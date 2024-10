Protégez-vous : faites-vous vacciner contre la grippe

Santé publique Ottawa (SPO) recommande aux résidents âgés de 6 mois et plus de recevoir leur vaccin annuel contre la grippe dès que possible pendant cette saison grippale. SPO s’attend à une saison active de maladies respiratoires avec la grippe, la COVID-19 et le virus respiratoire syncytial (VRS) circulant simultanément dans la communauté. La grippe peut provoquer des maladies graves et entraîner des complications et des hospitalisations, en particulier chez les personnes âgées et les jeunes enfants. Se faire vacciner chaque année contre la grippe est le meilleur moyen de se protéger contre la grippe.

À partir du 15 octobre 2024 : Les pharmacies locales participantes commenceront à proposer des vaccins contre la grippe aux personnes à haut risque des complications liées à la grippe. Ces personnes comprennent :

Enfants de moins de 5 ans, parce que leur système immunitaire se développe et que leurs voies respiratoires sont petites et plus facilement obstruées ;

Les adultes de 65 ans et plus, car leur système immunitaire peut être plus faible et ils sont plus susceptibles de souffrir d’une maladie sous-jacente qui augmente leur risque.

Résidents, personnel et prestataires de soins des milieux de vie collectifs (tels que les établissements de soins pour malades chroniques, les maisons de retraite).

Les personnes enceintes, car leur système immunitaire, leur cœur et leurs poumons changent – ​​surtout plus tard au cours de la grossesse – ce qui les rend plus susceptibles de tomber gravement malades à cause de la grippe.

Les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, tels que l’asthme, les maladies cardiaques ou le diabète.

Membres des communautés des Premières Nations, inuites ou métisses.

Membres de communautés racialisées et d’autres communautés méritant l’équité.

Premiers intervenants et travailleurs de la santé.

Les personnes ayant une exposition importante aux oiseaux ou aux mammifères, comme les volailles, le bétail, les travailleurs des abattoirs et des usines de transformation, les agents/chercheurs de la faune et les vétérinaires.

À partir du 21 octobre 2024 : Cliniques communautaires de SPO et Centres de santé et de bien-être de quartier offrira le vaccin contre la grippe aux personnes éligibles populations à haut risque et prioritaires qui sont confrontés à des obstacles à l’accès, notamment :

Les enfants âgés de 6 mois à moins de 2 ans et les membres de leur foyer (remarque : les enfants de 2 ans et plus sont dirigés vers les pharmacies pour leur vaccin annuel contre la grippe).

Personnes à haut risque sont confrontés à d’importants obstacles à l’accès, comme les nouveaux arrivants sans assurance-santé et les enfants âgés de 2 à 5 ans qui ont tenté d’accéder au vaccin par l’intermédiaire d’un autre fournisseur.

À partir du 28 octobre 2024 : toutes les personnes âgées de 6 mois et plus qui vivent, travaillent ou fréquentent l’école en Ontario sont éligibles au vaccin contre la grippe auprès des pharmacies et des prestataires de soins de santé locaux. Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 seront également disponibles pour tous.

Il existe de nombreuses options pour vous faire vacciner annuellement contre la grippe

Les pharmacies restent le principal point d’accès aux vaccins annuels contre la grippe, y compris dans les zones rurales pour personnes éligibles à Ottawa. Contactez votre pharmacie la plus proche aujourd’hui. Attention, les pharmacies ne peuvent pas vacciner les enfants de moins de 2 ans.

Vérifiez auprès de votre fournisseur de soins de santé habituel s’il propose des vaccins contre la grippe.

Les cliniques communautaires de SPO et les centres de santé et de bien-être de quartier offriront des vaccins contre la grippe aux personnes admissibles. sur rendez-vous (pour nos cliniques) et sans rendez-vous (pour nos hubs). Apprenez-en davantage et prenez rendez-vous au OttawaPublicHealth.ca/Grippe

Augmentez votre protection cette saison en recevant simultanément votre vaccin contre la grippe et le vaccin mis à jour contre la COVID-19.

Les vaccins contre la grippe peuvent être administrés en même temps, ou à tout moment avant ou après l’administration d’autres vaccins, y compris le vaccin mis à jour contre la COVID-19, aux personnes âgées de 6 mois et plus. Parlez à votre fournisseur de soins de santé ou à votre pharmacien pour en savoir plus sur la co-administration. Des vaccins mis à jour contre la COVID-19 sont actuellement disponibles à Ottawa pour les personnes les plus à risque. À compter du 28 octobre 2024, des vaccins mis à jour contre la COVID-19 seront également accessibles au grand public. Cette saison, SPO offrira la co-administration aux personnes éligibles dans les cliniques communautaires et les centres de quartier et de bien-être d’OPH.

Santé publique Ottawa surveille les tendances en matière de virus respiratoires, y compris la grippe, et fournit des mises à jour régulières sur les réseaux sociaux et sur OttawaPublicHealth.ca/FluReport. Pour plus d’informations sur les maladies respiratoires, y compris la prévention et où obtenir des soins, veuillez visiter SantéPublicOttawa.ca/RespVirus. Vous pouvez également vous connecter avec OPH sur Facebook, X et Instagram.