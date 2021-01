Des manifestations dans tout le pays ont éclaté avant l’investiture du président élu Joe Biden, mais la plupart étaient modestes et pacifiques samedi, malgré la présence de certaines armes. Les manifestations étaient loin de la scène d’il y a 11 jours au Capitole américain, où de violents émeutiers ont pénétré dans le bâtiment, soulevant des questions sur la préparation et la réponse des forces de l’ordre. Alors que les discussions se multiplient sur le potentiel de manifestations armées dans les capitales des États dimanche, de nombreux États ont activé les troupes de la Garde nationale. À Washington, DC, le Capitole est fortement fortifié et des milliers de membres de la Garde nationale sont en place. Le National Mall est fermé. Les entreprises de médias sociaux prennent des mesures pour dissuader la violence. Continuez à actualiser cette page pour des mises à jour sur la sécurité et les protestations à travers les États-Unis

DC verrouillé à l’approche de l’inauguration

Une large bande de Washington, DC, était dans un verrouillage virtuel dimanche alors que le pays se préparait à des manifestations avant l’investiture du président élu Joe Biden. Plus de 25 000 membres de la Garde nationale sont en place ou se dirigent vers la ville. Le National Park Service a fermé tout le National Mall, un panoramique de 2 miles s’étendant du Lincoln Memorial à l’extrémité ouest au Capitole à l’est. Plus d’une douzaine de gares de métro de banlieue ont déjà fermé et le cœur historique de la ville a été divisé en une «zone rouge» pour les véhicules autorisés uniquement et une «zone verte» n’autorisant que les véhicules des habitants du quartier.

Le maire Muriel Bowser a reconnu les difficultés que le verrouillage crée pour de nombreuses entreprises déjà en difficulté en raison de la pandémie. « Nous savons que c’est très gênant », a déclaré Bowser. « Il est clair que nous sommes dans des eaux inconnues. »

Le service postal tire les boîtes aux lettres de certaines zones

Le service postal des États-Unis a temporairement supprimé les boîtes de collecte du courrier bleu dans certaines zones des grandes villes et des capitoles des États comme mesure de sécurité dans plus d’une douzaine d’États avant l’inauguration, indique l’USPS. Des boîtes ont également été supprimées autour du Capitole américain.

«Cela fait partie de nos procédures normales de protéger nos employés et nos clients pendant les périodes de protestation ou lorsque de grandes foules sont rassemblées près des installations postales, sur les routes postales ou par les boîtes aux lettres.

Un aperçu des mesures de sécurité en place dans certaines capitales d’État

►Le Texas Le ministère de la Sécurité publique a annoncé vendredi la fermeture du Capitole de l’État après avoir découvert de nouvelles informations qui ont incité l’agence à renforcer davantage la sécurité.

► Le Kentucky Les terrains du Capitole à Francfort seront fermés dimanche après « les menaces de terreur intérieure contre les capitales d’État partout » aux États-Unis, a annoncé l’administration du gouverneur Andy Beshear.

► Michigan, qui a été la cible de manifestants armés anti-lockdown plus tôt cette année et d’un complot extrémiste présumé visant à kidnapper son gouverneur, a activé sa garde nationale et a fermé les fenêtres des bâtiments de l’État.

► Californie Le gouverneur Gavin Newsom a mobilisé 1000 membres de la Garde nationale alors que l’État a également érigé une clôture temporaire autour de son Capitole. La California Highway Patrol a refusé de délivrer des permis pour des rassemblements qui y étaient prévus.

►Floride Le gouverneur Ron DeSantis a activé vendredi la garde nationale de Floride. Nevada Le gouverneur Steve Sisolak a ordonné à la garde de l’État de se préparer à une activité potentielle. Environ 450 membres de la Garde nationale en Pennsylvanie sera parmi les forces de l’ordre au Capitole de l’État à Harrisburg, a déclaré le gouverneur Tom Wolf. Illinois Le gouverneur JB Pritzker a activé 250 membres de la Garde nationale de l’Illinois. Le contreplaqué a commencé à monter au Capitole de l’État.

►New Jersey Les employés de l’État ont reçu l’ordre de travailler à distance le jour de l’inauguration de Biden, en raison du «niveau de tension dans le pays», a déclaré le gouverneur du New Jersey, Phil Murphy.

►Le Kansas Statehouse renforcera les mesures de sécurité, fermera l’accès des visiteurs au parking, n’autorisera l’accès par carte-clé que par l’entrée des visiteurs et exigera que ceux qui disposent d’un accès par carte-clé montrent des badges. Dans l’Ohio, « plusieurs centaines » d’officiers seront dans le quartier de Capitol Square dimanche.

Allez en profondeur: Pourquoi l’absence de la Garde nationale aux émeutes du Capitole montre un manque de préparation, de la méfiance après la réponse brutale du BLM.

La police arrête un homme avec un titre d’inauguration « non autorisé »

La police de Washington, DC, a arrêté un homme de Virginie qui aurait tenté de passer un poste de contrôle de sécurité avec une pièce d’identité d’inauguration « non autorisée », une arme de poing et plus de 500 cartouches, selon des responsables. Wesley Allen Beeler, 31 ans, de Front Royal, Virginie, a été arrêté peu après 18h30 vendredi après que la police eut découvert deux armes de poing Glock 9 mm non enregistrées, 509 cartouches de 9 mm, 21 cartouches de fusil de chasse de calibre 12 et un Glock 17 cartouches 17. magazine, le tout dans son camion, selon un rapport de police.

Au moment de son arrestation, à 1 mile au nord-est du bâtiment du Capitole, Beeler était accusé d’avoir porté illégalement une arme dissimulée à l’extérieur d’une maison ou d’une entreprise, de possession d’une arme à feu non enregistrée, de possession de munitions non enregistrées, de possession illégale de munitions et de possession d’une grande capacité. dispositif d’alimentation en munitions.

Plus de suspects arrêtés, inculpés après l’émeute au Capitole

Les autorités à travers le pays ont arrêté des dizaines de personnes qui ont pris d’assaut le Capitole lors de l’émeute du 6 janvier, y compris une femme de Dallas qui a dit qu’elle était une «personne normale» qui écoutait son président. Jenna Ryan, 50 ans, est accusée d’avoir «sciemment» pénétré ou demeuré dans le bâtiment ou les terrains restreints sans autorisation légale et une conduite désordonnée sur les terrains du Capitole le 6 janvier, selon une plainte pénale déposée par le FBI devant un tribunal fédéral de Washington. Les procureurs disent qu’elle a pris un jet privé pour Washington

Deux autres hommes, Robert L. Bauer du Kentucky et son cousin, Edward Hemenway de Winchester, en Virginie, ont plaidé non coupables d’intrusion et d’entrer sciemment dans un bâtiment ou un terrain restreint. Ils ont comparu devant un tribunal fédéral vendredi.

Pendant ce temps, un juge fédéral de Washington a mis fin à un plan visant à libérer et à assigner à résidence l’homme de l’Arkansas photographié assis à un bureau dans le bureau de la présidente de la Chambre Nancy Pelosi lors de l’émeute de la semaine dernière au Capitole américain. Richard Barnett sera plutôt conduit à Washington, DC, pour une procédure dans son cas, a ordonné le juge en chef du district américain Beryl Howell.

En Arizona, la personnalité d’extrême droite des médias sociaux Tim «Baked Alaska» Gionet a déposé une caution vendredi, un jour après qu’un juge de Scottsdale a émis un mandat d’arrêt alors que Gionet était absent à une audience du tribunal municipal pour savoir s’il avait violé les conditions d’un sortie précédente en voyageant à Washington, DC, pour ce qui est devenu l’émeute du Capitole américain.

Petites manifestations éparses dans les capitales des États samedi

Un groupe d’une dizaine de partisans du président Donald Trump – certains avec des chapeaux «Trump 2020», d’autres portant des vêtements militaires – s’est réuni devant les portes du Capitole du Texas samedi après-midi. Certaines personnes devant le Capitole samedi portaient des gilets de protection et des vêtements de camouflage. Au moins un homme a été vu portant un fusil et un autre avait un grand couteau et des attaches à glissière attachées à sa ceinture.

Un rassemblement de protestation «Save Our State» était prévu samedi à midi au Capitole de l’État de l’Illinois. Mais peu de temps après son début prévu, deux manifestants ont été dépassés en nombre par 10 membres des médias d’information.

Un petit groupe de manifestants s’est rassemblé près du Capitole du Nevada samedi. Une poignée de policiers du Capitole ont regardé les gens se tenir debout avec des pancartes où les manifestants se rassemblaient chaque semaine depuis l’été dernier. Certains des participants étaient armés.

Le Capitole de l’État de l’Oregon avait deux manifestants: une femme tenant une pancarte disant: «La suprématie blanche est du terrorisme», et un homme portant une pancarte disant: «N’accusez pas Trump».

– Heather Osbourne, homme d’État américain d’Austin; Capi Lynn, (Salem, Oregon) Statesman Journal; Brenden Moore, (Springfield, Illinois) Registre du journal d’État; Terell Wilkins, Jason Bean et Brian Duggan, Reno (Nevada) Gazette Journal

