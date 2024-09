Protégez-vous alors que la saison des maladies respiratoires est sur le point de s’intensifier

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SANTÉ PUBLIQUE DU NIAGARA

Le Bureau de santé publique de la région de Niagara a récemment confirmé deux cas de grippe en laboratoire. À l’aube de la saison des maladies respiratoires, les cas devraient augmenter au cours des prochaines semaines et des prochains mois, marquant ainsi le début d’une période critique pour la santé publique.

Les maladies respiratoires, comme la grippe, la COVID-19, le VRS, la coqueluche et les infections à pneumocoques, peuvent entraîner de graves complications de santé, en particulier chez les personnes les plus vulnérables. Nous encourageons les résidents à se protéger et à protéger leurs proches en restant à jour dans leurs vaccinations.

Disponibilité du vaccin contre la grippe

Le vaccin contre la grippe sera prioritaire pour groupes à haut risque début octobre, les vaccins destinés au grand public devraient être disponibles entre fin octobre et début novembre, une fois que des stocks supplémentaires de vaccins seront disponibles.

Mise à jour sur le vaccin contre la COVID-19

Mis à jour Vaccin contre le covid-19(s) Le vaccin sera disponible au début de l’automne. Les premières doses seront attribuées aux populations à haut risque, et des détails supplémentaires concernant le vaccin destiné à la population générale seront communiqués une fois la distribution commencée.

Vaccination contre le VRS

La province a fait des progrès passionnants Mises à jour du programme RSVaxé sur la protection des nourrissons et des enfants à haut risque. Veuillez surveiller Où se faire vacciner cet automne pour plus de détails sur où et comment accéder au programme (par exemple à l’hôpital ou par l’intermédiaire de votre médecin de famille).

Beyfortus® devrait être disponible à partir de la mi-octobre ou de la fin octobre, pour protéger les nourrissons entrant ou nés pendant leur première saison de VRS et les enfants à haut risque qui restent vulnérables à une maladie grave à VRS entrant dans leur deuxième saison de VRS. Beyfortus® est le produit recommandé pour protéger les nourrissons et les jeunes enfants du VRS.

Pour les personnes âgées de 60 ans et plus qui présentent également un risque élevéy compris les résidents des établissements de soins de longue durée et des maisons de retraite, le vaccin contre le VRS est actuellement disponible. Les personnes qui ont reçu le vaccin contre le VRS l’année dernière bénéficient toujours d’une protection et n’ont pas besoin de recevoir une autre dose cette année.

Vaccination contre la coqueluche

Avec l’augmentation de l’activité de la coqueluche dans la région de Niagara et dans le reste de l’Ontario, il est essentiel de rester à jour avec les vaccinations de routine – les personnes de tous âges ont besoin vaccins contre la coqueluche.

Pour protéger les nouveau-nés contre la coqueluche, les femmes enceintes doivent se faire vacciner au cours du troisième trimestre. Une dose est recommandée pour chaque grossesse, indépendamment des doses reçues précédemment.

Parents, grands-parents et tuteurs : votre rôle est essentiel. Assurez-vous que vous et vos proches êtes à jour dans vos vaccinations contre la coqueluche pour assurer la sécurité des enfants.

Vaccin antipneumococcique

La maladie pneumococcique peut entraîner de graves complications telles que la méningite, la bactériémie et la pneumonie, touchant particulièrement les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents.

Avec plus de 90 types connus de bactéries pneumococciques, une infection antérieure ne protège pas contre les infections futures. La vaccination est le moyen le plus efficace de se protéger contre les infections pneumococciques.

L’Ontario offre trois programmes de vaccination : les vaccinations de routine pour enfants âgés de 6 semaines à 4 ans, vaccinations pour les adultes de 65 ans et pluset un programme à haut risque pour les personnes âgées de 6 semaines et plus.

Vaccination concomitante

Conformément aux directives du ministère de la Santé de l’Ontario, les vaccins contre les maladies respiratoires peuvent être administrés en même temps que d’autres vaccins recommandés. Cela minimise le besoin de visites multiples.

Niveaux de protection : votre rôle est important

En plus des vaccinations, nous devons tous prendre des mesures pour réduire le risque d’attraper et de propager des infections respiratoires :

Restez chez vous lorsque vous êtes malade : protégez les autres en vous reposant à la maison.

Adoptez une bonne hygiène des mains et une bonne étiquette respiratoire : lavez-vous fréquemment les mains et couvrez-vous lorsque vous toussez et éternuez.

Pensez à porter des masques : en particulier dans les espaces bondés ou clos.

Assurez une bonne ventilation : gardez l’air intérieur frais et en circulation.

Gardez les choses propres : Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces fréquemment touchées.

Les maladies respiratoires peuvent se transmettre d’une personne à une autre (par la toux, les éternuements ou, dans certains cas, par la respiration ou la parole) ou par contact avec des surfaces contaminées. Les populations vulnérables, notamment les personnes âgées, les enfants et les personnes souffrant de problèmes de santé préexistants, sont plus exposées aux conséquences graves de la maladie.

Parlez à votre fournisseur de soins de santé ou visitez notre site web pour plus d’informations sur les maladies respiratoires et où se faire vacciner à Niagara. Et pour des mises à jour régulières sur l’activité des virus respiratoires à Niagara et en Ontario, consultez le Outil de détection des virus respiratoires de l’Ontario de Santé publique Ontario.

Joignez-vous à nous pour prendre des mesures proactives cette saison. Vaccinez, protégez et prospérez ensemble.

