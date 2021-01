Covid-19 n’est pas une raison de se refuser une cruche de bière ou un verre de vin en plein air, a statué un tribunal bavarois, annulant une interdiction de la consommation d’alcool en plein air introduite dans tout l’État pour limiter la propagation du virus.

Un homme de la ville bavaroise de Ratisbonne a intenté une action en justice contre les autorités de l’État, avec la décision de justice qu’ils avaient outrepassé leurs limites en annonçant une interdiction générale de la consommation d’alcool à l’extérieur dans les lieux publics.

La loi, qui a donné aux États allemands des pouvoirs supplémentaires pour introduire des restrictions pendant la pandémie, n’a permis d’interdire la consommation d’alcool que dans certains lieux publics, pas tous, a déclaré le tribunal dans sa décision.

La Bavière, célèbre berceau de l’Oktoberfest, a restreint l’alcool en plein air en décembre après que des inquiétudes aient été exprimées concernant le fait que les stands de vin chaud de Noël – une caractéristique festive courante dans toute l’Allemagne – pourraient devenir des foyers d’infection car leurs clients négligeaient les règles de distanciation sociale.

L’homme souhaitait que les autres restrictions de l’État Covid-19, comme une limite de voyage quotidienne de 15 kilomètres et l’obligation pour les familles de ne pas rencontrer plus d’une autre personne à la fois, soient également supprimées, mais n’a pas réussi sur ces fronts.

L’Allemagne, qui a jusqu’à présent enregistré plus de deux millions d’infections et plus de 47600 décès dus au coronavirus, est actuellement sous verrouillage, la plupart des magasins et des écoles étant fermés.

Mardi, la chancelière Angela Merkel et les premiers ministres des États auraient convenu de prolonger les mesures jusqu’à la mi-février.

