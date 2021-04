COLUMBUS, Ohio – Un jour après que Ma’Khia Bryant, 16 ans, a été tuée par balle par un policier de Columbus, des manifestations se sont étendues dans toute la ville alors que les manifestants exigeaient que la police rende des comptes.

Lors d’une veillée pour Ma’Khia mercredi soir, l’organisateur local Hana Abdur Rahim a appelé à l’abolition du système de police.

« Le système n’est pas cassé. Il n’y a pas de fissures dans le système. Le système a été conçu pour la suprématie blanche », a déclaré Abdur Rahim. « Le système a été parfaitement conçu. Nous devons en concevoir un nouveau. »

L’adolescent a été abattu 20 minutes avant qu’un verdict de culpabilité ne soit annoncé contre l’ancien policier de Minneapolis Derek Chauvin, alimentant une nouvelle indignation face aux décès liés à la police.

Les responsables ont appelé mercredi au calme alors que des images supplémentaires, qui semblent montrer Ma’Khia tenant un couteau, et les appels au 911 ont été libérés. L’officier qui a tiré les coups de feu qui ont tué Ma’Khia, qui est noir, a été identifié comme étant Nicholas Reardon, qui travaille au département depuis 2019. Il a été mis en congé.

Le bureau des enquêtes criminelles de l’État enquête sur la fusillade et transmettra ses conclusions dans l’affaire à un procureur – soit le bureau du procureur général ou le procureur du comté de Franklin – pour examen devant un grand jury.

Voici ce que nous savons jeudi:

Après la veillée, les manifestants se rassemblent devant le siège de la police de Columbus

Mercredi soir, des centaines de personnes se sont rassemblées lors de manifestations réparties dans toute la ville, certaines après une veillée communautaire à la mémoire de Ma’Khia.

Deux des trois meilleurs amis de Ma’Khia ont assisté à la veillée, où l’un d’eux, Aaliyaha Tucker, a pris le mégaphone. Tucker a déclaré que les filles, maintenant en 10e année, se sont rencontrées en 9e année et sont inséparables depuis. Elle a dit que Ma’Khia a appris aux filles à être confiantes et à aimer leur corps.

« Ma’Khia est une meilleure amie pour nous depuis l’année dernière », a déclaré Tucker à la foule. « Et ce furent les meilleures années de notre vie. »

Après la veillée, plus de 150 manifestants se sont rassemblés devant le siège de la division de police de Columbus pour la deuxième nuit consécutive.

Plus de 500 étudiants de l’Université d’État de l’Ohio ont défilé mercredi à l’Ohio Statehouse et ont appelé les dirigeants universitaires à rompre leurs liens avec la division de police.

Des militants se sont rassemblés pour appeler à l’abolition de la police et à relire une liste de demandes envoyées à l’université par trois gouvernements étudiants de l’État de l’Ohio en juin 2020 à la suite du meurtre de George Floyd.

Les étudiants étaient également contrariés qu’aucun message n’ait été envoyé par la présidente de l’État de l’Ohio, Kristina M. Johnson ou d’autres chaînes universitaires, condamnant la mort de Ma’Khia mardi, qualifiant le silence d ‘ »inacceptable » et de « honteux ».

Les manifestations ont commencé peu de temps après la fusillade de mardi, lorsqu’une cinquantaine de manifestants se sont rassemblés derrière une bande de scène de crime à environ un demi-pâté de maisons de la scène de tournage.

Appels au 911, images de bodycam publiées

Moins de six heures après l’incident de mardi après-midi, la police de Columbus a publié des images de la caméra corporelle, dans lesquelles l’adolescent semble avoir un couteau.

Dans l’un des deux appels au 911 diffusés lors d’une conférence de presse mercredi, des cris ont pu être entendus alors qu’un appelant a signalé qu’une fille essayait de poignarder un individu, puis l’appel a été déconnecté.

Une partie des images de la caméra corporelle a été montrée aux médias mardi soir dans une décision inhabituelle de la ville et de la police. Des images supplémentaires ont été diffusées lors de la conférence de presse de mercredi.

La vidéo montre Reardon s’approchant d’un groupe de personnes debout dans une allée. Dans la vidéo, Ma’Khia pousse ou balance une autre personne qui tombe au sol.

Ma’Khia semble balancer un couteau sur une fille sur le capot d’une voiture, et Reardon tire avec son arme, frappant Ma’Khia.

Le chef de la police intérimaire de Columbus, Michael Wood, a déclaré que 90 secondes après les coups de feu, un médecin avait été appelé. Ma’Khia a été transportée dans un état critique vers un hôpital voisin, où elle a été déclarée morte à 17h21.

Les responsables demandent la patience, l’attachée de presse de la Maison Blanche qualifie le tournage de « tragique »

Lors de la conférence de presse de mercredi, le directeur de la sécurité publique de Columbus, Ned Pettus, a exhorté à la patience.

« Je comprends l’indignation et l’émotion suscitées par cet incident », a-t-il déclaré. « Une adolescente est morte, et elle est morte aux mains d’un policier. En toutes circonstances, c’est une terrible tragédie. Mais la vidéo montre qu’il y a plus à cela. Cela nous oblige à faire une pause et à regarder de près la séquence des événements et, bien que ce ne soit pas facile, attendez les faits déterminés par une enquête indépendante. «

L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a qualifié la fusillade de Ma’Khia de «tragique».

«C’était une enfant», a déclaré Psaki mercredi. «Nous pensons à ses amis et à sa famille dans les communautés qui souffrent et pleurent sa perte. Nous savons que la violence policière a un impact disproportionné sur les Noirs et les Latinos dans les communautés et que les femmes et les filles noires, comme les hommes et les garçons noirs, connaissent des taux plus élevés de violence policière. Nous savons également qu’il existe des vulnérabilités particulières auxquelles les enfants placés en famille d’accueil, comme Ma’Khia, sont confrontés. »

LeBron James, d’autres célébrités répondent

Lebron James avait tweeté « YOU’RE NEXT #ACCOUNTABILITY » avec un emoji de sablier, accompagné d’une photo d’un policier. La photo était du policier de Columbus Nicholas Reardon, selon ESPN. La star des Los Angeles Lakers a par la suite supprimé le message original impliquant la photo de Reardon.

« LA COLÈRE (ne fait) aucun bien à aucun de nous et cela m’inclut! Rassembler tous les faits et éduquer le fait cependant! » James a tweeté. «Ma colère est toujours là pour ce qui s’est passé cette petite fille. Ma sympathie pour sa famille et que la justice prévale!

L’auteur-compositeur-interprète Kehlani, l’actrice Gabrielle Union et l’acteur George Takei étaient parmi d’autres célébrités qui ont également réagi à la fusillade.

