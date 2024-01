Protéines anormales trouvées dans le liquide céphalo-rachidien des personnes atteintes de SLA et de démence frontotemporale

Les protéines pourraient servir de biomarqueurs améliorant le diagnostic et guidant le développement de nouvelles thérapies.

Des chercheurs des National Institutes of Health ont détecté des protéines anormales dans le liquide céphalo-rachidien de personnes atteintes de sclérose latérale amyotrophique (SLA) et de démence frontotemporale (FTD), ce qui pourrait aider à améliorer le diagnostic de ces maladies. Les résultats ont été publiés dans Médecine translationnelle scientifique.

Les protéines en question sont construites à partir d’exons « cryptiques » – des portions anormales d’ARN, les instructions de la cellule sur la façon de construire des protéines. Des exons cryptiques se produisent lorsque TDP-43, une protéine qui régule le traitement de l’ARN, cesse de fonctionner normalement. Le dysfonctionnement du TDP-43 est lié à la SLA, à la FTD, à la maladie d’Alzheimer et à l’encéphalopathie limbique associée au TDP-43 (LATE).

L’étude a montré que ces sections d’ARN mal épissées peuvent parfois générer de nouvelles protéines à partir de la séquence cryptique. Les résultats font progresser notre compréhension de la façon dont les exons cryptiques peuvent être impliqués dans le processus de la démence et pourraient aider à identifier les maladies impliquant un dysfonctionnement du TDP-43 avant l’apparition des symptômes. Actuellement, les agrégats de TDP-43 dans le cerveau ne peuvent être détectés qu’à l’autopsie.

Normalement, le TDP-43 aide à contrôler la production de protéines en régulant la manière dont l’ARN est traité. Pour fonctionner correctement, le TDP-43 doit rester dans le noyau cellulaire, là où se trouve l’ADN. Dans la SLA et d’autres maladies neurodégénératives, le TDP-43 s’échappe du noyau et forme des amas anormaux dans le cytoplasme environnant.

“Nous montrons que la pathologie TDP-43 amène les cellules cérébrales à épisser mal des centaines d’ARN et que certains de ces ARN sont traduits en nouvelles protéines qui ne sont normalement pas trouvées dans les cellules saines”, a déclaré Michael Ward, MD, Ph.D., chercheur principal à l’Institut national des troubles neurologiques et des accidents vasculaires cérébraux (NINDS), codirecteur de l’iPSC Neurodegenerative Disease Initiative au NIH Intramural Center for Alzheimer’s and Related Dementias (CARD) et co-auteur principal. « Cette découverte conceptuelle pourrait permettre le développement futur de tests de diagnostic sensibles pour détecter la pathologie TDP-43 chez les patients vivants. »

Le diagnostic de la SLA et des affections associées peut être difficile. Il n’existe actuellement aucun test permettant de diagnostiquer définitivement la SLA ou la DFT, et les symptômes peuvent ressembler à ceux d’autres troubles. Pour aider à diagnostiquer les troubles, les médecins effectueront un examen physique, évalueront les symptômes de la personne, réaliseront une imagerie cérébrale et utiliseront des tests pour exclure d’autres conditions.

La pathologie TDP-43 est une caractéristique déterminante chez presque tous les patients atteints de SLA et environ la moitié de ceux atteints de FTD. On l’observe également chez environ la moitié des patients atteints de la maladie d’Alzheimer. Cependant, la technologie actuelle ne peut pas détecter ou mesurer la pathologie du TDP-43 chez les patients vivants, ce qui empêche des diagnostics précis et le développement de thérapies.

La présence d’exons cryptiques déstabilise et dégrade généralement les transcrits d’ARN, les brins d’ARN produits lorsqu’un gène est transcrit. Jusqu’à présent, les scientifiques n’avaient pas exploré la possibilité que certains transcrits d’exons cryptiques ne soient pas dégradés, mais génèrent plutôt de nouvelles protéines.

À l’aide de cellules souches pluripotentes induites (CSPi) qui modélisent la maladie neurodégénérative, l’équipe de recherche a développé un catalogue d’exons cryptiques et a pu identifier 65 peptides provenant de 12 exons cryptiques. Ils ont ensuite identifié ces mêmes exons cryptiques dans des échantillons de cerveau post mortem prélevés sur des personnes atteintes de la maladie du spectre SLA/FTD et comparés à des témoins sains. L’équipe a ensuite confirmé la présence de nouvelles protéines résultantes dans les iPSC dérivées des patients. Ils ont également montré que les protéines contenant des séquences cryptiques interagissaient différemment avec d’autres protéines, modifiant probablement leur fonction.

Les auteurs ont évoqué la possibilité que ces nouvelles protéines puissent être considérées comme étrangères par notre système immunitaire, déclenchant ainsi une inflammation susceptible de contribuer à la neurodégénérescence. Enfin, l’équipe a examiné le liquide céphalo-rachidien de patients atteints de troubles du spectre SLA/FTD et a identifié 18 nouvelles protéines codées par des exons cryptiques dans 13 gènes.

En plus de faire progresser notre compréhension des processus biologiques à l’origine de la mort neuronale dans la SLA, la DFT et d’autres maladies neurodégénératives associées au TDP-43, la découverte de nouvelles protéines dans le liquide céphalo-rachidien des patients pourrait permettre un diagnostic précoce et servir de biomarqueurs. qui reflètent une réponse thérapeutique dans les essais cliniques.

