La protection contre les surtensions est un dispositif qui protège les appareils électriques contre les dommages causés par des surtensions électriques soudaines ou inattendues. Ces surtensions peuvent provenir de diverses sources, notamment des coups de foudre, des pannes de courant et un câblage défectueux.

Les parasurtenseurs pour toute la maison et les parasurtenseurs au point d’utilisation sont les deux types de parasurtenseurs les plus courants. Des protecteurs de surtension pour toute la maison, placés sur le panneau électrique principal, protègent tous les articles de votre maison. Les parasurtenseurs au point d’utilisation, branchés sur les prises, ne protègent que des appareils spécifiques, tels que les ordinateurs et les téléviseurs.

Voici plusieurs avantages de l’utilisation d’un limiteur de surtension, notamment :

L’avantage le plus évident de l’utilisation d’un parasurtenseur est la protection contre les surtensions. En détournant l’électricité excédentaire de vos appareils, vous pouvez les protéger des dommages causés par des surtensions soudaines.

Durée de vie prolongée des appareils : En les protégeant des surtensions, vous pouvez également prolonger leur durée de vie.

Économies d’énergie : en protégeant vos appareils contre les surtensions, vous pouvez également économiser de l’énergie.

Pour utiliser et entretenir correctement votre limiteur de surtension, gardez à l’esprit les points suivants :

Vérifiez toujours la puissance nominale de votre parasurtenseur et assurez-vous de ne pas la dépasser, afin de ne pas la surcharger.

Les appareils qui créent des étincelles, tels que les équipements de soudage, peuvent endommager le limiteur de surtension.

Les parasurtenseurs sont branchés directement dans les prises et l’utilisation de rallonges peut réduire l’efficacité du parasurtenseur.

Les parasurtenseurs offrent une protection essentielle à vos appareils contre les surtensions soudaines. En les utilisant et en les entretenant correctement, vous pouvez prolonger la durée de vie de vos appareils et économiser de l’énergie.

