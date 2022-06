Protégez votre ouïe des feux d’artifice ce 4 juillet

29 juin 2022 – Kendall Johnson, de Sioux Falls, SD, était un adolescent lorsqu’il a subi une intervention chirurgicale pour tenter de restaurer son audition. Alors que lui et ses amis allumaient des feux d’artifice le 4 juillet un été, un a explosé juste devant son visage. Johnson dit qu’il a perdu presque toute son audition cette nuit-là et qu’il a dû subir une intervention chirurgicale pour réparer son tympan.

Le bruit fort des feux d’artifice peut endommager votre audition, provoquant une perte auditive et des acouphènes, ce que le Clinique Mayo décrit comme un son de sonnerie, de bourdonnement ou de pulsation dans vos oreilles.

« Je ne peux plus faire la différence entre gauche et droite à cause des acouphènes ; il est difficile de différencier les deux oreilles », explique Johnson.

Des cas comme celui de Johnson sont la raison pour laquelle l’American Academy of Audiology avertit les Américains de protéger leur audition ce 4 juillet.

Les feux d’artifice peuvent entraîner une perte auditive permanente chez les enfants et les adultes. Selon l’académie, ils peuvent atteindre 155 décibels. À titre de comparaison, le bruit d’un marteau-piqueur est de 100 décibels et le bruit d’un avion à réaction qui décolle est de 150 décibels à 80 pieds de distance. La CDC avertit que tout bruit supérieur à 120 décibels suffit à endommager votre audition.

Les feux d’artifice d’arrière-cour comme ceux que Johnson a utilisés sont les plus nocifs pour votre audition, dit-il.

“Ne tenez jamais un feu d’artifice ou un pétard avec l’intention de le lancer avant qu’il n’explose”, déclare Sarah Sydlowski, AuD, présidente de l’American Academy of Audiology. “S’il se trouve à proximité de vous lorsqu’il explose, votre audition peut être immédiatement et définitivement endommagée.”

Les enfants sont particulièrement vulnérables à la perte auditive due aux feux d’artifice bruyants, note-t-elle, car leur « excitation et curiosité » à leur sujet peuvent les rapprocher du bruit dommageable.

Il existe de nombreuses causes de perte auditive, telles que le vieillissement, les maladies et certains médicaments. Mais le Institut national du vieillissement dit que les bruits forts sont l’un des plus courants.

Lindsey Jorgensen, AuD, présidente du Département des sciences et des troubles de la communication à l’Université du Dakota du Sud, affirme que les sons forts comme les feux d’artifice endommagent la cochlée, «l’organe de l’ouïe» à l’intérieur de l’oreille interne. L’American Academy of Audiology indique que les signes de perte auditive peuvent inclure une audition étouffée, une difficulté à comprendre les conversations et l’audition de sonneries ou de bourdonnements après avoir été entouré de feux d’artifice bruyants.