Protégez votre voiture de la chaleur estivale

De Blair Qualey

Pendant les chaudes journées d’été, nous prenons des mesures pour nous protéger de la chaleur et des effets négatifs de l’exposition au soleil. De la même manière, le temps chaud de l’été peut avoir des conséquences néfastes sur votre voiture ou votre camion, de la peinture jusqu’aux pneus, à moins que vous ne preniez des mesures pour protéger votre véhicule.

Tout comme nous protégeons notre peau en appliquant un écran solaire et en évitant trop de lumière directe du soleil, la peinture de carrosserie d’un véhicule est ce qui souffre le plus, si elle est soumise à une exposition prolongée aux UV. Alors, garez-vous à l’abri ou à l’ombre, si possible, pendant la chaleur diurne des mois d’été.

De plus, l’utilisation de cire et de vernis avec protection UV peut aider à réduire les dommages. Avec le cuir dans les véhicules, un nettoyage et un conditionnement réguliers du cuir ajoutent une protection supplémentaire contre les dommages causés par les UV et si vous avez des sièges en tissu, une variété de produits de protection en tissu sont disponibles. La teinture des vitres peut également être utile pour garder votre véhicule plus frais et bloquer les rayons UV.

Investir dans des pare-soleil est une excellente option pour vous garder au frais lorsque vous prenez le volant et protège également votre tableau de bord et d’autres zones de votre intérieur des dommages causés par le soleil. De même, une bonne astuce pour refroidir plus rapidement votre voiture lors d’une journée insupportablement chaude est de baisser les vitres et d’attendre quelques minutes, afin que la température intérieure de la voiture soit la même qu’à l’extérieur, puis d’allumer la climatisation. Cette technique réduit considérablement le temps nécessaire au climatiseur pour refroidir la cabine.

La chaleur estivale doublera forcément la température sous le capot de votre voiture, ce qui est l’une des causes les plus courantes de panne d’un véhicule. Faire un contrôle de routine de vos liquides de refroidissement et être conscient des niveaux de liquide peut empêcher cela. Cependant, rappelez-vous de ne JAMAIS ouvrir le bouchon du radiateur ou le couvercle du réservoir de liquide de refroidissement lorsque le moteur est chaud !

Une chaleur excessive peut réduire la durée de vie de la batterie et entraîner une surcharge qui peut raccourcir considérablement la durée de vie de votre batterie. Afin d’éviter ces dommages, détachez régulièrement les câbles et essuyez les bornes – et assurez-vous que la batterie est bien attachée et que toutes les connexions sont sécurisées. Si vous pensez toujours que votre batterie est surchargée ou ne tient pas la charge, apportez-la à votre revendeur où il pourra effectuer une inspection rapide de la batterie.

À mesure que la température extérieure augmente, l’air dans les pneus de votre véhicule se dilate, alors vérifiez régulièrement la pression de vos pneus lorsque les pneus sont à une température normale. La pression des pneus recommandée doit être notée dans votre manuel du propriétaire.

Et enfin, si vous et votre famille entreprenez un voyage estival, vous voudrez peut-être prendre rendez-vous avec votre nouveau concessionnaire automobile. Cela garantira que tous les problèmes potentiels sont identifiés et résolus à l’avance, vous donnant la tranquillité d’esprit afin que vous puissiez simplement profiter de vos voyages, où qu’ils vous mènent.

Blair Qualey est président et chef de la direction de la New Car Dealers Association of BC. Vous pouvez lui envoyer un courriel à [email protected]