Alors que le Congrès peine à adopter un plan de relance Covid-19, Barstool Sports lève des millions pour les propriétaires de petites entreprises, qui se voient voler leur «droit de gagner leur vie» par le gouvernement, selon le fondateur Dave Portnoy.

«Je ne peux pas croire, dans ce pays, ce que je considère comme le droit le plus fondamental de tous, le droit de gagner sa vie, le droit de gagner sa vie, est maintenant volé», Portnoy a déclaré au Daily Caller dans une interview du week-end au sujet du nouveau fonds de petite entreprise de son entreprise.

«Il est volé par quelques politiciens qui croient qu’ils sont plus intelligents que vous et moi», Ajouta Portnoy.

Le Barstool Fund n’a été lancé que le 17 décembre, mais il a déjà recueilli plus de 7 millions de dollars en dons, dont 500 000 $ de Portnoy lui-même. Plus de 20 entreprises ont jusqu’à présent été soutenues, leurs différentes histoires mises en évidence à travers des vidéos publiées par Barstool avec Portnoy les informant des fonds qu’elles recevront.

Le fonds a été lancé après que Portnoy a critiqué à plusieurs reprises les mesures de verrouillage, y compris à New York, où les entreprises sont confrontées à certaines des restrictions les plus dures et les plus controversées. Le siège social de Barstool Sports est situé à New York.

Le fondateur et président dit que c’est la propre expérience de sa société en tant que petite entreprise – le site de divertissement sportif a été lancé en 2003 – qui a inspiré sa passion d’aider les entrepreneurs en difficulté pendant la pandémie.

«Je sais à quel point il est difficile de développer une petite entreprise», il a dit.

Le plan de relance du Congrès a été pris dans les limbes, alors que le président Donald Trump a demandé que les chèques de secours aux citoyens soient augmentés de 600 $ à 2000 $. Certaines prestations de chômage d’urgence ont expiré du jour au lendemain en raison de l’impasse.

Le plan présenté par le Congrès a également suscité une vague de critiques, car les chèques de secours de 600 dollars ont été comparés aux milliards d’aide étrangère américaine. Le gouvernement fait face à un arrêt imminent lundi à minuit si les dépenses gouvernementales liées à la relance de Covid ne sont pas adoptées.

Portnoy dit que son fonds est destiné à «Combler le fossé jusqu’à la réouverture de l’économie», mais il a peu confiance dans le gouvernement en attendant.

«Ils disent qu’ils nous protègent» il a dit, «Protégeons-nous.»

