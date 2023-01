Protéger les droits ou ignorer la loi ? Les résidents du comté de McHenry se prononcent sur un éventuel sanctuaire d’armes à feu – Shaw Local

Kathleen Larimer de Crystal Lake a brandi une photo de son fils, tué lors de la fusillade de 2012 dans un cinéma du Colorado, l’appelant “le visage de la violence armée”, tandis que Carl Swanson d’Algonquin a déclaré que le nouveau projet de loi sur les armes à feu adopté par l’Illinois est “un glissement continu d’une perte de nos droits constitutionnels.

Ces deux résidents du comté de McHenry, ainsi que d’autres, faisaient partie d’une salle divisée lors de la réunion du conseil d’administration du comté de McHenry mardi soir, où près de 20 personnes se sont prononcées pour ou contre la transformation du comté de McHenry en un comté sanctuaire d’armes à feu.

Les parents, les enseignants, les bénévoles et les électeurs sont tombés des deux côtés de la question, tandis que les deux membres du conseil de comté qui ont fait des commentaires – Terri Greeno, R-Crystal Lake et Carl Kamienski, R-Johnsburg, – ont tous deux parlé de l’importance de maintenir droits constitutionnels.

Le conseil du comté de McHenry n’était pas sur le point d’examiner le statut de sanctuaire d’armes à feu mardi soir, mais un article potentiel traitant de cette possibilité devrait être présenté au comité des lois et du gouvernement du comté le 31 janvier, le président du conseil du comté de McHenry, Mike Buehler, R-Crystal Lake, a déclaré lors de la réunion.

La réunion intervient une semaine après que le gouverneur JB Pritzker a signé une loi interdisant la vente de diverses armes semi-automatiques dans l’Illinois et obligeant les propriétaires d’armes à feu actuels à enregistrer plusieurs types d’armes à feu. Mais les habitants ont commencé à peser sur un éventuel sanctuaire d’armes à feu en décembre, lorsque le projet de loi a été proposé pour la première fois.

Dans les heures et les jours qui ont suivi la signature du projet de loi, de nombreux shérifs et autres responsables de l’application des lois de tout l’État – y compris le shérif du comté de McHenry, Robb Tadelman – se sont prononcés contre le projet de loi, affirmant qu’ils n’appliqueraient pas certaines de ses dispositions.

La position de Tadelman a été saluée par plusieurs mardi, dont Buehler, qui a remercié Tadelman d’avoir soutenu « les droits constitutionnels de nos électeurs ».

D’autres, comme Abby Brosio, enseignante au Hannah Beardsley Middle School de Crystal Lake, n’étaient pas d’accord.

Brosio était au défilé du 4 juillet de Highland Park l’année dernière lorsqu’un homme armé a ouvert le feu et tué sept personnes et en a blessé près de 50 autres. Alors qu’elle tenait son enfant d’un an, elle a été écorchée au bras.

“Faire face aux conséquences de ce qui est arrivé à ma famille est incroyablement solitaire”, a-t-elle déclaré. “Je pense que c’est un très petit sacrifice que nous pouvons faire pour protéger nos enfants.”

Sharon Fetting a déclaré qu’elle soutenait la transformation du comté en sanctuaire d’armes à feu, ajoutant qu’elle souhaitait protéger les droits de ses enfants à posséder une arme à feu.

« Que vous essayiez d’enfreindre cela me rend furieuse », a-t-elle déclaré.

La question de la constitutionnalité s’est posée des deux côtés.

Alors que Bob Lesser de Woodstock a déclaré que la nouvelle loi de l’État violait le deuxième amendement en transformant les propriétaires d’armes respectueux des lois en criminels, l’ancien enseignant et directeur Rick Carlstedt a déclaré que ce n’était pas le travail du comté de choisir les lois à appliquer.

La résidente Tara Neilson a déclaré que la sécurité se faisait au détriment des libertés et, par conséquent, a conduit le gouvernement à surréglementer et à surprotéger. Elle a demandé au conseil de faire du comté de McHenry un sanctuaire d’armes à feu.

“Il n’y aura plus de pays libre s’il n’est pas le foyer des braves”, a déclaré Neilson.

La résidente Katherine Rosch, qui possède une carte d’identité de propriétaire d’armes à feu et est bénévole auprès de Moms Demand Action, a souligné le texte du deuxième amendement, qui utilise le terme «réglementé», et a cité plusieurs statistiques montrant la gravité de la violence armée aux États-Unis par rapport à autres pays similaires.

“Les lois sur les armes à feu ne restreignent pas plus la liberté que les limites de vitesse ou les ceintures de sécurité”, a-t-elle déclaré. « Il n’y a pas de solution unique pour mettre fin à l’épidémie de violence armée. Mais il est maintenant plus que jamais évident que nous exigeons une culture de possession responsable d’armes à feu.