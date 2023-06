Protestation contre les agriculteurs de l’autoroute Kurukshetra Block de l’Haryana vers Delhi

Les agriculteurs de l’Haryana, protestant contre le fait de ne pas obtenir de prix de soutien minimum (MSP) pour l’achat de la récolte de tournesol, ont bloqué aujourd’hui une autoroute nationale vers Delhi car ils ne sont pas satisfaits de l’aide annoncée par le ministre en chef. Ils ont pris la décision de bloquer la circulation sur la route nationale 44 lors d’un «mahapanchayat» organisé dans le village de Pipli du district de Kurukshetra. Le trafic a été dévié sur la route Delhi-Chandigarh pour éviter les embouteillages.

Les dirigeants agricoles de l’Haryana, du Pendjab, de l’UP et d’autres États voisins s’étaient réunis au marché aux céréales de Pipli pour le mahapanchayat «MSP Dilao, Kisan Bachao» pour faire pression sur leur demande.

Le ministre en chef Manohar Lal Khattar avait publié samedi numériquement Rs 29,13 crore en tant que «bharpai (soulagement)» provisoire à 8 528 agriculteurs pour le tournesol cultivé sur 36 414 acres dans le cadre du Bhavantar Bharpai Yojana (BBY) – système de paiement de la différence de prix. Le gouvernement de l’État avait annoncé plus tôt cette année l’inclusion de la culture de tournesol dans le cadre du BBY, un programme par lequel il verse une compensation fixe aux agriculteurs pour les produits vendus en dessous du MSP. Le gouvernement de l’État accorde 1 000 roupies par quintal à titre de soutien provisoire dans le cadre du programme pour la récolte de tournesol vendue en dessous du MSP.

Les agriculteurs exigent que le gouvernement de l’État achète du tournesol à un MSP de Rs 6 400 le quintal.

Le lutteur olympien Bajrang Punia, qui a récemment reçu le soutien des agriculteurs de l’État lors des manifestations en cours contre le chef de la Fédération indienne de lutte et le député du BJP Brij Bhushan Sharan Singh pour harcèlement sexuel, a assisté au mahapanchayat avec le chef des agriculteurs Rakesh Tikait, qui a dirigé l’année massive. -la longue agitation des agriculteurs contre les lois agricoles controversées maintenant abrogées.

Le 6 juin, des agriculteurs dirigés par le chef de l’Union Bharatiya Kisan (Charuni), Gurnam Singh Charuni, avaient bloqué la route nationale près de Shahabad pendant plus de six heures, exigeant que le gouvernement achète des graines de tournesol au prix de soutien minimum (MSP). La police a utilisé des canons à eau et a eu recours au lathicharge pour disperser les manifestants.

Plus tard, neuf dirigeants du BKU (Charuni), dont son président, ont été arrêtés pour diverses charges, notamment émeutes et attroupement illégal.

S’adressant au mahapanchayat, certains dirigeants agricoles ont aujourd’hui critiqué le gouvernement pour ses politiques « anti-agriculteurs » et ses actions policières contre leurs dirigeants. Ils ont exigé que le gouvernement se procure des graines de tournesol au MSP et que les manifestants arrêtés récemment à Shahabad soient libérés.

M. Khattar avait dénoncé samedi certains syndicats d’agriculteurs qui auraient « fait de la politique » et exhorté la communauté agricole à ne pas devenir la proie de ceux qui tentent de les induire en erreur.

M. Khattar avait déclaré à Saturdau que lorsque l’État achetait du mil au MSP, il s’est avéré plus tard que des agriculteurs d’autres États vendaient également leurs récoltes dans des mandis d’État.

« Maintenant, une possibilité similaire se présente dans l’approvisionnement en tournesol. Ainsi, par précaution, nous avons annoncé le » bharpai « intérimaire car le taux du marché continue de fluctuer », avait déclaré M. Khattar.