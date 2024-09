Protection du français : Québec promet des mesures jamais vues auparavant

Le gouvernement de François Legault promet des mesures concrètes et inédites pour enrayer le déclin du français dans la province. Pour ce faire, Québec prévoit investir pas moins de 600 millions de dollars sur cinq ans.

Plus de la moitié de cet investissement sera destinée à la francisation des immigrants. D’autres domaines, comme l’enseignement, seront également concernés.

Un tableau de bord sera créé afin de suivre l’évolution du français au Québec annuellement, sans devoir attendre les données de Statistique Canada à ce sujet, qui ne sont pas publiées chaque année.

Ces mesures s’inscrivent dans un tout nouveau plan d’action qui sera présenté dimanche matin par le ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, en compagnie d’autres ministres.

Le document devait être présenté l’automne dernier.

Créé en janvier 2023, le Groupe d’action pour l’avenir de la langue française aura finalement pris 14 mois pour déposer le résultat de ses travaux.

À cet effet, le ministre Roberge semble heureux du travail accompli au sein de ce groupe, notamment avec ses collègues d’autres secteurs (Éducation, Enseignement supérieur, Culture, Immigration et Francophonie).

Il a exprimé sa satisfaction lors d’une entrevue accordée à l’émission Les coulisses du pouvoir.

C’est un plan tous azimuts, mais on ne l’a pas travaillé juste entre ministres et fonctionnaires. Sur consultation d’experts. A pris le temps de bien faire les choses. On a vraiment ciblé les problématiques et on arrive avec des mesures très, très concrètes.