Protéger les femmes et les filles dans les prisons de la RDC

Un rapport interne du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), l’agence des Nations Unies chargée d’améliorer la santé reproductive et maternelle, publié le 9 septembre, révèle que 268 des 348 femmes détenues dans la prison de Makala en République démocratique du Congo (RDC), soit près de 80 %, ont été victimes de viol et d’autres violences sexuelles lors d’une tentative d’évasion qui a tourné au drame au début du mois. Le rapport, consulté par Human Rights Watch et rapporté pour la première fois par Reutersnote que 17 des survivantes de violences sexuelles avaient moins de 19 ans.

Suite aux violences survenues à la prison le 2 septembre, le ministre congolais de l’Intérieur, Jacquemain Shabani annoncé Le même jour, 129 prisonniers sont morts et 59 ont été blessés. Il a également déclaré que « des femmes ont été violées ». Le 4 septembre, une prisonnière a déclaré à Human Rights Watch qu’elle avait vu des femmes se faire violer et qu’aucune n’avait reçu de soins de santé appropriés.

Le rapport note que même si des soins post-viol opportuns, tels que la contraception d’urgence contre la grossesse et la prophylaxie post-exposition au VIH, ont été prodigués à un certain nombre de survivantes dans les 72 heures suivant les agressions, il n’y a pas eu de soutien psychologique adéquat avant le 11 septembre.

La violence sexuelle est un problème chronique dans les prisons du Congo. En septembre 2020, une émeute a éclaté dans une prison La prison centrale de Kasapa à Lubumbashi a provoqué un incendie dans la section des femmes, qui a contraint les détenues à se réfugier dans la cour principale de la prison pendant trois jours, sans aucune protection de la part de la prison. Pendant trois jours, des détenus ont violé à plusieurs reprises plusieurs dizaines de détenues, dont une adolescente. Le procès qui s’est tenu 16 mois plus tard a été une occasion manquée d’enquêter sérieusement sur ce qui s’est passé et de demander des comptes aux responsables, notamment aux auteurs directs et aux fonctionnaires de l’État.

À cela s’ajoutent la surpopulation et les mauvaises conditions de vie et d’hygiène qui règnent à Makala et dans de nombreuses autres prisons congolaises.

Le 2 septembre, Shabani a déclaré qu’un commission mixte Une commission sera créée pour établir les faits entourant l’incident survenu à la prison de Makala. Bien que cette commission soit confrontée à plusieurs défis, elle devrait se concentrer en particulier sur une question cruciale : que doit faire le gouvernement pour lutter contre les violences sexuelles dans les prisons du Congo ? et assurer la dignité et la sécurité des femmes et des filles?