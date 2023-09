Protéger les enfants de l’ASEAN des effets néfastes de la technologie (ministre)

Jakarta (ANTARA) – La ministre de l’Autonomisation des femmes et de la Protection de l’enfance (PPPA), Bintang Puspayoga, a souligné mardi 26 septembre la nécessité pour l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) de protéger les enfants de la région contre les effets néfastes de la technologie.

« En cette ère de changements rapides, nous devons veiller à ce que nos enfants bénéficient au maximum de la technologie numérique tout en les protégeant de ses effets néfastes », a fait remarquer Puspayoga dans son discours d’ouverture du Dialogue régional de l’ASEAN sur la protection en ligne des enfants 2023 à Jakarta.

L’événement, organisé cette année sous la présidence indonésienne de l’ASEAN, porte sur le thème « Course contre la montre : faire avancer la protection des enfants en ligne dans la région de l’ASEAN » et se concentre sur les efforts visant à protéger les enfants d’Asie du Sud-Est, en tant qu’atouts cruciaux pour la région dans la région. avenir.

« La technologie numérique nous apporte une commodité, un confort et des avantages considérables. Cependant, nous devons être conscients de son potentiel d’impact négatif », a-t-elle souligné.

Le ministre a déclaré que pour protéger leurs enfants contre les contenus négatifs de plus en plus vastes, expansifs et agressifs dans l’espace numérique, les pays membres de l’ASEAN ont affirmé leur engagement à lutter contre l’exploitation et les abus des enfants en ligne.

Cet engagement prend forme dans la Déclaration sur la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus en ligne dans l’ASEAN ainsi que dans le Plan d’action régional de l’ASEAN pour la protection des enfants contre toutes les formes d’exploitation et d’abus en ligne.

Par ailleurs, plusieurs États de l’ASEAN ont formulé des politiques essentielles liées à la protection de leurs enfants, a souligné le ministre.

« Au niveau national, le gouvernement indonésien a ratifié depuis longtemps la Convention relative aux droits de l’enfant et s’est engagé à garantir pleinement la réalisation des droits des enfants, y compris le droit d’exprimer leurs pensées », a-t-elle noté.

Le ministère PPPA a formé un Forum des enfants à tous les niveaux du gouvernement pour garantir le respect des droits des enfants, a-t-elle souligné.

En outre, le ministre Puspayoga a affirmé que le gouvernement indonésien avait déployé des efforts importants pour créer un espace numérique adapté aux enfants.

