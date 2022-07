Protégez vos animaux de compagnie lors d’une évacuation en cas d’incendie

La saison des incendies de forêt est ici aux États-Unis, brûlant déjà 3,6 millions d’acres de terres cette année, endommageant des biens et causant des blessures et des décès. Parce que les incendies de forêt commencent souvent soudainement, il est important d’avoir un plan d’évacuation en place. Et ce plan devrait inclure vos animaux de compagnie.

“Souvent, les incendies de forêt surviennent si rapidement que les gens n’ont pas leurs affaires prêtes à partir”, explique Lynnette Round, responsable de l’information chez Cal Feu.

Heureusement, vous pouvez prendre certaines mesures pour être mieux préparé. Nous avons déjà parlé de la façon de préparez votre maison et votre jardin pour la saison des feux de forêt, que mettre dans un sac de voyage au cas où vous auriez besoin de quitter la maison rapidement, comment utiliser les applications d’urgence pour reste en contact

et obtenir des informations à jour sur les catastrophes naturelles dans votre région – et comment enregistrer des copies numériques de documents critiques.

Tous ces conseils pourraient vous être utiles pour préparer votre famille et votre maison aux imprévus. Mais quelles précautions particulières devez-vous prendre pour vos animaux de compagnie ? J’ai reçu des conseils de Cal Fire, de la FEMA et de la Croix-Rouge américaine sur les moyens de protéger vos chats, chiens et autres animaux de compagnie en cas d’évacuation par un incendie de forêt.

Inclure les animaux de compagnie dans votre plan d’évacuation en cas d’incendie

La saison des feux de forêt dure généralement de mai à octobre, mais plus récemment, cette période s’est allongée. Les feux de forêt ont brûlé 735 125 acres en décembre 2020, battant des records aux États-Unis. Prédictions disent que 2021 sera une autre année record pour l’activité des incendies de forêt. Plus de 2,6 millions d’acres ont déjà brûlé, y compris le Incendie dévastateur de Bootleg dans l’Oregonqui a brûlé 400 000 acres jusqu’à présent.

La saison prolongée et l’intensité des incendies de forêt individuels comme Bootleg rendent encore plus important d’avoir un plan en place avant une éventuelle évacuation, y compris l’élaboration d’un plan pour vos animaux de compagnie.

“Quelquefois [people] n’ont pas beaucoup de temps, et c’est juste assez de temps pour sortir. Donc, s’ils sont préparés à l’avance, ils n’auront pas à avoir cette anxiété et ils pourront simplement saisir [their pets] et c’est parti », ajoute Round.

Remarque : bien que cet article contienne des informations spécifiques sur les incendies de forêt, les conseils sont largement applicables à la préparation d’urgence pour toute catastrophe naturelle. Cependant, il est spécifique aux petits animaux et aux animaux de compagnie. Si vous avez des questions sur la façon de gérer le bétail, les chevaux ou d’autres gros animaux en cas d’urgence, Cal Fire a un guide utile.

Familiarisez-vous avec la procédure d’alerte de votre région



Soyez conscient des types de catastrophes naturelles dans votre région, explique Marilyn Jiménez Dávila, porte-parole de la Croix-Rouge américaine. Comment les responsables locaux informent-ils les résidents et les visiteurs des incendies de forêt ? Font-ils retentir des sirènes ? Diffusent-ils des alertes d’urgence à la télévision et à la radio ? Avant toute chose, assurez-vous de savoir quels types d’alertes existent là où vous vivez et comment elles sont émises. De cette façon, vous serez informé des ordres d’évacuation le plus rapidement possible.

Préparez un sac de transport pour vos animaux de compagnie (et pour vous-même)



Cal Feu explique en détail comment préparer les animaux de compagnie avant une évacuation et comment assurer leur sécurité pendant celle-ci. Il comprend des articles de sac de voyage spécifiques aux animaux de compagnie que vous devriez avoir à portée de main à tout moment :

Transporteur(s) pour animaux de compagnie, un pour chaque animal

Assez de nourriture et d’eau pour deux semaines

Bols de nourriture et d’eau résistants aux déversements et aux bris

Une trousse de premiers soins pour animaux de compagnie (vous pouvez en acheter une ou faire votre propre)

Médicaments avec mode d’emploi complet

Bac à litière et litière

Des sacs en plastique pour nettoyer les déchets

Serviettes en papier/serviettes en tissu

Les fournitures de nettoyage

Laisses/colliers/harnais/ceintures de sécurité

Couvertures

Jouets et friandises

Gardez ce que vous pouvez dans un sac et rangez le reste (bacs à litière, cages de transport pour animaux de compagnie, etc.) à portée de main afin de pouvoir saisir rapidement tout ce dont vous avez besoin lorsque vous vous dirigez vers la porte.

Conservez des copies numériques des dossiers médicaux actuels de vos animaux de compagnie et d’autres documents importants. Vous devez également stocker ces informations sur papier dans un sac étanche, y compris les papiers d’adoption, les documents de vaccination, les détails sur leurs horaires alimentaires et alimentaires, les problèmes médicaux / comportementaux et les coordonnées de votre vétérinaire, suggère un porte-parole de la FEMA par e-mail.

“Incluez une photo de vous et de votre animal ensemble. Si vous êtes séparé de votre animal pendant une urgence, une photo de vous et de votre animal ensemble vous aidera à documenter la propriété et permettra aux autres de vous aider à identifier votre animal”, a déclaré le porte-parole de la FEMA. dit.

Assurez-vous que vos animaux de compagnie sont munis d’une micropuce et que les micropuces sont activées. Assurez-vous qu’ils portent leurs pièces d’identité les plus récentes sur des étiquettes de collier faciles à lire, y compris vos coordonnées (et, idéalement, les coordonnées d’au moins une autre personne), des étiquettes antirabiques et des identifiants d’enregistrement.

Vous voudrez également préparer un sac de voyage pour vous-même. En savoir plus ici: Sac de transport d’urgence : que mettre dans sa valise si vous devez quitter la maison dès que possible ?.

14 choses à faire maintenant qui vous sauveront pendant une panne de courant Voir toutes les photos



Savoir où aller et pratiquer à l’avance



La FEMA fournit des informations détaillées sur la planification d’une évacuation, y compris comment évacuer avec des animaux plus petits. Commencez par identifier plusieurs itinéraires et lieux d’évacuation potentiels, y compris rester chez des amis ou en famille ou dans un refuge ou un hôtel. La Croix-Rouge autorise les animaux d’assistance, mais la plupart de ses refuges n’autorisent pas les animaux de compagnie.

“Nous travaillons avec des partenaires pour nous assurer que nos petits animaux ont un endroit sûr où aller”, explique Jiménez Dávila, porte-parole de la Croix-Rouge. Cela signifie que vous pouvez vous présenter dans un refuge de la Croix-Rouge avec vos animaux de compagnie et que l’équipe qui s’y trouve vous aidera à trouver un endroit sûr où ils pourront rester pendant l’évacuation. La Urgence de la Croix-Rouge américaine : application Alertes a une section de carte qui fournit des informations sur les emplacements des abris.

Jiménez Dávila suggère également de garder votre voiture (si vous en avez une) pleine d’essence et de faire face à la route dans la direction de votre itinéraire d’évacuation prévu. “Avoir un plan, c’est bien, mais ce qui va vraiment vous aider, c’est si vous pratiquez ce que vous devez faire. Pratiquez votre itinéraire d’évacuation”, explique-t-elle. Incluez toute la famille dans vos pratiques d’évacuation, même les animaux de compagnie, pour vous habituer à utiliser des cages de transport, à transporter des sacs de voyage et à tester vos itinéraires d’évacuation prévus.

Si vous n’avez pas de voiture, discutez avec vos voisins, vos amis et votre famille de vos options et renseignez-vous sur les transports en commun ou autres services disponibles pour vous aider.

Une fois de retour à la maison



Une fois que les autorités locales ont décidé que vous pouvez rentrer chez vous en toute sécurité, vous devez toujours être prudent, déclare Jiménez Dávila. “Ensuite, tout comme vous feriez attention en portant des gants et des chaussures solides lorsque vous rentrerez chez vous, vos animaux de compagnie auront également besoin de soins supplémentaires.”

Les points chauds ou autres dangers causés par les incendies de forêt pourraient toujours être une préoccupation. Vos animaux de compagnie vont être nerveux, alors assurez-vous de les surveiller de près et ne les laissez pas errer.

Trois choses importantes à garder à l’esprit



Si vous n’êtes pas chez vous lorsqu’un incendie de forêt se déclare ou se propage dans votre région, ayez un plan en place pour qu’un voisin, un ami ou un parent regarde vos animaux de compagnie pour s’assurer qu’ils vont bien – ou pour évacuer avec eux si nécessaire .

Si vous devez évacuer sans vos animaux de compagnie, mettez-les à l’intérieur de votre maison dans une pièce sans fenêtre avec une bonne ventilation, dit Cal Fire. Envisagez de les mettre dans une salle de bain, une buanderie ou un garage (selon la météo) et ne les attachez pas.

Placez les aliments secs et l’eau dans des récipients qui ne se cassent pas et ne se renversent pas, et laissez un robinet s’égoutter lentement dans un récipient plus grand ou une baignoire pour permettre un approvisionnement en eau à plus long terme.

Pour plus d’informations, consultez les ressources suivantes pour protéger vos animaux de compagnie dans les zones sujettes aux incendies de forêt :

Lire la suite: Comment se préparer aux ouragans, incendies de forêt, tempêtes et autres catastrophes naturelles