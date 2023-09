Protégez votre nouvel iPhone 15 avec 30 % de réduction sur les coques et packs Moment

Les précommandes d’iPhone 15 ont ouvert ce matin. Et si vous dépensez 800 $ ou plus pour passer au dernier et meilleur smartphone phare d’Apple, vous devez vous assurer que vous disposez d’un étui pour le protéger lors de son arrivée la semaine prochaine. Et dès maintenant, vous pouvez en acheter un pour moins cher chez Moment. Utilisez le code promo 15MISE À NIVEAU à économisez 30 % sur les coques iPhone de la série 15, ainsi que des lots comprenant un étui. Cette promotion est valable pour une semaine seulement, vous n’avez donc pas longtemps pour réaliser des économies.

Les coques Moment sont conçues pour être fines et élégantes, tout en offrant une protection sérieuse. Ils présentent une construction multicouche et sont équipés de poches d’air internes pour aider à absorber les chocs dus aux chutes. Ils sont également entièrement compatibles MagSafe et sont également conçus pour s’adapter à une large gamme d’autres accessoires Moment, notamment des objectifs, des montures, des cardans et bien plus encore. La coque n’est disponible qu’en noir si vous possédez l’iPhone 15 de base ou le 15 Plus, mais vous pouvez choisir entre le noir, l’indigo, le vert olive ou l’argile rouge si vous possédez l’iPhone 15 Pro ou Pro Max. Il coûte généralement 50 $, mais vous pouvez le récupérer pour seulement 35 $ avec le code promotionnel. Et vous pouvez utiliser cette offre pour économiser sur les lots de boîtiers si vous souhaitez également vous procurer des objectifs ou d’autres accessoires.

Notez simplement que, même si la plupart des accessoires iPhone 15 sont déjà en promotion, ce code promo n’est pas cumulable avec d’autres réductions. Cela signifie que vous perdrez le prix de vente actuel lorsque vous utiliserez le code lors du paiement. Cela vous permet d’économiser 5 $ supplémentaires sur les étuis et reste la meilleure offre pour la plupart des offres groupées, mais assurez-vous de revérifier les économies avant de passer votre commande pour vous assurer que vous obtenez le meilleur prix. Et si vous cherchez des moyens d’économiser sur un nouvel iPhone 15 élégant, vous pouvez consulter notre tour d’horizon de toutes les meilleures offres de précommande actuellement disponibles.