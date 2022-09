Nous savons que vos AirPods sont déjà livrés avec un étui qui protège le écouteurs pendant le stockage et mise en charge. Mais les étuis AirPods sont eux-mêmes quelque peu fragiles, c’est pourquoi l’étui lui-même a également besoin de protection. Laisser tomber vos AirPods enfermés à angle droit peut provoquer une fissure dans le boîtier ou un démontage indésirable. Sans parler des rayures inconvenantes qui s’accumulent lorsque vous laissez tomber vos écouteurs suffisamment de fois.

En fin de compte, cela vaut la peine d’investir dans un étui de protection pour vos AirPods afin de les maintenir dans les meilleures conditions de fonctionnement. Et vous n’avez pas à dépenser une fortune pour un étui AirPods Pro à la fois élégant et durable. Beaucoup permettent encore la recharge sans fil. Si vous recherchez une couche de défense supplémentaire qui protégera vos écouteurs sans vous ruiner, nous avons ce qu’il vous faut. J’ai organisé cette collection d’étuis économiques que vous pouvez acheter pour moins de 15 $. A noter qu’Apple a annoncé un nouveau Airpods Pro 2 modèle dont le cas est différent du modèle de première génération.

Le boîtier AirPods est assez robuste pour commencer, donc je ne pense pas que vous ayez besoin de l’enfermer dans un boîtier robuste aux spécifications militaires pour plus de sécurité – une fine couche de silicone devrait suffire. Il existe de nombreux étuis en silicone comme celui-ci à moins de 10 $ environ qui incluent un cache anti-poussière pour le port de charge, laissent passer la LED et ont une boucle pour un mousqueton en métal, mais celui-ci est également résistant à l’eau, qui pourrait venir pratique à la plage ou debout au-dessus de l’évier.

Dans un sens, la coque Mobosi Military AirPods Case Cover est assez typique : il s’agit d’un étui caoutchouté que vous glissez sur votre étui de chargement filaire ou sans fil AirPods, et il est livré avec un support sécurisé pour un mousqueton amovible. Mais les magnifiques nervures diagonales donnent à cet étui une sorte d’ambiance militaire et aident en même temps à la prise en main.

Élago

La plupart des étuis sont très fonctionnels – juste des manchons résistants aux chocs pour votre étui AirPods. Mais nous avons besoin d’un peu de fantaisie dans nos vies, c’est pourquoi j’aime cette mini voiture en silicone étonnamment détaillée. Les phares et les feux arrière brillent dans l’obscurité, et le matériau en silicone solide signifie qu’il absorbe les chocs comme Flubber. Malgré sa forme, il n’interfère pas non plus avec la charge sans fil.