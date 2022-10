Protégez votre bébé avec des offres sur les accessoires ChillaxBaby, maintenant jusqu’à 20 % de réduction

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Il n’y a rien de plus précieux dans ce monde que votre nouveau-né. En tant que parent, vous voulez vous assurer que votre enfant est toujours en sécurité, que vous soyez près de lui ou non. C’est pourquoi les babyphones sont si utiles : vous pouvez garder un œil sur votre enfant depuis une autre partie de la maison.

ChillaxBaby comprend que les parents veulent avoir l’esprit tranquille en sachant que leur bébé est toujours en sécurité et c’est pourquoi l’entreprise a créé plusieurs babyphones différents qui se connectent à votre smartphone. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 3 $ sur un support de caméra et 4 $ sur un rétroviseur de siège de voiture, et obtenez chacun pour seulement 16 $.

Amazone Ce miroir convexe grand angle vous permet de mieux voir votre bébé pendant que vous conduisez. Vous pouvez facilement l’attacher au rétroviseur pour que votre bébé soit toujours en vue. Conçu avec du verre acrylique incassable et des sangles robustes, ce miroir restera en place, même sur les routes cahoteuses.

Amazone Si vous avez déjà une caméra ChillaxBaby, ce support est parfait pour la maintenir en toute sécurité et stabilité. Le support peut également fonctionner avec d’autres moniteurs vidéo pour bébé. Vous pouvez fixer le support sur un berceau ou une étagère d’angle sans vous soucier du déplacement de votre écoute-bébé. Il a une conception en caoutchouc souple et antidérapant qui maintiendra tout produit bien serré.

