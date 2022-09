Protégez les créatifs : Swizz Beatz dénonce ADIDAS pour avoir volé les créations de Kanye West – Bossip

Au milieu de la querelle continue de Kanye West avec ADIDAS à propos de conceptions volées, Swizz Beats intervient pour demander à ADIDAS de faire ce qu’il faut en affirmant que cela pourrait arriver à n’importe quel créateur ensuite.

Au cours des derniers jours, Kanye West a rendu Instagram plus excitant qu’il ne l’a été depuis un certain temps, même s’il ne donne pas tout le contexte. Les principales cibles de Kanye ont été ses partenaires commerciaux chez ADIDAS et Gap. Récemment, lors du Yeezy Day, Ye a pris la parole et a admis qu’il avait été créé par ADIDAS qui avait également fabriqué des coloris de ses baskets sans son approbation. L’une de ses principales cibles a été Daniel Cherry III et ses chapeaux. Daniel est le directeur général d’ADIDAS, vraisemblablement la personne qui approuve les conceptions volées et les coloris non autorisés.

Swizz Beatz défend Kanye dans sa lutte de pouvoir avec ADIDAS

Alors que Kanye West était sur Instagram pour exprimer ses frustrations, il a reçu le soutien de Swizz Beatz qui comprend que si cela peut arriver à Ye, cela peut arriver à toute création travaillant avec ces marques. Swizz s’est rendu sur Instagram pour faire appel à ADIDAS pour faire le droit alors par Kanye au nom de la protection des créatifs.

D’habitude, je m’occupe de mes affaires, mais c’est MORT FAUX ! Si on les laisse faire ça à @kanyewest ça nous arrivera aussi ! Cet homme a créé cette innovation révolutionnaire et il doit être respecté en tant que créatif ! YE demande seulement que son travail soit respecté et non volé ce n’est pas fou pour moi !! Nous ne les achetons pas !!!!!!!!!!!! @adidas tu es censé être original, fais ce qu’il faut s’il te plait !!!

Adidas a sorti ses nouvelles claquettes qui s’inspirent clairement des claquettes Yeezy et le week-end dernier a sorti l’ADIDAS ADIfoam qui vient clairement du wave runner. Espérons qu’ADIDAS et Ye puissent se réconcilier, mais ça ne se présente pas bien.