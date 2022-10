Protéger l’accès des femmes à des soins de santé reproductive sûrs – Shaw Local

Pour l’éditeur:

En tant qu’obstétricienne/gynécologue de longue date, je sais ce qui est en jeu si les femmes qui ont besoin de soins de santé génésique n’y ont plus accès. Depuis la décision Dobbs de SCOTUS, il y a maintenant des États qui peuvent m’accuser d’un crime si je fournis des services d’avortement à une patiente. Comment on est venu ici? En détournant les yeux des courts.

Notre Cour suprême est la dernière ligne de défense pour protéger le plein accès aux soins de santé reproductive dans l’Illinois. C’est pourquoi je vous écris pour encourager les résidents du 2e district à voter pour la juge Elizabeth Rochford à la Cour suprême de l’Illinois. Rochford, juge du comté de Lake depuis 10 ans, dont les qualifications et l’expérience l’ont préparée pour ce banc.

Le juge Rochford est « fortement recommandé » par l’Association du barreau de l’État de l’Illinois et par bien d’autres. Elle est une championne de longue date pour les femmes et bénéficie du soutien de groupes pro-choix et de femmes de premier plan, d’organisations syndicales et de bien d’autres.

Son adversaire, Mark Curran, a une longue histoire d’anti-choix. Il a participé à des rassemblements anti-avortement et a fait don de ses propres fonds de campagne à Illinois Citizens for Life. Il a félicité Donald Trump pour avoir nommé des juges à la Cour suprême qui ont ensuite annulé Roe v. Wade et célébré plus tard la décision Dobbs.

Si nous voulons protéger l’accès des femmes à des soins de santé reproductive sûrs et efficaces dans tout l’Illinois, nous devons sortir et voter lors de cette élection. Faites un plan pour voter tôt ou le 8 novembre. Et votez pour la juge Elizabeth Rochford pour la Cour suprême de l’Illinois, 2e district

Thérèse K. Hughes, M.D.

Lac Forêt