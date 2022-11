Protégez votre iPhone avec jusqu’à 65 % de réduction sur les étuis et les protecteurs d’écran

Après avoir perdu 800 $ (ou même plus) sur un nouveau flashy iPhone, vous ne voulez certainement pas qu’il soit rayé et battu. Ce qui signifie que vous aurez besoin d’une protection adéquate pendant que vous êtes dans le monde. Même un simple étui et un protecteur d’écran peuvent faire une grande différence, et en ce moment, vous pouvez en acheter un pour moins cher. Aujourd’hui seulement, Amazon offre jusqu’à 65% de réduction sur les étuis Mkeke pour le Série iPhone 14, ainsi que certains étuis et accessoires pour les modèles plus anciens. Ces offres ne sont disponibles que jusqu’à 23h55 PT (2h55 HE) ce soir, alors passez votre commande avant cette date.

Les étuis transparents de Mkeke sont faits d’un mélange robuste de TPU et d’acrylique pour protéger votre appareil et éviter le jaunissement au fil du temps. Ils ont un bord surélevé de 3,5 mm pour protéger l’écran et l’appareil photo, et des pare-chocs sur les coins pour une protection supplémentaire contre les chutes. Les prix varient un peu selon le modèle d’iPhone 14 que vous possédez, mais vous pouvez en prendre un pour seulement 12 $, vous permettant d’économiser 18 $. Les prix varient jusqu’à 14 $ pour le et vous pouvez sélectionner select pour 11 $, pour 10 $ et étuis pour 11 $ (bien que certains étuis pour iPhone 14 fonctionnent également avec le 13).

Nous vous recommandons également de vous procurer un pack de protecteurs d’écran pendant qu’ils sont en vente, car ils pourraient finir par vous faire économiser des centaines de réparations sur toute la ligne. Les protecteurs d’écran de ce sont compatibles avec l’iPhone 14, l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro, et pour le moment, vous pouvez le récupérer pour seulement 8 $, soit 7 $ de réduction sur le prix habituel. Il y a aussi un en vente pour 7 $. Et quel que soit le modèle d’iPhone que vous possédez, vous pouvez profiter d’une charge rapide avec ce en vente pour seulement 8 $, 3 $ de rabais sur le prix habituel.