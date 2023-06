Protégez-vous de la fumée des feux de forêt au Canada : voici ce que disent les experts

C’est un mauvais moment pour respirer dans certaines parties des États-Unis en ce moment. Avec New York et une grande partie du nord-est dans une brume orange inquiétante et une couverture de fumée, la qualité de l’air est mauvaise en raison de centaines d’incendies de forêt canadiens qui font rage depuis plusieurs jours. Ces incendies de forêt ont déclenché des alertes sur la qualité de l’air dans une grande partie du pays. Même Charlotte, en Caroline du Nord, où je me trouve, était hier enveloppée d’une épaisse brume.

Mais il existe des mesures pratiques et efficaces que vous pouvez prendre pour vous protéger.

Nous avons contacté l’expert en qualité de l’air Dan Westervelt, qui étudie la pollution de l’air à la Columbia University Climate School Observatoire de la Terre Lamont-Doherty et agit en tant que conseiller en matière de pollution de l’air auprès du département d’État américain, pour mieux comprendre comment les Américains peuvent se protéger. Voici ce que nous avons appris.

À quel point la mauvaise qualité de l’air est-elle dangereuse?

La mauvaise qualité de l’air peut être dangereuse pour tout le monde, mais surtout pour les personnes souffrant de problèmes respiratoires tels que l’asthme, les personnes souffrant de maladies pulmonaires et cardiaques, les personnes âgées et les femmes enceintes.

Les régions de New York et du centre de l’Atlantique connaissent actuellement une pollution de l’air environ 10 fois plus élevée que ce que les directives sanitaires indiquent comme les niveaux sains d’exposition. Westervelt a déclaré qu’une exposition à court terme peut entraîner des problèmes de santé tels que la toux, des maux de gorge, un essoufflement et des picotements dans les yeux, tandis qu’une exposition à long terme peut entraîner des affections cardiaques et pulmonaires chroniques.

Heureusement, il existe des méthodes efficaces que vous pouvez utiliser pour limiter l’exposition et les effets secondaires potentiels.

Des moyens éprouvés de se protéger lorsque la qualité de l’air est mauvaise

Voici quelques étapes à fort impact pour vous protéger face à la pollution de l’air causée par les incendies de forêt et au-delà, selon Westervelt.

À l’intérieur, vous voudrez :

Fermez toutes les fenêtres.

Allumez votre purificateur d’air ou votre climatiseur à filtre HEPA.

Évitez toutes les activités qui génèrent plus de pollution telles que les bougies allumées et la cuisine intense. Vous devez également éviter d’utiliser une cuisinière à gaz si vous en avez une.

Limiter le temps passé à l’extérieur est crucial lorsque la qualité de l’air est mauvaise, mais si vous devez quitter votre domicile, Westervelt suggère d’éviter les activités intenses, comme le jogging ou la course, qui induisent une respiration lourde et le port d’un masque facial. Il recommande un N95 ou K95, bien qu’un masque chirurgical bien ajusté puisse aider à bloquer la majorité des particules.

L’utilisation d’un purificateur d’air est-elle une méthode efficace pour purifier l’air ?

Bien que les purificateurs d’air soient devenus plus courants à l’ère du COVID-19, les experts sont divisés sur leur efficacité. Aux États-Unis, les fabricants ne sont pas autorisés à commercialiser des purificateurs d’air en tant que produits de santé, bien que les tests pratiques de CNET aient montré que certains filtrent efficacement les substances nocives de l’air, en particulier s’ils utilisent un filtre HEPA.

« Pour la qualité de l’air intérieur, de nombreux purificateurs d’air fonctionnent bien, en particulier ceux qui utilisent des filtres à particules à haute efficacité », selon Westervelt.

Il recommande d’éviter les purificateurs d’air qui génèrent de l’ozone, qui seront identifiés comme des purificateurs d’air électrostatiques et ionisants. L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA) met également en garde contre le risque d’ozone-générant des purificateurs puisque les molécules d’ozone peuvent avoir des conséquences néfastes sur la santé telles que des dommages aux poumons.

(En savoir plus sur la façon dont les purificateurs d’air peuvent vous protéger de la fumée des feux de forêt et d’autres allergènes et particules.)

Existe-t-il d’autres moyens de se préparer de manière proactive à une mauvaise qualité de l’air ?

Westervelt dit que les prévisions de la qualité de l’air peuvent être une lecture précise de l’indice de qualité de l’air pour une région donnée. Il a recommandé airnow.gov comme source en temps réel pour trouver des données sur la qualité de l’air pour votre ville, état ou code postal.