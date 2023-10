La normalisation de la technologie des réseaux mobiles garantit performances et interopérabilité pour les entreprises de toutes tailles et a placé des entreprises technologiques européennes comme Ericsson et Nokia dans une position de leader mondial. Mais les changements dans le fonctionnement des brevets essentiels standards (SEP) dans l’UE risquent d’étouffer l’innovation et l’influence européennes, au profit d’acteurs venus d’ailleurs. Le Parlement s’est associé aux leaders européens de la technologie Ericsson et Nokia pour rassembler les décideurs politiques et les parties prenantes au Parlement européen à Strasbourg afin de discuter de la manière dont l’Europe peut protéger son leadership technologique actuel en matière de connectivité mobile tout en soutenant les PME.

“La normalisation est un véritable moteur de l’innovation technologique en Europe”, a expliqué Dirk Weiler, responsable de la technologie des normes chez Nokia. L’élaboration de ces normes nécessite des investissements importants en recherche et développement. “En moyenne, les entreprises investissent environ 9 pour cent de leurs revenus dans la R&D”, a informé Weiler à l’auditoire, “cependant, en tant que fiers innovateurs européens, Ericsson et Nokia investissent environ 18 pour cent de leurs revenus dans la R&D.” Cela a permis à Ericsson et Nokia de figurer parmi les rares champions européens de la technologie contribuant de manière significative à la sécurité économique et au leadership de l’UE dans le domaine des technologies mobiles critiques.

« Je suis très inquiet à l’idée de pousser l’industrie hors d’Europe. C’est certainement quelque chose que nous ne voulons pas. Je peux vous assurer que tout le monde dans cette Assemblée écoutera » – député européen Ivan Štefanec (Slovaquie, PPE)

Mais ce processus de normalisation en Europe repose sur le développement de technologies de pointe par les entreprises européennes et leur contribution aux normes mondiales. Mathias Hellman, vice-président de la stratégie IPR et de la gestion de portefeuille chez Ericsson, a ajouté que « ce processus de développement de normes de pointe et en constante amélioration dépend à 100 % de l’obtention d’un retour équitable sur nos contributions technologiques ». Ce juste retour est actuellement assuré par l’octroi de licences aux SEP, qui garantissent que les entreprises technologiques européennes peuvent continuer à poursuivre leurs investissements intensifs dans l’effort mondial de normalisation.

Cela a été souligné dans une intervention puissante de Fredrik Erixon, économiste et directeur du Centre européen d’économie politique internationale (ECIPE). En tant qu’entreprises tournées vers l’avenir, Erixon a expliqué qu’Ericsson et Nokia ont toujours travaillé en mettant l’accent sur le développement de la prochaine génération de réseaux mobiles. Cet engagement en faveur de la création de technologies d’avenir pour l’Europe a permis aux entreprises d’être largement reconnues comme des développeurs leaders et des fournisseurs de confiance de réseaux mobiles, qui constituent une infrastructure européenne de plus en plus critique.

Ivan Štefanec, député européen (Slovaquie, PPE)

Erixon a rappelé à l’auditoire que « Ericsson et Nokia ont été confrontés à un défi important pendant la crise financière face à la nouvelle domination du marché par des acteurs comme Apple et Samsung. Tous deux ont décidé de se consacrer entièrement aux réseaux mobiles plutôt qu’aux téléphones mobiles. Les entreprises ont continué à se spécialiser dans la création des technologies fondamentales et des réseaux nécessaires au soutien de l’écosystème cellulaire, tandis que d’autres nouveaux venus se sont concentrés uniquement sur la création de produits utilisant ces technologies et ces écosystèmes. Cela a conduit à une augmentation des activités de licences pour garantir des conditions de concurrence équitables qui permettent un investissement continu dans les technologies standardisées fondamentales et une large utilisation de ces technologies dans différents produits et services. Cette reconnaissance du travail fondateur d’Ericsson et de Nokia leur a valu d’être utilisés par les opérateurs de télécommunications et les fabricants d’appareils connectés du monde entier.

Même si tous les participants ont convenu que l’objectif d’une licence plus transparente était louable, plusieurs conséquences imprévues du règlement SEP proposé ont été soulignées. Dans son discours d’ouverture, Erixon a exposé deux préoccupations majeures : le risque d’une législation érodant la valeur des SEP et la menace d’une législation allant à l’encontre des intérêts européens. « En diminuant la valeur des normes, nous risquons de réduire le nombre de brevets déclarés aux normes, de réduire la spécialisation et d’innover », a-t-il prévenu. « Alors que les responsables de la mise en œuvre sont de plus en plus basés en dehors de l’Europe, dans des pays comme les États-Unis et la Chine, ces changements législatifs semblent destinés à redistribuer les revenus de l’Europe vers d’autres parties du monde. »

« Alors que les responsables de la mise en œuvre sont de plus en plus basés en dehors de l’Europe, dans des pays comme les États-Unis et la Chine, ces changements législatifs semblent destinés à redistribuer les revenus de l’Europe vers d’autres parties du monde. » – Fredrik Erixon, économiste et directeur du Centre européen d’économie politique internationale (ECIPE)

D’autres préoccupations ont été exprimées quant au fait que la Commission n’avait pas procédé à une analyse d’impact appropriée et n’avait pas identifié une défaillance manifeste du marché à laquelle il fallait remédier. Collette Rawnsley, responsable de la politique et du plaidoyer en matière de propriété intellectuelle chez Nokia, s’est demandé si les propositions ne devraient pas plutôt s’appuyer sur les capacités existantes de l’Institut européen des normes de télécommunications (ETSI), plutôt que de dupliquer celles de l’Office européen de la propriété intellectuelle (IPO de l’UE) qui actuellement n’a aucune expérience ou expertise en matière de brevets. « Quel sera réellement l’avantage de créer un double registre en dehors de l’ETSI ? De plus, de nombreuses informations concernant les brevets et les normes ne seront pas entièrement coordonnées. S’agit-il de transparence ou simplement d’une surcharge d’informations et cela aidera-t-il réellement les PME ? » elle a interrogé. Les participants ont également souligné la nécessité de conseils de qualité pour aider les PME et ont appelé à des améliorations du service d’assistance DPI de la Commission européenne.

Jörgen Warborn, député européen (Suède, PPE)

Alors, quelle est la prochaine étape ? L’eurodéputé Jörgen Warborn (Suède, PPE) a rappelé aux participants que le Parlement européen a également le pouvoir de demander des analyses d’impact. Il s’est demandé si cela pourrait être la prochaine voie explorée par les décideurs politiques pour remédier aux lacunes apparentes de la législation proposée par la Commission européenne. Erixon, quant à lui, a appelé le Parlement et le Conseil européen à poser des questions difficiles à la Commission, notamment sur les données utilisées pour justifier la proposition, et à proposer un plan d’action pour remédier aux lacunes de la proposition.

Dans son discours de clôture de l’événement, l’eurodéputé hôte Ivan Štefanec (Slovaquie, PPE) a réaffirmé son engagement envers l’Europe et ses entreprises. « Je suis très inquiet à l’idée de pousser l’industrie hors d’Europe. C’est certainement quelque chose que nous ne voulons pas. Je peux vous assurer que tout le monde dans cette maison écoutera ».

