enfreint les règles de la Chambre lors d’une manifestation en faveur du contrôle des armes à feu.

Au cours de la session extraordinaire de cette semaine au Tennessee, les tensions politiques existantes n’ont fait que s’accentuer lorsque la Chambre, dominée par les Républicains, a établi une nouvelle politique en matière de panneaux et de législateurs perturbateurs. Les manifestants n’ont pas tardé à tester les limites des nouveaux paramètres.

« Les règles existent pour deux raisons : la première est de maintenir l’ordre et la deuxième de promouvoir la civilité », a déclaré le représentant républicain Gino Bulso. « Ces règles le font exceptionnellement bien. »

Joe Cohn, directeur législatif et politique de la Fondation pour les droits individuels et l’expression, a déclaré qu’il était compréhensible que le gouvernement impose des règles qui permettent aux fonctionnaires d’exercer leurs fonctions, mais a ajouté que les politiques doivent être soigneusement calibrées avec les droits à la liberté d’expression du public.

« La chose la plus importante à retenir est que lorsque le gouvernement impose des règles aux membres du public qui souhaitent observer les procédures officielles, ces règles doivent être raisonnables et elles doivent être neutres en termes de contenu et de point de vue », a déclaré Cohn.

Au Georgia Statehouse, les manifestants risquent des poursuites pénales en vertu d’une loi de l’État qui interdit les manifestations perturbatrices au Capitole de l’État et dans les bâtiments adjacents, bien que la constitutionnalité de la loi soit contestée à la suite des récentes arrestations de manifestants. Les accusations ont ensuite été abandonnées par les procureurs du comté.

Un législateur d’État démocrate et d’autres manifestants ont intenté une action en justice contre la loi devant un tribunal fédéral en 2020, arguant qu’elle était trop large et violait le premier amendement. La Cour suprême de Géorgie a statué en 2006 qu’une loi similaire visant à interdire la perturbation des réunions publiques était inconstitutionnellement vague.

Malgré les questions sur la constitutionnalité de la loi, les manifestants fréquents au Capitole de Géorgie sont conscients de la loi. Par exemple, les démocrates qui ont organisé un sit-in à propos d’une récente loi électorale ont laissé une allée ouverte dans l’escalier sur lequel ils étaient assis, car le bloquer complètement aurait pu déclencher leur arrestation.

Cette année, l’Assemblée législative du Mississippi, à majorité blanche et dirigée par les Républicains, a adopté un projet de loi exigeant des permis délivrés par l’État pour les manifestations dans certaines parties du Mississippi. Jacksonla capitale, à majorité noire et gouvernée par des démocrates.

En effet, la loi exigerait que les gens obtiennent l’autorisation des responsables de l’application des lois de l’État pour toute manifestation à proximité du palais de l’État, de la résidence du gouverneur ou d’autres bâtiments gouvernementaux de l’État dans la capitale. Un juge fédéral a bloqué la loi dans un jugement affirmant qu’elle aurait un effet dissuasif sur les droits du premier amendement.

Il existait déjà un processus de planification pour les personnes souhaitant organiser des événements dans et autour du Capitole, mais la loi aurait donné à l’État un pouvoir plus large pour délivrer des autorisations pour des manifestations ou d’autres grands rassemblements dans d’autres parties du centre-ville de Jackson.

De nombreux sièges d’État ont également des règles concernant l’affichage de pancartes politiques, des politiques n’autorisant pas l’affichage de banderoles ou de pancartes dans les chambres législatives, mais autorisant les gens à les avoir dans les espaces communs comme les rotondes.

Le Kansas autorise les pancartes portatives à l’intérieur du bâtiment lors des manifestations, mais ne s’en tient pas à ces pancartes – même si la loi de l’État autorise les gens à porter des armes dissimulées dans le bâtiment.

Ces politiques ont été définies séparément, mais le représentant de l’État Kyle Hoffman, républicain de l’ouest du Kansas, a déclaré : « Le port dissimulé est une arme défensive passive. »

« Un bâton, je pense, serait plus considéré comme offensant », a-t-il ajouté.

___

Amy a contribué depuis Atlanta et Izaguirre depuis Albany, New York. PA Des journalistes de l’État de partout aux États-Unis ont contribué.