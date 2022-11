Protections des employés WARN Act : ce que les travailleurs doivent savoir

Musk a récemment pesé sur Twitter en disant : “ Toutes les personnes sorties se sont vu offrir 3 mois d’indemnité de départ ce qui est 50% de plus que légalement requis.” Les représentants de Twitter n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CNBC Make It.

Peu de temps après l’acquisition de Twitter par le PDG de Tesla et SpaceX, Elon Musk, le 27 octobre, des licenciements massifs ont commencé. Dans la nuit du 3 novembre, des centaines d’employés de l’entreprise ont été informés par e-mail qu’ils n’y travaillaient plus, bien que certains ont depuis été priés de revenir, Bloomberg rapports.

Le fédéral Loi WARN, entrée en vigueur en 1989ne couvre que les travailleurs qui travaillent pour des employeurs plus importants.

L’entreprise qui licencie doit compter au moins 100 employés à temps plein, sans compter ceux qui sont là depuis moins de 6 mois et ceux qui travaillent moins de 20 heures par semaine. Il doit également s’agir d’une entreprise privée à but lucratif; une organisation privée à but non lucratif; une société cotée en bourse ; ou une organisation “quasi-publique” distincte du gouvernement.

Il existe deux types de mises à pied qui relèvent de la compétence de la loi : une fermeture d’usine et une mise à pied massive.

Chacun a ses propres paramètres. Une fermeture d’usine, par exemple, se produit lorsqu’un employeur ferme une unité d’exploitation dans un seul site d’emploi, ce qui entraîne la mise à pied d’au moins 50 employés à temps plein. Une mise à pied massive peut survenir lorsqu’un employeur licencie 500 employés à temps plein ou plus sur un seul site d’emploi.