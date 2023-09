Protégez les océans pour nous sauver de la noyade, disent les petites îles au tribunal maritime de l’ONU

Les petites nations insulaires ont comparu lundi devant un tribunal international pour exiger une protection contre le changement climatique.

Le groupe des neuf souhaite que le dioxyde de carbone absorbé par les océans soit traité comme de la pollution.

Cela activerait les mesures anti-pollution que les pays ont déjà acceptées et, selon les îles, pourrait contribuer à les sauver de la noyade.

Les dirigeants des petits États insulaires se sont tournés lundi vers le tribunal maritime de l’ONU pour demander la protection des océans du monde contre un changement climatique catastrophique qui menace l’existence même de pays entiers.

Les neuf États insulaires demandent au Tribunal international du droit de la mer (TIDM) de déterminer si les émissions de dioxyde de carbone absorbées par les océans peuvent être considérées comme une pollution et, si oui, quelles sont les obligations des pays pour les empêcher.

« C’est le premier chapitre de la lutte visant à changer la conduite de la communauté internationale en clarifiant l’obligation des États de protéger l’environnement marin », a déclaré le Premier ministre d’Antigua-et-Barbuda, Gaston Browne.

« Le moment est venu de parler d’obligations juridiquement contraignantes plutôt que de promesses creuses qui ne sont pas tenues », a-t-il déclaré devant le tribunal de Hambourg, en Allemagne.

Les écosystèmes océaniques créent la moitié de l’oxygène que les humains respirent et limitent le réchauffement climatique en absorbant une grande partie du dioxyde de carbone émis par les activités humaines.

Mais l’augmentation des émissions peut réchauffer et acidifier les eaux de mer, nuisant ainsi à la vie marine.

Au cœur de cette affaire se trouve le traité international UNCLOS qui oblige les pays à prévenir la pollution des océans.

Le traité de l’ONU définit la pollution comme l’introduction par l’homme de « substances ou d’énergie dans l’environnement marin » qui nuit à la vie marine.

Mais il ne définit pas les émissions de carbone comme un polluant spécifique, et les plaignants soutiennent que ces émissions sont admissibles.

Canicule marine

La pression en faveur de la justice climatique a été considérablement renforcée lorsque l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté en mars une résolution appelant la Cour internationale de Justice à définir les obligations des nations en matière de protection du climat de la Terre et les conséquences juridiques auxquelles elles seraient confrontées si elles ne le faisaient pas.

L’avis de la CIJ est toujours en attente, mais cette action a ouvert un nouveau front pour obliger les pays à s’engager à réduire leurs émissions.

Cette démarche à l’ONU avait été menée par Vanuatu, qui compte également parmi les îles qui ont porté l’affaire lundi devant le TIDM.

Les petites îles comme Vanuatu sont particulièrement exposées aux effets du réchauffement climatique, la montée des eaux menaçant de submerger des pays entiers.

« Quelques années seulement, c’est tout ce que nous avons avant que l’océan ne consume tout ce que mon peuple a construit au fil des siècles », a déclaré au tribunal le Premier ministre de Tuvalu, Kausea Natano.

« Si le droit international n’a rien à dire sur le fait qu’un pays tout entier tombe sous l’eau… alors à quoi sert-il ? » a-t-il demandé, plaidant pour une direction claire de la part du tribunal.

Sur les deux tiers de la planète couverts par les mers, près de 60 % des eaux de surface des océans ont connu au moins une vague de chaleur marine en 2022, selon le rapport annuel sur l’état du climat dirigé par des scientifiques de la National Oceanic and Atmospheric Administration des États-Unis.

C’est 50 pour cent de plus que les niveaux préindustriels et « le plus élevé dans les enregistrements atmosphériques modernes et dans les enregistrements paléoclimatiques remontant à 800 000 ans », note le rapport publié ce mois-ci.

Les océans du monde ont également établi un nouveau record de température en août. Les températures moyennes à la surface de la mer ont atteint un niveau sans précédent de 21 degrés Celsius pendant plus d’une semaine, selon le service Copernicus sur le changement climatique de l’UE, après des mois de températures inhabituellement élevées.

Parmi les autres États insulaires qui se joignent au TIDM figurent les Bahamas, Niue, Palau, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie ainsi que Saint-Vincent-et-les Grenadines.

Trente-quatre autres États parties participeront également à l’audience du tribunal, dont les séances sont prévues jusqu’au 25 septembre.